Я бы вам сама дала. Кафе-бистро «Astrid»

Люди перемещались туда-сюда, изучая то меню на цифровом экране, то экспозицию за стеклом витрины. Нам понадобилось некоторое время, для того чтобы поймать конец аморфной очереди.

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Кафе-бистро «Astrid»

Адрес: Ворошилова, 17

Телефон: 41-15-13

Wi-Fi: да

Режим работы: с 8.00 до 18.00

Самое дорогое блюдо: свинина по-сельски – 120 рублей

Оценка: 4 «кружки»

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Рецензенты откровенно побаиваются секьюрити, которые обитают на первом этаже офисного центра «Европа». Может, дело в нашей внешности, но при каждом визите эти ребята целятся в нас жутким взглядом Кашпировского.

– Что-то не так? – спросили рецензенты, которых охранник снова сверлил глазами.

– А что может быть не так? – парень в униформе скривил улыбку Антона Чигура.

– Да все нормально. Мы можем пройти?

– Ну, проходите…

В общем, странные они. Рецензенты в таких ситуациях начинают нервничать. А когда они нервничают, они едят. Хотя, собственно в «Европу» мы изначально пришли за тем, чтобы отобедать в местном общепите для офисного люда: уж очень нахваливали здешние обитатели кафе-бистро «Astrid».

Обеденный зал занимает почти все пространство холла на четвертом этаже здания. Несмотря на то, что время ланча уже закончилось, перед раздаточной стойкой царил хаос. Люди перемещались туда-сюда, изучая то меню на цифровом экране, то экспозицию за стеклом витрины. Нам понадобилось некоторое время, для того чтобы поймать конец аморфной очереди. Но как только мы выяснили, кто же крайний, все опять перемешалось и перепуталось. Рецензенты махнули рукой на самоорганизацию и стали толкаться и менять позицию вместе со всеми.

Попутно мы выучили прейскурант, схватили приборы и даже заняли свободный столик. Когда нас «прибило» к стойке, мы крепко вцепились в нее и быстро продиктовали заказ:

– Полпорции крем-супа, перловка с тефтелями, салат «Мясной», два хлеба и компот каждому.

– 450 рублей за оба заказа, – сообщила девушка-кассир и выдала салат. – Остальное подадут, присаживайтесь.

На своем столе мы не нашли салфеток и, недолго думая, позаимствовали парочку с соседнего. «Зачем же вы так? – прозвучал голос у нас за спиной. – Я бы вам сама дала». Девушка-официантка пристыдила рецензентов разочарованным взглядом и поставила на стол поднос, на котором в том числе была салфетница. Короче, не обед, а одни потрясения.

Но потрясения эти не смазали впечатлений от кухни «Astrid», а она хороша! Рецензенты не смогли идентифицировать ингредиенты крем-супа, но оттого блюдо стало еще интереснее. Несмотря на то, что мы попросили полпорции, удельный вес содержимого тарелки оказался весьма внушительным.

Перловка – наша любимая каша, и мы жестко наказываем тех, кто ее портит. Поваров «Astrid» наказывать не за что. Наоборот, отличный гарнир к двум большущим и вкусным тефтелям. Не подкачали и салат, и компот, и хлеб. Другими словами, за 225 рублей, мы получили замечательный обед.

– Хорошо поели? – металлическим голосом спросил все тот же охранник, когда мы выходили.

– Да отстаньте вы, – тихо сказали рецензенты и удалились.