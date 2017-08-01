Плановая инспекция

Кафе-харчевня «Добра кухня».

Адрес: Комсомольская, 125

Телефон: 62-14-59

Режим работы: с 7.00 до 17.00

Wi-fi: нет

Самое дорогое блюдо: свинина, запеченная с картошкой – 98 рублей

Оценка: 5 «кружек»

Три года назад популярная столовая со странным названием «Белочка» пережила ребрендинг и превратилась в кафе-харчевню «Добра кухня». Рецензенты «Трезвого взгляда» сразу же поспешили в обновленный общепит с комиссией, по результатам которой выставили заведению честную пятерку. Владельцы «Доброй кухни» так обрадовались оценке, что прислала в редакцию письмо, в котором обязалась и впредь работать образцово-показательно, на благо тольяттинских желудков. И вот настал срок: мы нагрянули в «Экс-Белочку» дабы проверить, как кафе держит данное нам обещание.

Первое, что бросилось в глаза, – аншлаг. Даже несмотря на то, что официальное обеденное время уже прошло, в зале харчевни свободными были всего пара столов. Ну что же, отличный показатель народной любви. Осталось лишь вновь очаровать матерых рецензентов.

Санитарное состояние помещений, включая санузел, по-прежнему на высоте. Более того, у нас сложилось впечатление, что стены, столы и прочее убранство кафе за время нашего отсутствия совсем не постарели: ничего не износилось и не поцарапалась, словно «Добра кухня» открылась только вчера.

Умение персонала увлекательно рассказать об особенностях доступных посетителю блюд восхищает, как и три года назад. Добавляем к этому образцовый дресс-код улыбчивых девушек-официанток, и «Добра кухня» получает еще один жирный плюс. Теперь осталось главное – проверить работу кухни.

Помнится, в 2014 году из дверей харчевни рецензенты не вышли, а буквально выползли. Не подозревая о щедрости, которую проповедуют в «Доброй кухне», мы взяли тогда полные порции всего и потому объелись до обморока. На этот раз члены ревизионной комиссии ограничились половиной порции окрошки (55 рублей) и супа с фрикадельками (55). То же и с гарнирами: полпорции макарон с острым соусом обойдется всего в 12 рублей, а картофельное пюре – 13. К пюре мы взяли половинку гуляша из говядины (41), а вот котлету «Березка» выдают только целиком (75). Салаты тоже делить нельзя: «Под шубой» обошелся в 45 рублей, а красивый, как торт, «Фруктовый» стоит уже 65.

Оглядев содержимое подносов, мы поняли, что даже половина рациона способна плотно накормить взрослого мужчину. Что касается вкуса, то после обеда рецензенты вновь пропели дифирамбы местным поварам. Особенно нас впечатлили салаты и котлета «Березка». Интересно, кто придумал это название? Ведь ни внешним видом, ни консистенцией, ни тем более вкусом котлета не напоминает национальное русское дерево.