Тутъ русскій духъ. Трактир «Калина красная»

«Тут русский дух», – сказал бы Александр Сергеевич, случись ему отобедать в этом месте. Оно декорировано тоннами дерева, пытаясь (и весьма удачно) выдать себя за сруб.

________________________________________________________________________

Трактир «Калина красная»

Адрес: Шоссейная, 32

Телефон: 52-99-92

Wi-Fi: да

Режим работы: круглосуточно

Самое дорогое блюдо: рыбное ассорти – 390 рублей

Оценка: 4 «кружки»

________________________________________________________________________

Сегодня мы расскажем о неожиданно приятном открытии. Много раз проезжая мимо гостиничного комплекса «Калина красная», рецензенты даже не смотрели в его сторону: скучная архитектура, унылый фасад и столь нелюбимое нами слово «трактир» на вывеске. Слово-то само по себе неплохое, родное, «пахнущее скрепами». Но каждый раз, заходя в очередной «трактир», мы обнаруживали посредственное или даже опасное заведение, сотрудники которого далеки от исторического соответствия, а обращение к официанту «Эй, половой!» могло навредить целостности мягких мышц лица.

Потому, припарковав машину на стоянке комплекса, рецензенты открывали дверь с некоторой опаской. Однако уже зона ресепшн удивила качественным оформлением в стиле Mother Russia. Ну, а само заведение со стильной деревянной вывеской «Почтовый трактир «Калина красная» вызвало неудержимое желание немедля перечитать «Станционного смотрителя».

«Тут русский дух», – сказал бы Александр Сергеевич, случись ему отобедать в этом месте. Оно декорировано тоннами дерева, пытаясь (и весьма удачно) выдать себя за сруб. Даже перегородки между столами изображают кусочки срубовой стены с маленькими оконцами, а меню украшено дубовым резным переплетом.

________________________________________________________________________

Зал венчает полноразмерная русская печь, рядом с которой дремлет самовар с гирляндами сушек. Повсюду стоят крынки, кувшины и прочая аутентичная утварь. И, что самое приятное, убранство не выглядит дешевым заигрыванием с русской историей – атмосфера трактира густая, как в краеведческом музее.

________________________________________________________________________

Вот только официантка забыла надеть сарафан, обслуживая посетителей в повседневном наряде ХХI века. Но нас это не обидело, тем более что ежедневное обеденное меню, которое она принесла, имеет фиксированный ценник всего в 200 рублей. На выбор предлагается по два блюда из каждой категории. Вместо салата мы выбрали заливное из курицы, а вместо горохового супа куриный бульон. На второе нам предложили плов со свининой. Кроме того, в продуктовый набор входят чай и хлеб, но рецензенты решили полакомиться еще и блинами со сгущенкой, заказав их за 75 рублей из основного меню заведения.

________________________________________________________________________

Заливное можно слегка пожурить за размер порции. Знали бы, какое оно вкусное – заказали бы два. Бульон с яйцом, наоборот, радовал объемом тарелки, но был совершенно пустой. Рецензенты уже собрались было покрошить в похлебку хлеб, как официантка поставила на стол вазу с обжаренными гренками. Соединив все это вместе, мы получили отличное блюдо.

________________________________________________________________________

Плова повара не пожадничали: увесистая порция с большим количеством мяса и овощей окончательно накормила рецензентов. Но сытость не помешала полакомиться и блинами – в «Калине красной» они чудо как хороши.