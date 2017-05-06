Длинные праздники

Тольятти глазами Каролины Шулим.

Кто: менеджер, 34 года

Откуда: Польша, Варшава

Сколько прожила в Тольятти: 6 месяцев

Несмотря на родственность со всеми языками славянской группы, в польском языке есть множество слов, которые на русском имеют совсем иное значение: sklep – магазин, dworzec – вокзал, zapomnic (читается как «запомнить») – забыть, zakaz – запрет, urodliwy – красивый, dywan – ковер. На прошлой неделе уроженка Варшавы Каролина Шулим, переехавшая с мужем в Тольятти, рассказала «ПН» о саморазвитии, водителях и общении с русскими коллегами.

Дружный коллектив

Мой муж много лет работает в международной компании по производству автомобильных компонентов Faurecia. Восемь лет назад ему предложили должность в России. В тот момент у нас не было детей, поэтому мы, не раздумывая, переехали. Сначала перебрались в Луга – это небольшой городок с населением чуть меньше 40 тыс. человек, который находится в 140 км от Санкт-Петербурга. На мой взгляд, он, конечно, больше похож на деревню, чем на город. Там скучно и очень провинциально. Вот в Петербурге здорово, из всех российских городов, в которых я была, там мне нравится больше всего.

В Лугах я работала. Русский язык тогда почти не знала. При этом все стандарты компании написаны на английском, мне нужно было их изучить, перевести на русский и обучать персонал.

С русскими вообще приятно работать, вы очень дружелюбные. В Польше тяжело найти друга на работе, потому что каждый озабочен карьерой. Здесь же единый коллектив, все встречаются даже в свободное время. Я до сих пор общаюсь с некоторыми коллегами. Правда, работают в России медленнее. У людей есть время пообщаться, попить чай. У поляков так не принято – нужно делать все четко и быстро.

Незначительные вещи

В ноябре 2016 года мужа повысили и перевели в Тольятти. По сравнению с Лугами здесь гораздо лучше: город достаточно большой, много возможностей. Первое впечатление, конечно, что он создан для рабочих. (Я знаю, что сначала построили завод, а уже потом вокруг него начали появляться дома и улицы.)

Заметила, что жители маленьких городов в России отличаются от тех, кто живет в мегаполисах. Здесь, например, люди более закрытые, обращают внимание на какие-то незначительные вещи, которые я могу даже не заметить, и часто ругаются из-за мелочей.

Пока мало что удалось увидеть – погода не позволяет часто выбираться на улицу. Вот 8 Марта устроили себе тур по Тольятти и Самаре с гидом, остались очень довольны.

За эти годы у нас появилось двое детей. Правда, рожать оба раза я ездила в Польшу – здесь все же не рискнула. Сейчас занимаюсь их воспитанием, но у нас есть няня, поэтому нахожу время, чтобы исполнить свои мечты. Я занимаюсь саморазвитием – учу три языка: русский, английский и испанский. Кроме того, нашла здесь дом художников и хожу на уроки рисования.

Сомнительные водители

Здорово, что в России маршрутки и автобусы ездят в любую погоду, даже в минус 40. В Польше иногда при температуре минус 5 градусов весь общественный транспорт останавливается.

Муж здесь ездит на машине. Я тоже умею водить, но передвигаюсь на такси. Если честно, боюсь, потому что слышала: многие у вас просто покупают права, так что далеко не все, кто ездит за рулем, хорошие водители. У нас это вообще невозможно – чтобы сесть за руль, нужно самостоятельно сдать все экзамены.

Еще интересно, что почти во всех квартирах здесь выключатели света для кухни, ванной и туалета находятся в коридоре, а не внутри самой комнаты. Ну и не могу не отметить, что русские очень любят праздники. Например, в Польше Масленица празднуется один день, а тут целую неделю.