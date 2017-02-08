Выпрыгнуть из ямы. Кафе «Ямбург»

Памятуя о нашем прошлом визите, рецензенты переживали о времени, которое понадобится персоналу на подготовку заказа. Однако опасения были напрасными.

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Кафе «Ямбург»

Адрес: Чайкиной, 40, ст. 1

Телефон: +7-927-891-58-41

Wi-Fi: да

Режим работы: с 11.00 до 23.00

Самое дорогое блюдо: картофель по-деревенски – 85 рублей

Оценка: 4 «кружки»

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Бывают же заведения… Например, на прошлой неделе рецензенты случайно натолкнулись на «Закусочную», в меню которой значились только марки водок, а прилавок ломился от шоколада и сырков.

– И это все? – опешили мы.

– Есть еще чай, – невозмутимо ответила хозяйка. – А хотите хорошо поесть, идите через дорогу.

Рецензенты поморщились: через дорогу в огромном овраге находится кафе «Ямбург», которое мы имели неудовольствие посетить несколько лет назад. Помнится, тогда нам пришлось больше часа ждать заказанный обед и столкнуться со скверным обслуживанием. Но делать было нечего – голод терзал все сильнее.

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«Ямбург» – это целый комплекс из домиков и залов, но рецензенты решили поискать счастья в первом от калитки строении. За дверью мы обнаружили скромный по размерам и отделке зал, в котором, впрочем, было довольно уютно. Благодаря обилию солнечного света, симпатичному деревянному сайдингу, приятной музыке и улыбкам встретивших нас девушек рецензенты приняли решение: «Остаемся!»

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На барной стойке мы заметили меню комплексного обеда, из которого, увы, уже были вычеркнуты несколько позиций. Так, к примеру, из супов доступным оказался только харчо, а на второе предлагали лишь голубцы. Согласившись с ограничениями, мы добавили к заказу салат «Мимоза» и сладкие блины, заплатив за набор по 185 рублей. Отдавая сдачу, девушки торжественно сообщили, что чай и хлеб в «Ямбурге» выдают бесплатно.

Памятуя о нашем прошлом визите, рецензенты переживали о времени, которое понадобится персоналу на подготовку заказа. Однако опасения были напрасными. Тарелки материализовались на скатерти через три минуты, и их содержимое ясно дало понять, что на весе порций в этом кафе не экономят.

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Салат представлял собой горку соуса, вокруг которой расположились аккуратно нарезанные соломкой овощи и ветчина. Смотрелась эта композиция очень мило, но рецензенты уничтожили ее, перемешав ингредиенты. Зато какая вкуснятина у нас получилась! Ну, не у нас, конечно, а у поваров, благодаря которым «Ямбург» получил первый жирный плюс.

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Харчо в кафе не слишком острое, но густое и терпкое, оно буквально пленило рецензентов. Блюдо было таким соблазнительным, что мы глотали ложку за ложкой, забывая дышать. Не подвели и голубцы. Толстые и сочные, они дымились и источали умопомрачительный аромат. Заправленный в них фарш не рассыпался под ножом, зато делал это во рту, даря едокам настоящее удовольствие.

Блины окончательно «добили» рецензентов. Их оказалось очень много, и они были «мясистые», как из бабушкиной печи. Сдобренные отличным джемом с кусочками яблок, блины превратились в яркий финал обеда, который, без сомнения, заслуживает высокой оценки.