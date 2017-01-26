С первыми петухами. Ресторан ГК «Дон Кихот»

Изучив список и сопоставив желания с финансовыми возможностями, мы попросили подать глазунью с ветчиной, овсяную кашу на молоке, бутерброды с ветчиной и черный чай с черникой.

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Ресторан ГК «Дон Кихот»

Адрес: Громовой, 39

Телефон: 24-70-36

Wi-Fi: да

Режим работы: с 7.00 до 23.00

Самое дорогое блюдо: салат «Гаспачо» – 350 рублей

Оценка: 5 «кружек»

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Разве с вами такого не случалось? С трудом встаешь рано утром, мерзнешь у пустого холодильника, злишься на гору немытой посуды в раковине, стучишь «деревянным» батоном по разделочной доске, и в этот момент в голове созревает амбициозный план: «Едем в ресторан!» Да, прямо сейчас, в 8.30 утра. И не в какую-нибудь сеть быстрого питания, а в самый что ни на есть настоящий ресторан, чтобы меню в кожаном переплете и учтивая официантка в белоснежной блузке. И при этом кормить должны вкусно, но за вменяемые деньги.

Желание, казалось бы, невыполнимое, так как большинство «серьезных» заведений открывают свои двери ближе к обеду, приманивая посетителей бизнес-ланчем. Поразмыслив логически, рецензенты решили, что с самыми первыми петухами должны просыпаться сотрудники тех ресторанов, которые функционируют при гостиницах. И вот тут-то нам вспомнилось местечко под названием «Гаромис», которое рецензенты посещали в далеком 2009-м и даже поставили ему тогда вполне крепкую четверку. Вот заодно и посмотрим на преобразования.

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Главное изменение – новое название общепита. Ныне гостиничный комплекс, а вместе с ним и ресторан именуется «Дон Кихот», и на его вывеске появился узнаваемый силуэт героя Сервантеса. А вот интерьер, если нам не изменяет память, остался прежним: основной банкетный зал оформлен в стиле не то пещеры, не то древнего замка. В этих «каменных застенках» было безлюдно и мрачновато, потому рецензенты поспешили во второй зал – со светлыми стенами, большим баром и мягкими диванами.

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– Конечно, у нас есть завтрак! – обрадовалась официантка нашему появлению. – Вот только я уже сменила меню на обеденное.

С этими словами она начала переставлять листочки на информационной стойке.

– Обед в 9 утра? Не рано ли? – удивились мы.

– Мы ранние пташки, – засмеялась девушка и достала блокнот.

Изучив список и сопоставив желания с финансовыми возможностями, мы попросили подать глазунью с ветчиной, овсяную кашу на молоке, бутерброды с ветчиной и черный чай с черникой.

Яичница местами прилипала к овальной чугунной сковородке, в которой ее подали, но изобиловала ломтиками ветчины и зеленью. Мы добавили немного соли, после чего глазунья стала идеальным утренним блюдом.

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Кашу маслом не испортишь – так, видимо, решили повара и щедро сдобрили им содержимое глубокой глиняной тарелки. В результате сладкая смесь овсянки и молока превратилась в очень калорийное лакомство, которое рецензенты проглотили за полминуты.

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Бутерброды по масса-габаритным и вкусовым параметрам тянули на звание сэндвичей и, запивая их наивкуснейшим чаем, рецензенты постановили: завтрак такого качества за 230 рублей заслуживает высшего балла.