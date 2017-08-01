Лето, солнце, жара

Сколько стоит пляжный отдых не на пляже.

Мало того, что лето не слишком радует тольяттинцев жарой, так еще и мест, где можно освежиться в редкие солнечные дни, становится все меньше: в этом году официально открыт для купания только один пляж – Итальянский. Вода в остальных местах не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Однако «ПН» нашел городские пространства, где можно загорать и купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Строго по времени

Если общественные пляжи, загорая на которых придется мучиться от жары без возможности поплавать (чтобы не подхватить какую-то инфекцию) или хотя бы освежиться (души не работают), вас не привлекают, не стоит отчаиваться. Да, жить на берегу Волги и не купаться в ней, конечно, обидно, но здоровье дороже. Поднимите себе настроение, отправившись наслаждаться солнечной погодой в один из открытых бассейнов, которых в Тольятти заметно больше, чем приличных пляжей.

Например, взрослые могут отдыхать целый день, с 10.00 до 20.00, в «Аква-Фанни» (аквазона в «Фанни-парке») за 400 рублей, за ребенка нужно заплатить в два раза меньше. Четыре часа пребывания обойдутся в 250 рублей для взрослого и 150 рублей для ребенка. Если и этого времени слишком много, то после 17.00 в будние дни можно оплатить двухчасовое нахождение на территории – 150 рублей для взрослого и 100 рублей для ребенка. В выходные и праздничные дни все цены в «Аква-Фанни» увеличиваются на 50 рублей. Любопытно, что детей измеряют не по возрасту, а по росту – до 140 см.

Само собой, в стоимость входят использование шезлонгов, раздевалок, душа, туалета и камеры хранения. За дополнительную плату можно приобрести шлепанцы (60 рублей) и простыню (40 рублей). «Дети до четырех лет и до 110 см проходят бесплатно», – рапортуют администраторы.

Дневной безлимит

Цена посещения «Аква-Лэнда» не зависит от дня недели: взрослые могут наслаждаться отдыхом с 10.00 до 20.00 за 600 рублей, а дети (5–12 лет) – за 500. В стоимость входят следующие услуги: раздевалка, душ, бассейн, водные горки, шезлонг (при наличии свободного). Если вы готовы расстаться с 900 рублей, то за эту сумму можете оказаться в зоне комфорта, в которой вам полагаются шезлонг с матрасом, столик и зонт. Кроме того, в будние дни с 17.00 до 20.00 действует акция «Счастливые часы». В это время цена билета для взрослого снижается до 350 рублей, а для ребенка – до 250.

Также вне зависимости от дня недели можно воспользоваться безлимитом в развлекательном комплексе «Ля Ривьера» (спортклуб «Дэвис»). Цена единая для взрослых и детей – 500 рублей. В стоимость билета здесь включены не только шезлонг и полотенце, но и бутылка прохладной воды. Кроме того, на территории, помимо детского и взрослого бассейнов, есть спортивные площадки и волейбольное поле с песком. Приятный бонус «Ля Ривьеры» – доступ к бесплатной Wi-Fi-сети.

Если погода не очень

А что делать, если отдохнуть в будний день нет возможности, а выходные встречают дождями? Отправиться купаться в закрытые аквазоны!

К примеру, такая открылась в клубе семейного отдыха «Подснежник». К территории аквазоны относятся три бассейна, четыре джакузи, аттракционы (гейзер, водопад, горка) и сауны (хаммам, русская и финская бани, соляная комната). Открыто все это удовольствие с 8.30 до 20.30, билеты приобретаются на 1,5-часовые сеансы, последний из которых начинается в 19.00. Если вы отправитесь отдохнуть в «Подснежник» в будний день до 17.00, готовьтесь заплатить 300 рублей за себя и 80 рублей за ребенка (3–12 лет), после 17.00 – 350 и 100 рублей соответственно. В выходные и праздничные дни взрослый входной билет стоит дороже на 50 рублей, детский – на 20.