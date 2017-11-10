Большая окраина

Тольятти глазами Антонио Деттори.

Кто: преподаватель, 36 лет

Откуда: о. Сардиния, Италия

Сколько прожил в Тольятти: 1,5 месяца

Самое известное место Сардинии Коста Смеральда (Изумрудный берег) – один из престижнейших курортов Европы и излюбленное место отдыха состоятельных людей всего мира. Итальянец Антонио Деттори, живущий неподалеку от этого райского уголка, рассказал «ПН» о русских женщинах, об отношении к холоду, а также о дешевых лекарствах и доступных развлечениях.

Готовы помочь

Русский язык – моя давняя любовь. По образованию я политолог, но один семестр в университете изучал и ваш язык. Несколько лет назад нашел курсы для взрослых, и он опять меня увлек. Да так, что полтора года назад я впервые приехал в Тольятти на индивидуальные занятия, а потом на пять месяцев отправился учиться в Екатеринбург. Теперь же преподаю итальянский язык в Современной Гуманитарной Бизнес Академии.

Прежде чем поехать сюда, читал новости, смотрел видео, изучал историю. Особенно, конечно, меня привлекло название вашего города – многие итальянцы и не знают о его существовании. Внешне Тольятти похож на большую окраину: здесь нет центра, широкие дороги и все здания похожи между собой. Сажусь в маршрутку на одной остановке, выхожу на другом конце города – а вокруг как будто ничего не изменилось.

Впрочем, я уже успел попутешествовать и могу с уверенностью сказать, что в Тольятти самые лучшие люди – очень приветливые и гостеприимные. Как-то раз я упал на улице, и две пожилые дамы тут же бросились мне помогать. К сожалению, в Италии так бы не поступили.

Любите сквозняк

Впервые я приехал сюда в начале февраля, и мой друг, который встречал меня в аэропорту, сказал: «Тебе повезло с погодой» – на улице было всего минус 2 градуса, что необычно для этого месяца. Однако и тогда на мне было несколько слоев одежды. Зато теперь я знаю, что в такую погоду достаточно теплой куртки и свитера. А вы как будто вообще не мерзнете: мне и сегодня, когда я вижу своих учениц в юбках и кофточках с коротким рукавом, становится не по себе.

Кстати, я заметил, что у вас очень большой перепад температуры на улице и в зданиях. Если на улице минус 30, то в квартире плюс 25 градусов. Может, поэтому вы, русские, так любите сквозняк.

Многие удивляются, что в 36 лет у меня еще нет семьи. Для итальянцев же непонятно, как у вас люди женятся в 20 лет и рожают детей. У нас принято заводить семью после 30. Итальянки предпочитают строить карьеру, стремятся зарабатывать деньги, конкурируют с мужчинами.

А вот то, что русские женщины самые красивые, – это чистая правда. И дело не только в самой внешности: они умеют правильно себя подать, в них больше грации и женственности, чем в итальянках.

Привычка пить чай

Что касается русской еды, мне нравятся торты, пирожные, пирожки. Еще здесь у меня появилась привычка пить чай – пока нахожусь в России, выпил его больше, чем за всю жизнь в Италии. Из странного здесь – укроп и майонез, их добавляют практически во все блюда. Дважды пробовал в Тольятти пиццу – не понравилась. Вы неправильно готовите тесто и добавляете много ингредиентов. А вот паста вкусная. Отличается только карбонара – вы почему-то добавляете в нее сливки.

Еще меня удивляет то, что в России на рынках продукты намного дешевле, чем в магазинах. При этом цены у вас низкие. Дорого стоят только импортные продукты – например, пол-литра оливкового масла продают за 500 рублей, у нас за ту же сумму можно купить литр. На прошлой неделе я покупал в аптеке ацикловир. Когда назвали цену, думал, что мне послышалось – «29 рублей»! В Италии он стоит €7.

Услуги здесь тоже дешевле: в кино можно сходить за 200 рублей, у нас посещение самого дешевого сеанса обойдется в €8. Однако и уровень жизни в наших странах разный: зарплаты у нас, конечно же, больше.