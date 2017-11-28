Вася вверх ногами

Бистро «Вася Бургер».

Адрес: Автозаводское шоссе, 24

Режим работы: с 10.00 до 20.00

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Самое дорогое блюдо: буррито с говядиной – 150 рублей

Оценка: 4 «кружки»

Полтора года назад мы рассказали о необычном заведении: в маленьком помещении на Индустриальной парень по имени Вася организовал бургерную имени себя, которая, увы, прекращала свою деятельность как раз в день нашего знакомства. Тогда Вася поведал, что его бизнес соединяется с маминым кафе в ДК «Тольятти» – мол, милости просим туда. Рецензенты, посетили ДК пару месяцев спустя, но ни бургерами, ни самим Васей в нем и не пахло. «Видать, не сдюжил», – вздыхали мы по отличному продукту.

И вдруг, как гром среди ясного неба, а точнее посреди Автозаводского шоссе, вывеска – «Вася Бургер» с улыбающейся физиономией нашего старого знакомого. «Васю дали!» – заорали рецензенты и, дрифтуя, припарковались у самой двери, распугав прохожих.

На первом этаже здания расположились автосервис и автомойки, а вот мансарду занял Василий со своей кухней. Зал оформлен в стиле деревенской избы: деревянный сайдинг, в который одеты все стены, имитирует сруб. Мебель под стать – тяжелая, из натурального дерева. Светелка «модернизирована» телевизором, вещающим шумы, и брутальным фотопортретом самого основателя. В общем, простенько, но куда лучше, чем серый угол в шлакобетонном сарае на Индустриальной.

Василий встретил нас во всей красе: черный фартук, бандана, борода, широкая улыбка и тапочки. Его вид был настолько домашним, что гости почувствовали себя легко и расковано.

– Поесть к нам? – не узнал рецензентов хозяин. – Сегодня в комплексе куриный суп, картофельное пюре или перловка и куриная котлета.

– Суп, перловку с котлетой, и мы настаиваем на твоем бургере со свининой! – ответили мы.

– О как! – отчего-то удивился Вася и усадил нас за стол.

Девушка-помощница принесла нам первое, второе и чай. Вася в это время манипулировал на кухне, и обеденный зал наполнялся мясными ароматами.

Суп (60 рублей) был очень неплох: густой и наваристый, с огромным куском восхитительного хлеба. Ему лишь малость не хватало соли, но эту незадачу рецензенты исправили с помощью имеющихся на столах приборов. Перловка с котлетой (100) также не вызвали нареканий: простое, но качественное блюдо.

Но все это было не слишком интересно: мы ждали его, Васин гамбургер, и он явился к нам на тарелке, которую деловито доставил сам хозяин. Огромный, сочный, сексуальный, он радовал запахом и пугал размером. Здоровенный свиной стейк дымился под расплавленным сыром, а по салату и помидорам густо тек соус. Красотища и вкуснотища всего за 120 рублей!

У Васиного бургера только одна проблема – он такой большой, тяжелый и сочный, что нижняя булочка не выдерживает и рвется. Но вот вам лайфхак от рецензентов «ПН»: этот бургер надо есть вверх ногами, тогда он отлично сохраняет форму.