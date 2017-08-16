На своих двоих

Зачем люди проходят тысячи километров пешком.

Обычные люди путешествуют на поезде, самолете или машине. Оригиналам такие поездки кажутся слишком обыденными, и они отправляются в путь на велосипеде. Однако во всех этих случаях смысл слова «путешествие», которое произошло от «шествовать» (идти пешком) утрачивается. «ПН» нашел самарского смельчака, который направляется в Москву пешком, и узнал, сколько километров можно пройти за день, с какими сложностями придется столкнуться в походе и почему вообще люди выбирают пеший туризм.

«Беги, Форрест, беги!» – фраза знакомая каждому. Главный герой культового фильма бежал три года, два месяца, 14 дней и 16 часов. За это время он преодолел больше 30 тыс. км. С помощью незамысловатых математических подсчетов можно вычислить, что в день он пробегал примерно 25 км. На вопрос «Зачем?» Форрест отвечал: «Я бежал потому, что надо было бежать. Я не думал о том, куда это меня приведет». В реальной жизни человек вряд ли преодолеет такое расстояние, но можно взять и попробовать.

Антону Суровову 25 лет. Он занимается SMM – продвижением брендов, продуктов и проектов в социальных сетях. Два года назад они с другом начали прикидывать, сколько времени понадобится, чтобы добраться пешком из Самары до Москвы. А сегодня, 14 июля 2017 года, уже девятнадцатый день его необычного путешествия. Вот, что говорит он сам:

– Зачем я это делаю? Прежде всего, чтобы испытать себя и закрыть, наконец, гештальт с этой задумкой, которая не давала мне покоя. К тому же всегда было интересно, как раньше люди преодолевали огромные расстояния без транспорта. Например, ходили в военные походы, которые длились месяцами. Кроме того, хочу получить новые эмоции и познакомиться с интересными людьми. Для этого, кстати, начал вести блог в социальных сетях, где каждый день пишу небольшие отчеты о своем путешествии с фотографиями.

На паблик «Пешком до Москвы» «ВКонтакте» уже подписано около 1 тыс. человек. Еще 400 следят за приключениями самарца в Instagram.

Заранее продуманный маршрут включает крупные города, встречающиеся по пути, и насчитывает больше тысячи километров. Но по ходу Антону приходится вносить в него коррективы. Он проходит в день в среднем 30 км. Это даже больше, чем пробегал Форрест Гамп.

– Если бежать, да еще и налегке, думаю, можно и больше преодолевать, – продолжает Антон. – В первый день я прошел 35 км, потом чуть меньше. Рекорд на сегодняшний день – 40 км в сутки. Перед началом путешествия я наивно полагал, что с легкостью выйду на среднюю скорость 40 км в день. Тогда весь маршрут занял бы около 35 суток. На самом деле потребуется где-то дней 50.

Ночует пешеход в палатке, которую ставит около цивилизованной инфраструктуры (кафе, заправка, стоянка), просто недалеко от дороги или на берегу водоема. В городах, конечно, просто так на улице спокойно не переночуешь, поэтому в Сызрани Антон останавливался у своей бабушки, а в Ульяновске – у мужчины, с которым познакомился через блог. Следующая крупная остановка – Чебоксары. Там у молодого человека еще нет знакомых, поэтому он планирует протестировать местные хостелы:

– Самая неприятная вещь в походе? Мозоли! Четыре дня хромал, пока не стал заматывать ногу эластичным бинтом. Еще на скорость передвижения влияют частые подъемы в гору и жара. Не получается разбить дневной маршрут так, чтобы пережидать пекло в прохладном месте. Хорошо хоть под ливень еще не попадал.

Когда Антон дойдет до Москвы, остановится у друзей, встретится со знакомыми, а потом вернется домой, в Самару. По его словам, ничего глобального после окончания путешествия не произойдет, и Земля все также будет вращаться вокруг своей оси.

Самарский путешественник рассказал нам, что, прежде чем отправиться в Москву, изучил чужой опыт подобных путешествий и нашел еще несколько человек с похожими концепциями походов. Один из них – Дима Нижегородский – как раз сейчас преодолевает больше 3,5 тыс. километров вдоль всей Волги, от истока до дельты. На весь этот путь он планирует потратить около полугода. Сегодня 94-й день путешествия. Свой пеший поход он начал из Тверской области, из небольшого городка Осташкова.

«Я подумал: жизнь дана один раз, так зачем проживать ее неинтересно (например, отправляясь каждый день в офис на работу), когда можно и даже нужно путешествовать, получать интереснейший опыт, писать книги, снимать любительские фильмы, жить той жизнью, к которой лежит душа, а не той, которая втиснута в шаблон. Так и бросил все, что ужасно надоело, снарядился для путешествия (в том числе сформировав финансовый ресурс) – и вот я готов к началу новой жизни. Это стоит риска», – пишет путешественник в своем блоге.