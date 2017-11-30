Оранжевая ангедония

Бистро «Мандарин»

Адрес: Дзержинского, 46а

Режим работы: с 9.00 до 23.00

Телефон: 61-61-14

Wi-Fi: -

Самое дорогое блюдо: шашлык из баранины – 200 рублей

Оценка: 3,5 «кружки»

Серый ноябрьский день давил низкой облачностью, некомфортным атмосферным давлением и промозглостью осеннего сплина, в которую погрузился Тольятти со всеми окрестностями. Рецензенты изнывали от сонливости и тоски, мечтая избавиться от тусклости очередного понедельника. Наша работа сама по себе приносит радость и удовлетворение, но только не в тот день. Картина, открывающаяся за окном редакции, полностью отбивала аппетит, а предчувствие приближающихся холодов заставляло жалобно стенать.

Для описания такого состояния даже придуман специальный термин – ангедония. Слово означает полную утрату способности получать удовольствие, а также отсутствие интереса к чему бы то ни было. Тем не менее хандра не повод для больничного, и рецензенты двинулись в сторону перекрестка Ворошилова и Дзержинского, где недавно было замечено новое заведение – бистро «Мандарин». Может, оно нас развеселит?

С порога стало ясно – нет, не развеселит. Подыгрывая названию, интерьер бистро выполнен в одном генеральном цвете: стены и мебель тут оранжевые, и это, пожалуй, все, что можно рассказать о дизайне внутреннего убранства. Ах, да – на стены наклеена пара фальш-окон, в одном из которых виднеется живописный венецианский канал, а другое смотрит на реплику Эйфелевой башни, светящуюся тысячами огней рядом с одним из самых шикарных отелей Лас-Вегаса – Paris. И все бы ничего, но рядом с этими окнами присутствует еще одно – панорамное, открывающее вид на вечную автомобильную пробку на фоне грязного фасада дома молодежи «Мир». Рецензенты вздохнули и принялись изучать меню.

Кухня «Мандарина» имеет яркую кавказскую направленность. Мы заказали пару овощных салатов (40 рублей), порцию мантов (100 рублей за 5 штук), куриный суп (80), плов с говядиной (100) и самсу (50). Признаться, рецензенты были уверены, что все это останется «надкусанным», ибо есть совершенно не хотелось.

Салат представлял собой просто крупную нарезку овощей с маслом. Мы было поморщились, но вскоре признали, что овощи свежие и сочные, а потому в салатницах ничего не осталось. Густой ароматный суп быстро согрел критиков и возбудил аппетит. Наше настроение заметно улучшилось. Плов приготовили по всем канонам кавказской кухни – он был в меру жирным, рассыпчатым и изобиловал кусочками мягкой говядины. Манты оказались самым лакомым блюдом обеда. В них мы обнаружили много зелени, благодаря который каждый проглоченный кусочек оставлял во рту изумительное послевкусие. В общем, рецензенты ожили.

Самсой мы поделились с коллегами в редакции. Их положительная оценка подтвердила: продукция «Мандарина» вполне приемлема. Но унылый дизайн заведения не позволяют оценить его более чем на три с плюсом.