Социализм по-быстрому

Пиццерия Pizzatoria.

Адрес: Краков, ul. Szewska, 22

Телефон: нет

Wi-fi: да

Время работы: круглосуточно

Самое дорогое блюдо: пицца в ассортименте – 24 злотых (376,78 рубля)

Оценка: 5 «кружек»

Рецензенты, намедни посетившие Чехию и Польшу, продолжают цикл ревью на восточноевропейский общепит. Сегодня у нас на очереди город-красавец Краков, в котором, в отличие от упомянутой ранее Варшавы, вкусно поесть довольно затратно. Что поделать, популярные туристические места везде отличаются завышенным ценником. Впрочем, исходив Краков вдоль и поперек, мы нашли-таки симпатичное местечко, где цена обеда для одного крупного мужчины или фитнес-пары равна 24 злотым, умножив которые на 15,7 рубля (курс на момент написания текста), мы получим сумму 377 рублей. Вполне себе приемлемая цена за прекрасную пиццу. «Фу, пиццу?! Это же фастфуд» – возмутится читатель. Не делайте поспешных выводов: в Pizzatoria не только вкусно и дешево, но и интересно.

Одним из главных достоинств рецензируемой пиццерии является ее местоположение: она функционирует в трех минутах ходьбы от центральной площади Кракова. Поверьте, заглянув в меню остальных заведений в этом районе, рецензенты начинали скучать. Ну, неинтересно садиться за стол, заранее зная, что ужин встанет нам не менее чем в 100 злотых. Наша же пиццерия прямо на своей вывеске четко обозначила «Fast & Social», чем привлекла внимание рецензентов. Кроме того, она отличается стильным оформлением, веселыми молодыми сотрудниками и необычным форматом приготовления генерального блюда.

Выглядит это так. Вы должны выбрать тесто, на котором для вас приготовят пиццу. Оно бывает классическое или ржаное. Рецензенты выбрали и то, и другое. Интересный момент: пицца в Pizzatoria не круглая, а прямоугольная, и потому лепешку прямо перед вами укладывают на длинную доску размером 15 на 40 см. Затем персонал доходчиво объясняет, чем друг от друга отличаются многочисленные соусы. Мы попросили обычный томатный на обычное же тесто, а ржаную лепешку обработали сливочным соусом с зеленью.

После этого настала очередь мяса, и рецензенты развеселились, узнав, что можно попробовать весь имеющийся арсенал. В итоге, разделив на глазок каждую пиццу на несколько частей, красавица-повар Магда уложила на них и курицу, и ростбиф, и бекон, и салями, и чоризо, и ветчину. А с овощами вышло еще забавнее: кукуруза, томаты, грибы, перец, цукини, руккола и многое другое легло на поверхность ровным слоем и было парадно засыпано четырьмя сортами сыра. К моменту отправки этого великолепия в печь рецензенты почти падали в обморок от обильной потери слюны.

Время готовности пиццы – три минуты. За них мы успели занять места. А за места в Pizzatoria с туристами борются и местные жители, ведь за такой восхитительный вкус хочется оставить еще пару десятков крон чаевых. Однако чаевые в этом социальном заведении не берут.