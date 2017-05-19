Холода и мафия

Тольятти глазами Аруна Стефена.

Кто: преподаватель, 33 года

Откуда: Индия, Ченнай

Сколько прожил в Тольятти: 7 месяцев

Йога, священные коровы, Болливуд – уже по этим четырем словам человек даже со средним IQ может догадаться, о каком месте на карте мира идет речь. Индия – одна из самых удивительных стран на свете – на ее территории находится 32 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На прошедшей неделе индус Арун Стефен рассказал «ПН» о Зите и Гите, русской кухне и песнях Муслима Магомаева.

Лес, как в Нарнии

По образованию я программист, но мне всегда хотелось учить людей, поэтому я начал преподавать английский язык. Сначала в Индии, но у нас в стране это фактически второй язык, а мне хотелось учить с нуля, поэтому я получил CELTA – сертификат, дающий право преподавания английского как иностранного. Была возможность работать в Мексике и Японии, но выбрал Россию, потому что она ближе к дому.

Если честно, первым впечатлением от Тольятти было разочарование – на фотографиях в интернете ваш город выглядит намного лучше. Я ожидал увидеть множество высоких домов разнообразной архитектуры, а на самом деле здесь все улицы и здания похожи друг на друга, не на чем остановить взгляд.

Минусы градостроительства скрашивает великолепная природа. Особенно мне полюбились набережная Комсомольского района (там замечательный вид на Волгу) и лес в Центральном районе, он напоминает Нарнию из фильма.

Мой родной Ченнай в три раза больше, чем Тольятти, и вообще Индия густонаселенная страна, поэтому ваш город для меня выглядит очень просторным – здесь мало людей и улицы абсолютно пустые.

Шоколадный торт

Что касается отличий между нашими странами: очень непривычно, что здесь нет острой пищи. Из русской кухни я очень люблю борщ и манты и совсем не понимаю салатов – они точно не для меня. Еще одно – снег. Первая неделя зимы была просто ужасной – я страшно мерз, но потом постепенно привык и даже полюбил настоящие русские морозы. А вот родители за меня волнуются: они думают, что здесь вечная мерзлота и орудует мафия. Я стараюсь объяснить им, что холода не постоянные, а мафии и вовсе нет.

В вашем городе мало людей с темной кожей, поэтому тольяттинцы постоянно глазеют на меня, дети кричат: «Мама, посмотри» и показывают пальцами. В маршрутке люди иногда интересуются, откуда я. Однажды на мой ответ женщина воскликнула: «О, а вы видели Зиту и Гиту?» На что я рассмеялся и сказал, что не настолько стар.

И все же в Тольятти мне комфортно. Люди здесь добрые, хотя, как и везде, встречаются те, кому не хватает воспитания. Так, недавно в очереди в магазине мужчина показал мне шоколадный торт, который держал в руках, и сказал, что он похож на меня. Это очень странно: неужели ему нечего сказать иностранцу, кроме такой глупости?

Индийское кино

Дома я езжу только на велосипеде. Это намного удобнее и быстрее, так как у нас много машин и очень агрессивные водители. На мой взгляд, в Тольятти вообще нет пробок. 10–20 минут ожидания на Южном шоссе – максимум, которые можно постоять, – у нас даже пробкой не считаются.

Обычно в Индии мы ходим в повседневной одежде, как и русские. Только по праздникам и в какие-то особенные дни, например на свадьбу, женщины надевают сари, а мужчины дхоти. Что касается индийского кино, у нас и сейчас иногда снимают фильмы с песнями и танцами, но они уже неактуальны. В основном популярен современный кинематограф, как и везде.

Кроме преподавания, я увлекаюсь музыкой – играю на гитаре и фортепиано. Из российских музыкантов мне очень нравится Муслим Магомаев, у него замечательный голос. Мне кажется, он русский Фрэнк Синатра.