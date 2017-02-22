Алло, мы ищем таланты. Кто и как развивает Stand Up в Тольятти

В Тольятти пройдет открытый турнир «Stand Up на Волге» с призовым фондом в 30 тыс. рублей, на который съедутся более 20 комиков со всей России.

Пока одни работают на заводах и в офисах, вторые просто шутят, развлекая первых. Зрители, сцена, микрофон, барный табурет и комик – все, что нужно для классического выступления. Вы ведь слышали про Stand Up? Наверняка да. Но только про тот, который показывают на канале ТНТ. На прошлой неделе «ПН» узнал все о тольяттинском Stand Up – кто им занимается, сколько они зарабатывают и когда уже в телевизор попадут наши люди.

Огромные гонорары

Stand Up – это стиль сольного комедийного выступления перед живой аудиторией, по одной из версий, зародившийся в Великобритании еще в XVIII веке и начавшийся с выступлений в мюзик-холлах. Со временем музыкальная составляющая жанра исчезла и осталась только его юмористическая сторона. Дальнейшее развитие не представлялось без радио и телевидения, тогда на первый план и вышли США.

Собственно, Америку и принято считать местом зарождения жанра в том виде, в котором он существует сейчас. Там Stand Up и по сей день является основной формой юмористических направлений, а комики очень популярны в массах и получают огромные гонорары. Так, концертное выступление комика среднего уровня стоит $3–3,5 тыс., а получасовой концерт на канале Comedy Central приносит артисту $20 тыс.

В России Stand Up стали развивать в 2010 году. Но выстрелил этот жанр фактически только в 2013-м, когда на телеканале ТНТ было запущено одноименное шоу, которое можно назвать «верхушкой айсберга» – под его влиянием сейчас по всей стране появляются подобные проекты.

Возможность засветиться

И Тольятти не исключение. Опытные юмористы Николай Ентураев и Андрей Федосеев дают возможность раскрыться местным талантам. Три года назад они выступали в программе «Comedy Баттл», после чего задумались об аналогичном проекте в родном городе. «В Тольятти есть множество людей, которые отлично шутят, раньше у них просто не было площадки для развития. А все похвалы чаще всего сводились к «да тебе в КВН надо!». Мы задумались, неужели, кроме КВН, податься некуда, и в короткие сроки реализовали проект», – рассказывают парни.

С того времени каждый четверг в баре «Штаб-квартира» проходят выступления Stand Up «Открытый микрофон». Мероприятие организовано в полном соответствии с телевизионной версией – комики рассказывают свои истории, а в конце зрители голосуют за наиболее понравившегося им участника. Победитель получает 2 тыс. рублей, которые выделяет бар в качестве главного партнера и спонсора проекта. Вход бесплатный.

Кроме того, на выступления часто приезжают известные Stand Up комики. 4 марта, например, Тольятти посетит Виктория Складчикова – участница и финалистка нового проекта на ТНТ «Открытый микрофон». На такие мероприятия уже нужно покупать билеты, их цена, впрочем, не превышает 300 рублей.

«Честно говоря, мы не получаем от этих выступлений ничего, кроме удовольствия, все держится на энтузиазме. Нам просто нравится то, что мы делаем. Зарабатывают на этом жанре в основном те, у кого есть эфиры на ТНТ. Но у любого комика есть возможность стать популярным и получать гонорары: стоит один раз где-то засветиться, хорошо выступить, и тебя пригласят куда-то еще. На самом деле до успеха рукой подать», – уверены Ентураев и Федосеев.

Обновление состава

«Первое время было много выступающих. Кто-то продолжал дальше заниматься этим направлением юмора, кто-то бросал после первого выступления – в общем, шла текучка и постоянно обновлялся состав. Постепенно желающих попробовать свои силы в модном жанре становилось меньше, даже люди, давно вращающиеся в юмористических кругах, боялись сделать что-то не то и оказаться в неудобном положении. Сейчас с участниками все намного лучше. В этом нам помогает самарский проект Stand Up, откуда регулярно приезжают несколько комиков. Также постепенно появляются новые имена. Мы всегда ищем таланты и открыты для новичков, всячески помогаем им, по желанию можем даже посмотреть и отредактировать шутки», – говорит Николай.

Стать комиком может любой желающий в возрасте 18+, больше никаких ограничений нет. Кстати, дамы тоже начали активно осваивать юмористическую нишу. Например, сейчас в Тольятти выступает девушка, приехавшая из Эстонии, и, надо сказать, успешнее, чем некоторые парни.

Выход на новый уровень

В планах у местных промоутеров развитие и выход на более высокий уровень. Совсем скоро состоится открытый турнир «Stand Up на Волге» с призовым фондом в 30 тыс. рублей, на который съедутся более 20 комиков со всей России.

Турнир будет проходить в три этапа: два отборочных дня и финал (10 марта, 22 марта и 2 апреля). Кстати, принять участие и побороться за приз может любой желающий. Иногородним участникам бесплатно предоставят жилье в гостинице «Вега», ведь главным партнером и спонсором мероприятия выступает клуб «Maison», в котором, собственно, и будут проходить все три этапа.

Принять участие в качестве зрителя приглашаются все желающие, цена билетов опять же чисто символическая – 300 рублей. На все этапы приедут и приглашенные звезды телевизионного шоу Stand Up – Ваня Усович и Сергеич.

Валерия Вавилина