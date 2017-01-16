DesignDays. Уютная конференция дизайнеров
28 января, 11:00
Игровой движок Unreal и быстрые рендеры
Расскажу про самый популярный игровой движок, и покажу, как быстро можно делать рендеры.
Юрий Романюк
Romanyuk Art (Тольятти)
В индустрии начал работать 9 лет назад. За это время довелось поучаствовать в проектах: Компании Акелла Капитан Блад, поработать в одном из крупных офисов компании Gameloft Argentina, в Москве и Санкт-Петербурге работал над играми от мобильных 2д и 2,5д заканчивая крупно бюджетными ААА проектами. В Дубае работал над картинкой для игровых видео заставок и игр.
Разработанные персонажи можно увидеть в последней части Dragon Age Inqusition (из известных игр). Из менее известных и законченых игр в Lost Socks в апсторе, довольно красочная игра.
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Дизайн, как проектирование
Про эмпатийный подход, дизайн-мышление и проектирование впечатлений.
Татьяна Храмова
Брендинговое агентство Stilistica (Самара)
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Иногда лучше быть не в теме
Расскажу об опыте участия в дизайн-многоборье — конкурсе концептов RussianDesignCup2015.
Рената Тимербулатова
RuMaster (Тольятти)
В профессии с 2003 года. С 2005 года управляющий партнер интернет-агентства RuMaster. Более 1000 реализованных проектов в сфере веб- и мобильной разработки.
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Награды и достижения:
- – победы и гран-при в «Золотом сайте» с 2010 года,
- – шорт-лист и призер «Рейтинга Рунета» с 2011 года,
- – 2 место на RussianDesignCup 2015,
- – спецноминация DesignCup 2015.
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Клиенты:
- – Lacoste,
- – Superstep,
- – Ferrero,
- – Nissan,
- – Ford,
- – BOSCO,
- – AKOM,
- – Алвиса,
- – LaVINA,
- – GEISS RUS,
- – Белмаш,
- – Тайпит,
- – Тольяттиазот.
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Как сдавать дизайн за один раз
Расскажу о том, как правильно получить вводную от клиента,
на что обратить внимание при разработке дизайна и какие аргументы приводить при презентации клиенту.
Денис Гордиенко
Брайт Студио (Тольятти)
Руководитель. За шесть лет управления студией получил огромный опыт в том, как правильно выслушать клиента, а затем подать клиенту продукт, чтобы согласовать его с минимальным количеством правок.
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Клиенты:
- – Faurecia Russia,
- – ТРК «Губерния»,
- – Технопарк «Жигулёвская Долина»,
- – ЕвроМедСервис (ИМ с оборотом в онлайне10+млн),
- – Сеть турагентств «BlueSky».
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Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей
Рассказ о том, что обычно волнует заказчика, а что действительно важно в дизайне.
Николай Руфеев
Интерпретация (Тольятти)
Основатель и руководитель студии с 2004 г. В веб-дизайне с 2000 г.
Решает со своей командой задачи в области интернет-маркетинга и digital-коммуникаций: создание цифровых экосистем с четкими KPI и мониторингом эффективности. Сквозная бизнес аналитика (BI). Большой опыт реализации сложных нестандартных проектов: информационные киоски, дополненная реальность, интерактивные приложения. Опыт запуска собственных проектов: онлайн-бухгалтерия, информационные порталы, BI-системы, CRM.
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Клиенты:
- – АИСТ,
- – АВТОВАЗ,
- – Бизнес-Гарант,
- – Витафарм,
- – КуйбышевАзот,
- – Lada Media,
- – Мега-Лада,
- – Мэрия г. Тольятти,
- – ТольяттиХлеб,
- – Техновиза,
- – ЭНЛИ.
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Производительность бренда
Бренд – это такой же актив как станок, печь, профессиональное оборудование. У бренда есть такие же показатели производительности, есть срок окупаемости. Он может быть производительным или не производительным, выгодным или нет. На мастер -классе мы разберем показатели (единицы измерения), которыми можно измерить производительность (эффективность) бренда. Роль графического дизайнера в этом современном инструменте.
Юлия Мокроусова
Творкен Мален (Тольятти)
Владелец студии дизайна-маркетинга-брендинга Malen. 13 лет опыта. 970 реализованных проектов. Преподаватель ведущих ВУЗов. Разработчик технологий маркетинга. Участник школы Игоря Манна.
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Клиенты:
- – GM Автоваз,
- – завод кондиционеров «Август»,
- – сырные истории «Лука»,
- – пекарня кондитерская «Саламатов»,
- – «Борская Индейка»,
- – загородный дом-ресторан «Усадьба»,
- – кафе с позитивом «Окей-кафе» и многие другие от маленького до крупного бизнеса.
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Саунд-дизайн для визуальных медиа
Расскажу о том, как создаётся звуковое оформление для видео-презентаций о стартапах.
Дмитрий Новожилов
Daruma Audio (Тольятти)
Работает звукорежиссёром 13 лет. Из них 5 лет в сфере саунд-дизайна для визуальных медиа. В 2012 году основал студию Daruma Audio. За 2016 год компания реализовала 150+ проектов. В их числе звуковое оформление для анимационных роликов, тв айдентика и реклама, световое шоу, мобильные приложения и игры.
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Клиенты:
- – Lexus,
- – McDonald’s,
- – Pornhub,
- – Аэрофлот,
- – Bookmate.
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Менеджер дизайн направления в создании мобильного приложения
Расскажу, как работает менеджер дизайн направления. На примере проекта создания мобильного приложения для авиакомпании UTair и некоторых других.
Тезисы выступления:
– современный дизайн МП требует командной работы,
– устройство команды дизайн-проекта. Роль менеджера в ней,
– цикл дизайн-проекта. Баланс между "творческой натурой" и "системным подходом",
– коммерческая часть. Про организацию работ в команде, чтобы все были сыты и могли создавать дальше.
Артем Бахарев
REDMADROBOT (Тольятти)
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Дизайн городской среды в России - миф или реальность?
Расскажу об удачных российских практиках дизайна городской среды и личном опыте работы в данной сфере.
Мария Степанова
ТГУ, кафедра дизайна (Тольятти)
Архитектор, исследователь, преподаватель. Опыт архитектурной практики 10 лет, опыт преподавания в сфере дизайна – 5. в 2010-2013 гг - архитектор проекта комплексного благоустройства «Двор, в котором мы живём», автор 102 проектов дворов, реализованных на территории г.о. Самара Департаментом благоустройства и экологии администрации г.о. Самара. с 2011 г преподаю в Тольяттинском государственном университете на кафедре «Дизайна». Веду исследования и пишу диссертацию на тему: «Архитектурно-ландшафтная ревитализация как вектор устойчивого развития городов». Исследую и проектирую открытые городские пространства.
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Тестирование как инструмент разработки промо
Рассказ о том, как не убить свое клевое приложение иконкой и скриншотами.
Анна Соловьева
ADECO systems (Тольятти)
3,5 года работы в компании, которая занимается разработкой мобильных игр и приложений для платформ iOS/Android, на всех этапах (идея, документация, разработка, публикация, аналитика, доработка, маркетинг).
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Дизайн-шмизайн или ошибки которые можно не совершать
Рассказажу о своем опыте в брендинге. Разберем наиболее частые ошибки в создании логотипов и фирменных стилей.
Инна Глазова
LENIN (Самара)
Совладелец и арт-директор агентства брендинга и рекламы LENIN. Куратор Первой Поволжской Ежегодной премии лучших маркетинговых решений Волга Бренд. Успешный дизайнер с наградами международных конкурсов дизайна и рекламы, специалист в сегменте корпоративного и потребительского брендинга. Выпускник Британской высшей школы дизайна (визуальные коммуникации, типографика, бренд-менеджемент и интегрированные маркетинговые коммуникации).