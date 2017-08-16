Удар в переносицу

Пиццерия «Ташир пицца».

Адрес: Южное шоссе, 6

Телефон: –

Wi-Fi: да

Режим работы: с 10.00 до 20.00

Самое дорогое блюдо: пицца в ассортименте – 89 рублей

Оценка: 3,5 «кружки»

«Ташир пиццу» от конкурентов выгодно отличает одна особенность: общепит имеет собственный обеденный зал, тогда как остальные участники ресторанного рынка ТЦ «Акварель» рассаживают посетителей в общей зоне фудкорта. Там тоже неплохо, но пластиковые столы и толкучка с подносами проигрывают приятному интерьеру пиццерии: темное дерево отделки выгодно подчеркивают декоративные светильники, свисающие с потолка почти до уровня столов. Правда, эти самые светильники стали для рецензентов камнем преткновения в прямом смысле слова. Но обо всем по порядку.

«Живи вкусно» – гласит лозунг, размещенный над раздаточной стойкой заведения, и мы решили во что бы то ни стало выполнить это наставление. Ассортимент пиццерии, впрочем, не слишком широкий: если сорта пиццы отличались кое-каким разнообразием, то салаты, гарниры и закуски лежали под витринным стеклом маленькими кучками.

Как бы там ни было, рецензентам перепало немного «Деревенского салата» (85 рублей за 114 граммов), пара стаканов морса (85), по большому куску фирменной пиццы «Ташир» (89) и пиццы «Каприоза» (85) и полпочатка вареной кукурузы (55). Нам предложили украсить пиццу каким-либо соусом, и мы согласились применить «классический томатный» на один сегмент. В итоге получили пиццу «Ташир», густо залитую обычным кетчупом.

Разместились за деревянным столом мы в общепите уютно: несмотря на жаркий летний вечер, здесь было прохладно и довольно темно. Атмосфера заставляла рецензентов общаться в полголоса, тогда как в фуд-зоне ТЦ «Акварель», буквально «через дорогу», стоял шум десятков голосов.

Начали с салата. Он напоминал оливье, но к привычным ингредиентам добавились грибы, которые смогли изменить знакомый вкус, отчего салат, несомненно, выиграл. Удовлетворившись этим кушаньем, перешли к пицце.

Такое блюдо итальянцы презрительно называют «европейский пирог» за пышное тесто и «тонны» начинки. Ну и пусть, нам-то нравится! Правда, фирменное блюдо откровенно испортил тот самый кетчуп за 2 рубля. Он был настолько не к месту, что автору текста пришлось собрать его в ложку и убрать подальше. После этого «Ташир» раскрылся с другой стороны: салями, ветчина и овощи источали замечательный аромат, и никакие «улучшатели» вкуса им были не нужны. «Каприоза» отличалась чуть более спокойным вкусом, но и этот продукт заслуживает высокой оценки. Довольные рецензенты допили морс и собрались уходить.

Вставая со своего места, один из едоков неожиданно получил сильный удар в переносицу. Легкие телесные повреждения журналисту нанес тот самый декоративный светильник, висящий на уровне лица. Пострадавшему было больно и обидно. В итоге оценка «Ташир пиццы» с «хорошо» снизилась до «удовлетворительно».