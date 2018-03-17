Вареник детства моего

Вареничная «Тепло».

Адрес: Юбилейная, 14

Телефон: 62-40-62

Режим работы: с 10.00 до 00.00

Wi-Fi: да

Самое дорогое блюдо: кролик тушеный с черносливом – 459 рублей

Оценка: 4 «кружки»

«Очень хочется в Советский Союз», – грустно поет солист группы «Ундервуд». А чего печалиться-то? Если уж стало так невыносимо, достаточно просто приехать по адресу: Юбилейная, 14, где расположилась вареничная «Тепло».

Откровенно говоря, рецензенты и сами были не прочь ненадолго окунуться в атмосферу своего октябрятского детства. А потому, когда мы впервые очутились в «Тепле», у нас прямо-таки глаза разбежались. На входе посетителя встречает скульптура юных пионеров, какие были установлены почти во всех пионерлагерях. Тут же на гвозде висят авоськи с консервами, а остальное пространство «предбанника» художественно завалено хламом, произведенным на территории страны задолго до распада СССР.

Барная стойка привлекает перевернутыми стеклянными конусами с соком: помните такие в гастрономах? Все стулья и столы, укрытые «бабушкиными» скатертями, совершенно разные и приятно потрепанные: скорее всего, с барахолки. Пространство разделено настоящими шифоньерами и «стенками», выполненными на Самарской мебельной фабрике в соответствии с ГОСТом. Поверх обоев красуются портреты классиков школьной литературы, вымпелы, календари и прочие домашние украшательства той эпохи. На полках разместились пожелтевшие книги, дефицитные магнитофоны, фотоаппараты и даже мещанское чучело павлина. Как изюминка, на пути в туалет выстроился «почетный караул» из лыж «Быстрица». Такие обязательно пылились на каждом советском балконе.

Единственное, с чем переборщили организаторы, так это с униформой официанток. Да, форма ресторанных работников советского периода не выглядела излишне сексуально, но зачем одевать в эти мешковатые одеяния красивых девушек?

Впрочем, мы сюда не на девчонок пришли смотреть, а в меню. А там все почти соответствует заявленному формату: закуски из селедки, знакомые салаты, пельмени, вареники, манты и даже чебуреки. Есть, конечно, и «солидные» блюда, но рецензенты решили не выходить из образа и заказали пельмени с курицей и сыром, вареники с творогом и изюмом, салат из овощей с теплым картофелем и по стакану бруснично-клюквенного морса. Пока готовили, мы пускали слезу под Пугачеву и радовались не аутентичному, но быстрому доступу к сети по Wi-Fi.

Свежие овощи и теплый картофель вступали друг с другом в реакцию, результатом которой стал восхитительный вкус. То же и с варениками: отличный творог плюс изюм и великолепное тесто, и все это под сметану вперемежку с малиновым сиропом. Как вам? Нам вот очень понравилось. Чуть меньше восторгов от пельменей, вкус которых был не таким ярким, как мы ожидали.

Финальный чек в 578 рублей на человека вернул нас в реальность. Дороговато, но за созданный в «Тепле» антураж можно и раскошелиться.