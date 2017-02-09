Девушки что надо. Тольятти глазами Марко Эспозито

Тольятти далеко не самый красивый город из тех, где я побывал. Хотя есть поселения и хуже. В Румынии просто ужасно. Или вот Балтимор. Ребята, вечером без пистолета там делать нечего.

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Кто: технолог, 43 года

Откуда: Бергамо, Италия

Сколько прожил в Тольятти: 1 месяц

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«Бергамо состоит из двух городов. Большой город на равнине с индустриальными кварталами не привлекателен. Маленький город на горе прекрасен. Он полон тени и свежести даже в жаркий день – сырая прохлада винных подвалов несется навстречу сладким ароматам увивающих стены глициний», – писал в 1909 году русский издатель Муратов. На минувшей неделе «ПН» встретился с уроженцем этого поселения итальянцем Марко Эспозито. Он сам, впрочем, предпочитает называть себя ломбардцем, и утверждает, что на четверть наш человек.

Дед, Ломбардия, путешествия

Мой дед по матери – русский. Ну, или украинец. Хотя мне кажется, что вы одна нация, потому что много столетий живете вместе. Его фамилия Руцкой. Он был то ли пленным, то ли дезертиром во время Второй мировой войны, понравился моей бабушке, и так на свет появилась мама. В нашей семье его не любят и не чтят его память, так как вскоре после рождения дочери он скрылся с горизонта, бросив бабушку на произвол судьбы. Тем не менее получается, что я на четверть русский. Спасиба, водтка, путьин (смеется и с диким акцентом говорит на русском. – Авт.)

Наверное, вы сейчас мне позавидуете: я побывал в 37 странах мира – почти вся Европа, США, Канада, Мексика, некоторые страны Азии. Правда, зачастую это были не частные путешествия, езжу в основном по работе. В поездках стараюсь как можно больше ходить пешком и смотреть нетуристические места. Это и развивает, и помогает понять ту страну, в которой я нахожусь.

Когда меня представляют, то обычно говорят: «Это Марко, он итальянец». Я всегда возражаю: «Нет, парни, я ломбардиец». Италию собрали в единое государство по кусочкам сравнительно недавно, поэтому мы по-прежнему воспринимаем себя в первую очередь как жители тех территорий, на которых родились.

Румыния, Детройт, магазины

Не буду врать: Тольятти далеко не самый красивый город в длинном списке мест, где я побывал. Нет, тут не так плохо, есть поселения и хуже. Например, в Румынии просто ужасно – там грязно и опасно. Или вот Балтимор. Ребята, вечером без пистолета и пары обойм там делать нечего. При этом многие люди склонны демонизировать Китай. Как-то раз в разговоре мои тольяттинские коллеги то ли спросили, то ли утвердительно сказали, дескать, Пекин так себе. Ну, не знаю. На самом деле там уже наступило будущее: по уровню развития даже относительно небольшие китайские города превосходят все русские, кроме Москвы и отчасти Петербурга.

Что мне не нравится в Тольятти? Честно говоря, многое. Тут большое количество мусора около домов, нет центра, страшные магазины из стекла и бетона. Наверное, сюда стоит приезжать летом – большая река, пляжи, лес нивелируют многие недостатки.

Девушки, США, мясо

Что мне нравится в Тольятти? Мясо и девушки. Коллеги водили меня в несколько ресторанов и кафе, и я остался очень доволен. Барбекю или, как его называют у вас, шашлык – просто роскошный. Обслуживание в заведениях тоже отличное, хотя меня, конечно, удивило большое количество представительниц слабого пола среди официантов и бариста. В Европе в этой сфере работают в основном мужчины. В этом плане Россия похожа на США, там в ресторанном бизнесе тоже много женщин.

Ну а про девушек вы не хуже меня знаете. Здесь очень много красоток. Вы знаете, я в разводе, поэтому смотрю вокруг широко открытыми глазами и поражаюсь: «Боже мой, да тут просто рай на Земле». Причем есть такие восхитительные нераспустившиеся розы, которые даже жалко срывать. Очень важно, что русские девушки пока еще не слишком эмансипированы, а значит, с ними можно строить нормальные отношения. В Западной Европе, и особенно в Скандинавии, с этим вопросом большие сложности. Мне жаль парней, которые пытаются найти себе там пару, они получат только проблемы. Я всем европейским друзьям советую ехать за женой в Россию.