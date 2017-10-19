Никто, кроме нас

Пельменная Pelmeňárna.

Адрес: Прага, ул. Shtepanska, 538/11

Телефон: +420-775-44-44-65

Wi-Fi: да

Режим работы: с 10.00 до 22.00

Самое дорогое блюдо: пельмени с лососем – 130 крон (344 рубля)

Оценка: 4 «кружки»

Голодные рецензенты, еле переставляя ноги, двигались по улицам Праги и стенали при обнаружении очередного общепита: «Что, пиццерия? Надоело! Чешская кухня? Сил уже нет! Тайская еда? Противно вспоминать даже!.. Так, а это что?». Кафе с непонятным словом на черной вывеске показалось нам уютным. Но главное, мы не смогли определить его формат – это-то нас и заинтересовало.

Заметив гостей, женщина за стойкой улыбнулась и произнесла на чистом русском:

– Добрый день! Пожалуйста, заходите.

– Почему вы так здорово говорите по-русски? – весело спросили рецензенты.

– Что значит «здорово говорю»? Я русская! Парни, это пельменная, на каком еще языке тут должны говорить?

Мы не ответили, а вышли обратно на улицу и оглядели вывеску внимательнее. Ну, точно! На черном фоне толстеньким, словно слепленным из теста шрифтом было начертано Pelmeňárna. Рецензенты вернулись к хозяйке и задали второй глупый вопрос:

– А что, чехи тоже делают пельмени?

– Я вас умоляю, – дама взмахнула руками, – у них, конечно, есть галушки. Но это просто вареное тесто. Запомните, пельмени не делает никто, кроме нас. А местные так не умеют, поэтому вся Прага питается здесь.

Честно говоря, «вся Прага» в малюсеньком кафе вряд ли уместилась бы. Да и, кроме рецензентов, других посетителей в тот воскресный день в заведении не было. Но справедливости ради скажем, что, пока мы утоляли голод в Pelmeňárna, женщина приняла десяток звонков, оформляя заказы на русском и чешском языках. В нас взыграла национальная гордость.

Меню предлагает широкий ассортимент пельменей и вареников на любой вкус. Рецензенты выбрали вареники с грибами (110 крон), пельмени с индейкой (90) и самые дорогие – с лососем (130). Итого в пересчете на родную валюту – 880 рублей на двоих.

Оформление пельменной – смешение европейского лофта и советского пропагандистского плаката. Тут интересно рассматривать коммунистические картинки, но рецензентов куда больше заинтересовала «выставка» приправ и соусов: над каждым из столов расположилась полка, уставленная всевозможными майонезами, горчицами и прочей вкуснотищей. На самих столах обитают плошки с зеленью и приправами разных типов.

Все это мы активно использовали в нашей трапезе, хотя продукция Pelmeňárna была столь вкусна, что с удовольствием проглатывалась и без «улучшителей». Особенно нас порадовали безумно вкусные пельмени с лососем.

Увы, «русский дух» проявился не только в кухне этого общепита, но и в размере порций. Привыкнув к щедрому европейскому нетто подаваемых блюд, рецензенты были слегка разочарованы небольшим количеством пельменей в тарелке. Так что до полного коммунизма Pelmeňárna недотянула на одну «кружку».