Последняя кружка. Ресторан «Сельпо»

Он взболтал оставшееся содержимое бокала и поднес его к свету: внутри бушевала мутная «песчаная буря». Пришлось позвать бармена.

Адрес: Коммунистическая, 28

Телефон: 24-55-33

Wi-Fi: да

Режим работы: с 10.00 до 24.00

Самое дорогое блюдо: Стейк из семги – 780 рублей

Оценка: 3 «кружки»

Рецензенты ждали старого друга, который путешествовал на машине проездом через Тольятти. Тот прибыл в город поздно вечером и попросил организовать ему легкий ужин с кружечкой пива. В Комсомольском районе особо не разгуляешься: после 22.00 работает лишь пара-тройка приличных кафе, и, посовещавшись, мы решили, что «Сельпо» должно достойно справиться с задачей.

Гостю понравился интерьер заведения, хотя он отметил, что тусклый свет люминесцентных ламп не идет ему на пользу: «Почему они не включают эти классные светильники-ведерки? Было бы куда уютнее».

Парень за баром сообщил, что в наличии имеется только две марки пива – настоящее чешское Krusovice (265 рублей за 0,5 л) и сваренный в Питере Heineken (196).

Рецензенты заказали по кружке чешского, а их гость выбрал питерский напиток. Затем появилась официантка, которая проводила нас за стол и раздала увесистые меню. Мы посоветовали путешественнику попробовать местные драники с семгой и помидорами (265), которые обожаем сами.

– А вам? – спросила официантка.

– А мы сыты, спасибо.

– Но у нас отличные закуски к пиву. Посмотрите на салаты или, возможно, вас заинтересует картошечка?

– Нет, спасибо.

– Может, арахис? Есть замечательный фундук…

– Послушайте, они пришли меня накормить с дороги! – дипломатично прервал ее пилигрим, и женщина наконец покинула нашу компанию, оставив на столе бесплатные сухарики к пиву. Наконец подали все остальное, и застолье началось. Но чем дольше оно продолжалось, тем больше хмурилось лицо нашего друга.

– Тебе не нравятся драники?

– Нет-нет, они превосходные. А вот пиво…

Он взболтал оставшееся содержимое бокала и поднес его к свету: внутри бушевала мутная «песчаная буря». Пришлось позвать бармена.

– Так не должно быть. Это не Heineken. Настоящий Heineken прозрачный, как моча младенца!

Парень отреагировал на шутку коротким смешком, постоял с виноватым видом и молча ушел.

– Устроим скандал? – предложили мы. – Принесут другое пиво. Krusovice вроде ничего…

– Не надо. Рано за руль. Запью безалкогольным Clausthaler (315 рублей за 0,33 л).

Уходя, мы еще раз пожаловалась на питерский напиток.

– Да, к сожалению, это была последняя кружка. Еле-еле слили с бочки, – ответила официантка.

– Вот я и стал «подонком», – грустно констатировал наш друг.

Мы не стали бы кляузничать на «Сельпо», если бы этот визит не имел последствий. Наш гость несколько раз за ночь шумел унитазным бачком и попросил в дорогу рулон туалетной бумаги. Рецензенты же проснулись с трудом и целый день ходили квелые, словно намедни мешали пиво с водкой.