ЕЩЕ 50 ОТТЕНКОВ

8 февраля в кинотеатре MORI CINEMA при поддержке «LOVE Радио» состоялся закрытый показ фильма Universal Pictures «На пятьдесят оттенков темнее».

Руководители и представители крупных организаций, СМИ и вип-гости были приглашены на показ блокбастера.

«Забудьте прошлое. Все начнется с чистого листа. Отныне никаких правил, никаких условий и никаких секретов. Добро пожаловать в мир роскоши и соблазна», – анонсируют создатели фильма.

После просмотра зрители отмечали хорошую актерскую игру, интересные повороты сюжета, а также что это очень красиво снятая картина. И, конечно, комфортный зал кинотеатра MORI CINEMA, четкое изображение и отличный звук позволили полностью погрузиться в происходящее на экране.

В закрытом показе приняла участие компания Royal Forest – современный бренд натуральной продукции, которая порадовала гостей эксклюзивной продукцией. На пятьдесят оттенков может быть не только темнее, но и вкуснее. У этого бренда всегда можно попробовать шоколад из кэроба, натуральные сиропы без сахара и другие полезные вкусности, без вреда для вашего здоровья.

Закрытый показ состоялся за день до официального старта в России, а уже с 9 числа все желающие могут увидеть главную романтическую драму февраля «На пятьдесят оттенков темнее» в кинотеатре MORI CINEMA.