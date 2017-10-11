Убийство в берлинском экспрессе

Ресторан поезда «Москва – Берлин».

Адрес: Россия – Белоруссия – Польша – Германия

Телефон: нет

Wi-Fi: да

Режим работы: сб.–вс., круглосуточно

Самое дорогое блюдо: стейк говяжий Black Angus – 1590 рублей

Оценка: две «кружки»

Поезд № 013МА довольно любопытное транспортное средство, непохожее на прочие подвижные составы РЖД. Он отличается футуристической «архитектурой» вагонов, прекрасным оснащением пассажирских помещений и быстрым доступом в интернет через Wi-Fi на всем протяжении пути. Потому путешествовать в нем куда интереснее, чем на самолете. Но не только доступ в интернет и полноценная кровать в сверхсовременном купе стали причиной, по которой рецензенты выбрали «Стриж» как способ путешествия до Варшавы. Нам очень хотелось протестировать местный общепит – лучший передвижной ресторан, по версии менеджеров РЖД.

После регистрации вашего гаджета в сети «Стрижа» в браузере устройства автоматически открывается интернет-страница поезда, где, кроме прочего, можно найти меню ресторана, расположенного в вагоне 218. Не удивляйтесь: «Стриж» на самом деле – это довольно короткий состав, состоящий из 20 вагонов. Но по непонятной причине к номеру каждого вагона приплюсована двойка, делающая нумерацию трехзначной.

«Итак, салаты по 250 рублей, супчики – от двухсот, макароны, блины, стейки, рыба и пельмени. Дороговато, но жить можно, – рецензенты изучали электронный прейскурант. – Вот – драники! И всего по 150!»

В вагон-ресторан мы выдвинулись с четким планом заказа. Но прежде чем попасть в общепит, пришлось пройти через бар. Там нам стразу не понравились цены на напитки. Так, например, банку обычного Staropramen или «Балтики 7» предлагали по 450 рублей за штуку. Стало ясно, что этот «Трезвый взгляд» будет особенно трезвым.

Оказалось, что «аналоговое» меню заметно отличается от «цифрового»: цены на все его пункты были выше на 100–200 рублей. Мы пригласили официанта и попросили объясниться. «На сайте меню устарело», – невозмутимо ответил тот и приготовил блокнот. Рецензенты таки заказали драники, но уже по 250 рублей, две порции куриного супа за 350 и оладьи со сметаной (250).

И знаете, это было ужасно. В безвкусную похлебку капали слезы обиды за каждый потраченный рубль. Оладьи крошились на зубах, и даже свежая сметана не спасала их от поругания. Но хуже всего «выступили» драники: две мелкие лепешки из совершенно обычного картофельного пюре были чуть-чуть обжарены на сковородке. После первого же «укола» вилкой они попросту развалились, превратившись в кашу из вареной картошки.