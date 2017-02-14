Пожалуйста, подождите. Служба доставки «Эдо»

Все операторы заняты, пожалуйста, подождите», – попросила она, и мы подождали. А потом еще немного подождали. И еще.

_______________________________________________________________

Служба доставки «Эдо»

Адрес: –

Телефон: 95-94-94

Wi-Fi: –

Режим работы: с 10.00 до 00.00

Самое дорогое блюдо: пицца в ассортименте – 250 рублей

Оценка: 3 «кружки»

_______________________________________________________________

Если бы позволил формат рубрики, то в качестве иллюстрации для этого текста мы бы использовали популярный сегодня мем «Ждун». С одной стороны, грех ругаться на долгое время прибытия курьера, когда цены у службы доставки очень низкие. С другой – у нас сложилось впечатление, что ребята из «Эдо» немного «троллят» своих клиентов, воруя драгоценные минуты их жизни даже во время заказа.

И не только минуты! Поскольку стационарные городские аппараты нынче не в чести, рецензентам пришлось добиваться внимания оператора службы звонком по мобильному телефону. Это не страшно, когда нужный номер начинается на 8-800, но «Эдо» использует шестизначный формат, который вряд ли экономит баланс. Кто-то, конечно, скажет: «Неужто вы настолько мелочные, что переживаете из-за потраченных на звонок трех-четырех рублей?» Ах, если бы трех-четырех…

_______________________________________________________________

После затяжной череды гудков нам ответила «искусственная женщина». «Вы позвонили в службу доставки. Все операторы заняты, пожалуйста, подождите», – попросила она, и мы подождали. А потом еще немного подождали. И еще. Рецензенты сделали несколько затяжных дозвонов, пока трубку не взяла живая барышня.

_______________________________________________________________

– Ура, наконец-то! – обрадовались мы. – Девушка, мы хотим…

– Одну минуту, программа загрузится… – оборвала она, и мы действительно потеряли еще минуту. Затем оператор принялась регистрировать нас в системе, заполняя формуляры медленно, как ленивец из мультфильма «Зверополис».

– Зовут вас? Адрес? Какой подъезд? Какой этаж? Последний, это какой? Оплата наличными?

_______________________________________________________________

В общем, допрос продолжался так долго, что мы с трудом вспомнили, что собирались заказать горячие роллы «Ницца», бурито с говядиной и ананасом, биф-бургер и пиццу «Челентано». Девушка озвучила сумму – 700 рублей – и предположила, что курьер приедет «через полтора часа, плюс-минус 15 минут». И она оказалась права: только никаких минусов – и здесь время ожидания было долгим.

_______________________________________________________________

Тем не менее в итоге мы все-таки присуждаем службе доставки «Эдо» удовлетворительную оценку. Несмотря на все имевшие место «художественные паузы», рецензенты получили за вменяемые деньги очень увесистый пакет плюс коробку с полноразмерной пиццей. И, главное, почти все, что привез курьер, оказалось вполне съедобным. Роллы, правда, так себе, зато пицца вкусная, в бургере обнаружилась честная котлета, а бурито и вовсе было шедевром – острым, как мексиканское мачете и Борис «Бритва» одновременно, но за этой остротой не потерялся экзотический аромат многочисленных ингредиентов.

Откровенно говоря, рецензенты так хорошо отобедали, что могли не пожалеть и четыре «кружки». Однако нас остановили мизерное количество соевого соуса в практически пустом контейнере и тот факт, что еда прибыла к нам не горячей.