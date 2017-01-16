DesignDays. Уютная конференция дизайнеров

Как сдавать дизайн за один раз

Расскажу о том, как правильно получить вводную от клиента,

на что обратить внимание при разработке дизайна и какие аргументы приводить при презентации клиенту.

Денис Гордиенко

Брайт Студио (Тольятти)

Руководитель. За шесть лет управления студией получил огромный опыт в том, как правильно выслушать клиента, а затем подать клиенту продукт, чтобы согласовать его с минимальным количеством правок.

Клиенты: – Faurecia Russia,

– ТРК «Губерния»,

– Технопарк «Жигулёвская Долина»,

– ЕвроМедСервис (ИМ с оборотом в онлайне10+млн),

– Сеть турагентств «BlueSky».

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