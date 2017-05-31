Как в Нью-Йорке

Тольятти глазами Рафаеля Ду-Саблона.

Кто: преподаватель, 24 года

Откуда: США, Уилсон

Сколько прожил в Тольятти: 9 месяцев

Политические отношения между Россией и Америкой – неисчерпаемая тема для обсуждений. При этом, пока американские СМИ активно отправляют в отставку своего президента за связь с Россией, обычные граждане США не отказываются от работы в нашей стране. На прошлой неделе американец Рафаель Ду-Саблон рассказал «ПН» об отсутствии демократии в России, русской литературе и угрюмых жителях.

Очередное приключение

В Америке я работал программистом – создавал различные программы и учил людей их использовать. Считаю, что преподавание очень важный процесс, во время которого я могу и многому научиться сам.

При выборе места работы за границей мне больше всего приглянулись ваша страна и Польша. Как вы понимаете, Россия в итоге победила. Вероятно, на мой выбор повлиял Федор Достоевский. В школьной программе мы изучали его роман «Бесы», и книга произвела на меня очень сильное впечатление. Тогда я и сформулировал для себя цель – читать русскую литературу в оригинале.

До Тольятти я побывал в Москве и Санкт-Петербурге, но преподавать там не захотел: считаю, что только по этим двум городам нельзя судить обо всей стране. Если составлять представление по фотографиям в интернете, Тольятти – это уродливые здания и завод. Однако когда я приехал, город превзошел все мои ожидания. Без всякого преувеличения могу сказать, что мне здесь нравится. И даже к холоду я привык, отношусь к нему как к очередному приключению и необычному опыту.

Дыня «торпеда»

В свободное время я гуляю по городу, по паркам, по берегу Волги. Также пробую себя в роли фотографа, стараюсь делать интересные снимки для своего блога. Его мне приходится вести для семьи – у меня две сестры и восемь братьев. Вообще, семья – это лучшее, что есть в моей жизни, и мне жаль людей, у которых нет братьев и сестер. Мы живем за городом, и у нас свое хозяйство. Только не смейтесь, я бы хотел привезти домой семена дыни «торпеда», но не знаю, легально ли это.

Помимо прогулок и увлечения фотографией, я много читаю и учу русский язык. Он кажется мне забавным и запутанным. Сейчас стараюсь осилить произведение «Маленький принц». Когда мой русский станет увереннее, первым делом прочитаю роман «Братья Карамазовы» Достоевского.

Так как я с Юга Америки, то привык, что все люди очень дружелюбные. Русские же ведут себя так, как будто живут в Нью-Йорке: они угрюмые, не улыбаются, не говорят «привет». При этом женщины в России стремятся хорошо выглядеть. Они гораздо больше стараются в этом вопросе, чем, например, американки, и, надо сказать, у них это получается.

Бабушки и медведи

В Америке считают, что русские бабушки каждый день сражаются с медведями. Ну а если серьезно, все уверены, что вы часто и много пьете водку.

Что касается политических отношений, для некоторых американцев Россия – это воплощение зла. Многие американцы не верят, что тут действительно демократия. Для умных же людей ваша родина – необычная и уникальная страна. Они не думают, что Путин настолько плохой, как о нем говорят и пишут в наших СМИ. Реакция же на избрание Трампа была очень мощная. Многие мои знакомые полагают, что Дональд – американская версия Гитлера. Что лично я думаю о нем? Мне кажется, он не очень хороший парень, но действительно хочет что-то изменить, и это правильно. Просто он не совсем понимает, как это нужно делать.

Я считаю, что тольяттинцы должны больше уважать свой город и гордиться тем, что они здесь живут. Есть такая поговорка: «Люди не любили Рим, потому что он был великим, но Рим был великим, потому что люди любили его».