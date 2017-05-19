Не злите серба

Кафе «Сел-Поел».

Кафе «Сел-Поел»

Адрес: Карла Маркса, 76

Телефон: нет

Wi-Fi: да

Режим работы: с 10.00 до 23.00

Самое дорогое блюдо: пельмени в ассортименте – 190 рублей

Оценка: 4 «кружки»

Вообще-то, нам нравилось то «сербское» кафе, что обитало в этих стенах раньше: и кормили хорошо, и обстановка симпатичная. Но мы с самого начала не сомневались, что долго оно не протянет. Причина – неудачный формат и место. Ну кто, скажите на милость, придумал заниматься сербской кухней в 30 метрах от кафе-конкурента, которым заправляет настоящий серб по имени Драган?

Конечно, что там случилось на самом деле, мы не знаем. Но факт остается фактом: заведение пана Драгана на месте, а кафе с названием «Сербская кухня» съехало, уступив площади новым участникам рынка. Те на международный конфликт решили не нарываться и потому назвали свое детище «Сел-Поел», снабдив его меню без балканских отсылок. Наоборот, в нем все свое, родное.

Хочешь – окрошка, хочешь – солянка и, конечно, пельмени, драники и блины с начинками на любой вкус. Вот их-то мы и решили попробовать, заказав блин с куриным филе, грибами и прочими разносолами. Кроме того, нам захотелось солянки и салата с романтическим названием «Очарование». Все это вместе с чайником чая «Асан» обошлось рецензентам в комфортные 255 рублей.

От прежних хозяев «Сел-Поел» унаследовал уютную обстановку. Тут преобладает минималистичный дизайн в скандинавском стиле, что делает помещение легким, светлым и визуально чистым. А главное украшение – большие окна, смотрящие в самый центр города, по которому гуляют девушки в весенней форме одежды. Красота!

Испытать скорость местного Wi-Fi мы так и не успели: солянка и салат появились на столе раньше, чем гости ввели пароль. Дабы суп не остыл, рецензенты отложили серфинг и набросились на салат.

Ну что ж, свое название он вполне оправдывает: легкое очарование посетило нас после второй вилки, и мы принялись изучать ингредиенты. Не будем утомлять вас перечнем входящих в салат продуктов, сообщим лишь, что повара удачно подобрали для них сорт и количество майонеза.

С солянкой тоже все хорошо. Стандартное среднестатистическое блюдо, где основным козырем является размер порции. В «Сел-Поел» не жадничают, и рецензенты были почти сыты, когда подошли к гвоздю программы.

Даже не знаем, как поточнее рассказать про блин. Начнем с того, что это качественный, добротный продукт. Но дело в том, что мы бы приготовили его иначе. Скажем, нам больше по душе мягкий блин-обертка. Нет-нет, местные повара не подсунули черствый блин, просто это рецепт такой. А еще соленых огурцов и грибов оказалось слишком много, и они перебивали вкус курицы.

Короче говоря, это история про вкусовщину, из-за которой рецензенты не будут снижать балл «Сел-Поел». Перед нами крепкий хорошист, у которого, мы надеемся, долгое будущее. Главное – не ссориться с паном Драганом.