Сердце шаурмы

Кафе «Fiesta».

Адрес: Коммунистическая, 96а

Телефон: 78-31-31

Режим работы: с 10.00 до 00.00

Wi-Fi: нет

Самое дорогое блюдо: сет люкс – 650 рублей

Оценка: 3 «кружки»

Популярное место отдыха жителей Комсомольского района пополнилось очередным «бойцом кулинарного фронта». На этом месте на улице Коммунистической за лояльность едоков уже давно билась пара точек, предлагающих шаурму и прочую выпечку. Новый общепит, хоть и продолжил генеральную линию, решил атаковать конкурентов секретным оружием – посадочными местами.

Раньше тут посидеть было негде, кроме как на лавочках возле речного вокзала или прямо на остановке общественного транспорта. Тем не менее местные «бистро» пользовались спросом: во-первых, окрестности вокзала издавна снискали любовь отдыхающих, а во-вторых, в непосредственной близости от «кормящих» расположился этакий «человеческий магнит» – пивная. В общем, все участники рынка дополняли друг друга и были счастливы. Народ пил пиво, закусывал его шаурмой и наслаждался видами Жигулей.

И вдруг несколько месяцев назад на остановке закипела работа. Судя по скелету одноэтажного строения, который вырос прямо у проезжей части, «прилипнув» к пивнушке, строители возводили павильон с большими окнами и огромным козырьком под световую рекламу. Когда началась отделка, стали различимы стоящие торцом к окнам и лицом друг к другу диваны. Вероятно, проектировщики нового заведения пытались повторить схему классических американских придорожных кафе. Рецензенты заинтересовались и стали ждать открытия.

И вот случилось! Кафе с летним названием «Fiesta» манит яркой рекламой, которая обещает большое количество различных видов выпечки, но во главе угла стоит все та же шаурма. Впрочем, когда рецензенты обнаружили в продаже еще шашлык и роллы. Причем сырой шашлык, уже нанизанный на шампуры, является основным «украшением» витрины. Наглядно, конечно, но украшение так себе.

Да и вообще, внутри кафе совсем не так уютно, как кажется с улицы. Помещение выглядит скорее техническим, чем общественным, а расстояние между краями диванов и столами слишком большое для комфортной посадки.

Мы заказали по куску греческой пиццы (100 рублей), шаурму с куриными сердцами (120), мякоть свинины (200) и по бутылке колы. Пиццу отдали сразу, и нам она очень даже понравилась: отличное мягкое тесто дополняло густую ароматную начинку. Шашлык и шаурму ждали очень долго. Мясо отвечало всем канонам шашлычного дела и претензий не вызвало. В шаурме же куриные сердца сами по себе были хороши. А вот лаваш сильно подгорел, и начинке явно не хватало сочности. Пришлось оторвать большую часть хлебной обертки.

Кстати говоря, у «Fiesta» есть собственный вполне приличный сайт и доставка. Через месяц-два мы отчитаемся в работе этого подразделения, но вне сети новое кафе получает откровенно натянутую тройку.