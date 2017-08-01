Мягкое и жесткое

Служба доставки еды «Кусай».

Адрес: vk.com/kysai63

Телефон: 626-000

Wi-Fi: —

Время работы: с 10.30 до 22.30

Самое дорогое блюдо: мегасет «Кусай» – 1150 рублей

Оценка: 3 «кружки»

Считайте нас ретроградами, но рецензенты никак не могут привыкнуть к использованию соцсети «ВКонтакте» в качестве торговой площадки. Черт возьми, как же неудобно пользоваться сервисом, когда «фотоальбом», он же меню, на одной странице, а контактные данные на другой. В общем, рецензенты предпочитают классические прейскуранты. Тем не менее мы следим за трендами, поэтому в нашей рубрике очередная рецензия на службу доставки еды.

На прошлой неделе была протестирована служба с веселым названием «Кусай». Оригинальным неймингом сейчас никого не удивишь, впрочем, как и ассортиментом. У «Кусай» в этом плане все стандартно: роллы, пицца, салаты и вездесущий чизкейк.

Нас же заинтересовал лот, которого у других мы либо не замечали, либо не обращали на него внимания – удон с курицей (125 рублей). Разумеется, ради одного блюда мы бы не стали гонять курьера и потому добавили к заказу сет запеченных роллов «Калифорния» (119) и пиццу «Гриль» (300). Переписав названия на листочек (о боже, как неудобно!) рецензенты с третьего раза дозвонились до оператора.

– С какой суммы начинается бесплатная доставка? – спросили рецензенты.

– Мы не доставляем бесплатно. В Комсомольский район? 125 рублей, – ответила девушка.

– Что ж, окей.

– Еще момент. Дело в том, что в ваш район мы доставляем заказы от 550 рублей, а у вас пока 544. Возьмете соус?

– Возьмем картошку фри (60).

Нам пообещали, что курьер приедет примерно часа через два. По нашим ощущениям, молодой человек с пакетом и коробкой стоял на нашем пороге уже через час. Приятная непунктуальность. А еще приятнее был запах, который источала коробка с пиццей. Казалось, она не только приготовлена на гриле, но и прошла процедуру легкого березового копчения.

Впрочем, гвоздем программы оказалась совсем не пицца. Нам сразу понравилось, как здорово упакован удон. Никакого пластика – блюдо было запечатано в «космический» контейнер из фольги с картонной крышкой. С виду контейнер небольшой, но на деле в нем оказалось много лапши, куриного мяса и с полдюжины других ингредиентов. Но главное – блюдо такое вкусное, что на него стоит обратить внимание шефам местных ресторанов. Молодец, «Кусай»!

С роллами чуть менее радужно: на вкус они были хороши, но из-за избыточной мягкости буквально разваливались меж палочек. Картофель фри у службы получился тоже очень мягкотелый и совсем не хрустел.

Пиццу мы оставили напоследок, и она успела слегка остыть. Возможно, поэтому тесто показалось рецензентам излишне жестким. Зато начинка из колбасы, моцареллы и курицы под соусом «Барбекю» оказалась достаточно приятной, чтобы нивелировать этот недочет.