«КуйбышевАзот» открыл в Тольятти новый досуговый центр

На территории заводской базы отдыха «Подснежник» открылся многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, услугами которого могут пользоваться не только сотрудники предприятия, но и все жители Тольятти.

Комплекс был построен в формате «дуплекса» на базе современных архитектурных решений. В одном крыле расположилась аквазона, а в другом – многофункциональная зона, которая может быть задействована под различные мероприятия: от спортивных состязаний до научно-практических конференций. Общая площадь комплекса составляет 7,9 тыс. кв. м, а в его строительство ПАО «КуйбышевАзот» вложило более 400 млн рублей.

«50 лет назад на этом месте была лесная поляна, которую работники «КуйбышевАзота» выбрали своим местом отдыха и со временем назвали ее «Подснежник». Сначала здесь были простенькие дощатые домики, потом появились более современные, и сегодня логичным продолжением развития базы отдыха «Подснежник» стало открытие современного спортивного комплекса. Мы надеемся, что большое количество горожан смогут воспользоваться его услугами. Если раньше наше внимание было больше сосредоточено на предприятии и его работниках, то сегодня мы приняли решение и хотели бы, чтобы двери комплекса были открыты для всех жителей Тольятти. Здесь созданы все условия для отличного семейного отдыха», – отметил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Викторович Герасименко.

Использование передовых технологий и современных строительных материалов позволило в достаточно сжатые сроки возвести в тольяттинской зоне отдыха спортивно-оздоровительный центр с превосходными потребительскими характеристиками. Аквазона представлена бассейном с джакузи, гидромассажем, детской зоной и водяной горкой. Максимальная глубина бассейна – 2 м. Детская зона рассчитана на детей от 3 до 7 лет. Немаловажно и то, что бассейн оснащен новейшими очистительными системами. Здесь же к услугам посетителей будет работать банный комплекс (русская баня, финская, хаммам), соляная комната, комната для релаксации.

Любители активных тренировок могут воспользоваться услугами фитнес-зала. Здесь будут проходить занятия пилатесом на специальном оборудовании – реформере.

Многофункциональная зона спортивно-оздоровительного комплекса представлена двумя залами. Один вмещает более 200 человек и, помимо сцены, оснащен современным видео- и аудиооборудованием. В нем можно проводить как спортивные соревнования различной направленности, конференции, так и праздничные банкеты. Другой зал, более камерной компоновки, обладает комфортной акустикой помещения и большим телевизионным экраном. Помимо прочего, он может быть задействован для проведения тренингов, семинаров и мастер-классов.

К услугам посетителей комплекса – фитобар с безалкогольными напитками (расположен в аквазоне) и традиционный кафе-бар с европейской кухней.

Это уже не первый объект социального назначения, который строится силами «КуйбышевАзота» на территории Тольятти и доступен для всех его жителей и гостей.

Успешно работают и развиваются яхт-клуб «Дружба» (на его базе работает одна из крупнейших в ПФО детско-юношеских школ парусного спорта), санаторий-профилакторий «Ставрополь» и база отдыха «Подснежник» (пользуются постоянной популярностью у жителей Тольятти и Самарской области).

«КуйбышевАзот» занимается не только реализацией производственных планов, инвестируя средства в модернизацию действующих и строительство новых производств, но и активно участвует в социальных проектах, ориентированных на жителей Тольятти и Самарской области. Новый спортивно-оздоровительный комплекс на базе отдыха «Подснежник» – это свежий пример того, как промышленное предприятие, помимо прочего, вносит свой вклад в формирование доступной спортивно-досуговой среды в Тольятти.