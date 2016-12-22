В рамках бюджета. Кофейня «Шоколадница»

Рецензенты, как вы знаете, не пьют. Особенно по утрам и особенно перед вылетом. Поэтому мы покинули ресторан.

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Кофейня «Шоколадница»

Адрес: аэропорт Курумоч, зал внутренних вылетов

Телефон: нет

Wi-Fi: да

Режим работы: круглосуточно

Самое дорогое блюдо: азиатская лапша с тигровыми креветками – 400 рублей

Оценка: 3 «кружки»

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Рецензенты «Трезвого взгляда» не любят есть в российских аэропортах из-за совершенно неадекватных цен. Однако отказаться от завтрака в новом аэровокзале Курумоч – это как минимум непрофессионально. Поэтому каждый из нас заложил в бюджет путешествия «специальную тысячу».

Зарегистрировавшись на рейс, рецензенты немного погуляли по общей зоне, которая по причине раннего утра оказалась почти безлюдной. Оттого и посетителей в местном общепите не было, а сонный персонал нескольких кафе и пабов не демонстрировал признаков гостеприимства. «В стерильной зоне должно быть лучше», – предположили мы и отправились на досмотр. Действительно, зал внутренних вылетов активно бодрствовал. Вот только внутри обнаружились всего две точки общественного питания – пивной ресторан «Три оленя» и кофейня «Шоколадница».

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Для начала мы заглянули к «Оленям», которые подкупили нас стильным дизайном. Однако посмотрев в красивое меню, рецензенты скисли – цены в заведении, мягко говоря, бодрые, и заготовленная тысяча никак не соответствовала местным реалиям. Кроме того, питание в пивном ресторане предполагает дегустацию пенного напитка, а рецензенты, как вы знаете, не пьют. Особенно по утрам и особенно перед вылетом. Поэтому мы покинули ресторан.

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«Шоколадницу» представляла прелестная обладательница коричневого фартука и голливудской улыбки. К сожалению, ее улыбка бесследно исчезла, как только мы рассказали о своем желании уложиться в конкретную сумму. «Считайте сами», – холодно сказала девушка и оставила нас наедине с меню. Что ж, посчитаем.

«Шоколадные» цены оказались демократичнее, чем у соседей, и потому рецензенты достигли цели, уместив свои завтраки в 925 рублей. В наше меню попали грибной крем-суп (210 рублей), пита с говядиной (275), блинчики с маком (210) и большая кружка какао (230).

– Получилось? – язвительно спросила вернувшаяся официантка.

– Получилось! – сообщили рецензенты и продиктовали заказ.

– Ну ладно… Ждите.

Нам так не понравилось, как она это сказала, что «Шоколадница» моментально потеряла один балл. Второй мы отнимаем за размер порций. Вот, к примеру, крем-суп. Тарелочки, из которых мы его ели, уместнее смотрелись бы в наборе детской посуды. Хотя к содержимому вопросов не возникло – очень вкусно. Размер питы оказался более-менее приличным.

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Однако если похожее блюдо в Бен Гурионе накормило автора на четыре часа вперед, то образец из Курумоча можно назвать лишь приятной закуской. Блины отлично сочетались с какао, но и их приятное послевкусие быстро сменилось чувством голода.

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В общем, аэропорт Курумоч стал лучше (если не считать треснувшую плитку в зале прилета), но приезжать в него лучше сытым.