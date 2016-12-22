Прохладный крафтинг. Крафтовый бар «KRAN bar»

– Сначала идите на кассу и оплатите, – ответил бармен так холодно, что бургеры перестали дымиться. – У нас платят и забирают сами.

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Крафтовый бар «KRAN bar»

Адрес: Южное шоссе, 69

Телефон: 78-55-33

Wi-Fi: да

Режим работы: с 10.00 до 00.00

Самое дорогое блюдо: фланк-стейк – 370 рублей

Оценка: 4 «кружки»

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Это случилось снова: бойцам «Трезвого взгляда» пришлось отступить от правил рубрики и «залить за воротник» парочку кружек. А как иначе, если героем повествования стало заведение, угощающее посетителей крафтовым пивом? Встречайте нового игрока на поле развлекательного общепита – «KRAN bar».

Внутри бара царит странная атмосфера. Тут мрачно и стильно, однако, как показалось рецензентам, не слишком уютно. И вроде все на месте: декоративные лампочки, модное пивное меню, интересная мебель, пышная галерея бутылок со всего света и аутентичная музыка. Но кое-что испортило настроение рецензентов с первых минут, да так и не отпустило. Речь идет об отношении персонала.

На наше приветствие парни не ответили, а комплимент по поводу бутылочной выставки не повлиял на скучающее выражение лица бармена. «Хотите пива? Вот меню», – указал он на листок на стойке и отвернулся. «Может, здесь так принято?» – переглянулись рецензенты и решили не обижаться сразу.

Перечень съестного можно было найти на столах и, усевшись, рецензенты приступили к изучению списка. В поле нашего зрения попали суп-лапша, фирменный «Кранбургер», бургер без названия и зеленый чай. Вернувшись к стойке, мы объявили свой выбор и заплатили 710 рублей за двоих. Затем, бегло пробежавшись по пивным названиям, рецензенты попросили по кружке фирменного темного KRAN Stout (90 рублей за 0,33 л).

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С этого момента все как будто пошло удачно. Пиво оказалось вкусным и тягучим, как и подобает темным сортам. Очень быстро подали суп-лапшу, который радовал каждой ложкой. Повар не поскупился на ингредиенты, и душистая похлебка была очень густой из-за обилия великолепной лапши и куриного мяса.

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Бургеры немного задержались, но, когда подносы с ними легли на стол, рецензенты «поплыли» под действием соблазнительных запахов. Обычный бургер отличался от «Кранбургера» цветом булок: у фирменного продукта они темно-коричневые и потому похожи на выпуклости певицы Beyonce. В этот момент мы заметили, что наши кружки почти пусты.

– Налейте, пожалуйста, вашего фирменного эля, пока мы допиваем, – попросили рецензенты.

– Сначала идите на кассу и оплатите, – ответил бармен так холодно, что бургеры перестали дымиться. – У нас платят и забирают сами.

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И мы пошли. И заплатили по сто рублей, а потом ждали, пока парень отделял от эля пену. В это время наши гамбургеры теряли тепло, а мы – нервные клетки. Впрочем, наша обида на персонал не отменяет того факта, что напитки в этом баре замечательные, как и кисло-сладкий соус в отличных бургерах.

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Нам было очень вкусно, но этого недостаточно. «KRAN bar» получает четыре с минусом и предписание пересмотреть отношение к клиентам.