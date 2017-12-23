Не считая собаки

Как провести новогоднюю ночь в Тольятти.

Зима в России богата не только на снег и морозы, но и на праздники. Самый любимый, само собой, Новый год. Традиционно считается, что лучше всего встречать его за столом в кругу близких. Однако никто не говорил, что стол этот обязательно должен находиться дома. Для тех, кому наскучило взрывать петарды во дворе и поедать салаты, сидя перед телевизором, «ПН» подобрал тольяттинские заведения, которые помогут украсить начало года Желтой Земляной собаки.

Весело и бесплатно

Самый бюджетный способ времяпрепровождения в новогоднюю ночь – праздничные гуляния на улицах города. Например, в Автозаводском районе можно собраться шумной компанией на площади у Дворца спорта «Волгарь», где планируются концерт и дискотека, и в «Фанни-парке», на территории которого ежегодно устраиваются световое шоу и фестиваль бенгальских огней. В центре города новогоднее торжество традиционно пройдет у ДК «Тольятти», а в Комсомольском районе главным местом проведения праздника станет парк культуры и отдыха.

Правда, найти тех, кто отправится гулять на городские площади только с целью провести время весело и, самое главное, бесплатно, довольно сложно. Уж на чем на чем, а на новогодних праздниках русские люди экономить не привыкли: ВЦИОМ выяснил, что средняя сумма расходов россиян на празднование Нового года в 2017 году превысила показатель 2016 года на 17% и составила чуть больше 14 тыс. рублей. А агентство Deloitte представило результаты исследования расходов, которые россияне планируют на предстоящие новогодние праздники. Как оказалось, урезать бюджет главного события года никто не собирается: средняя цифра затрат, по предварительным подсчетам, составит 16,9 тыс. рублей на домохозяйство. А это, на минуточку, больше половины средней месячной зарплаты по области.

Со Снегурочкой и Сантой

Если морозить нос на улице – не самый привлекательный вариант, а возвращаться к привычному домашнему застолью все же не хочется, можно отправиться в одно из тольяттинских заведений, которые гостеприимно открывают двери для всех желающих в праздничную ночь.

Например, встретить Новый год в восточном стиле, отдав всего 500 рублей за вход, приглашает ресторан «Чайхана Lounge № 1». В программе: шоу-дуэт «Амарэн», восточные танцы, ведущий и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В два раза дороже обойдется входной билет на празднование в «Oj bar». Программа примерно такая, как в «Чайхане», только в традиционном стиле.

Посещение «Sterling pub» в новогоднюю ночь обойдется в 3 тыс. рублей. Помимо развлечений, в эту сумму входит заказ по меню от 2 тыс. рублей. К тому же из гостей, которые отважатся прийти в костюме Санта-Клауса (да-да, не Деда Мороза), выберут победителя, и он получит сертификат на ужин в пабе.

«Профессиональные ведущие и DJ, интерактивные игры, конкурсы и викторины, инструментальная, музыкальная программа, дискотека, танцевальное шоу, призы и подарки, «снежные» забавы и, конечно же, бесконечное море радости и позитива, шквал эмоций и великолепное настроение!» – все это обещают организовать в ресторане «Small DUBAI» за 3,5 тыс. рублей с персоны.

В «Хлопке» же встретить Новый 2018 год можно за 5 тыс. рублей: команда ресторана подготовила программу в голливудском стиле. Кстати, и в ней присутствуют восточные танцы.

Странно только то, что ни в одной из новогодних афиш ничего не говорится о символе года – Земляной собаке. Петуху, обезьяне, козе и лошади в свое время уделялось гораздо больше внимания.

Сами себе повара и диджеи

«Да мы и дома так же посидим: сами себе и ведущие, и диджеи, и повара», – скажут некоторые. И отчасти будут правы. Для тех, кто не видит особой разницы между домашним застольем и праздником в ресторане, есть отличная альтернатива – загородный отдых. Этот вариант к тому же избавит от мыслей «куда пристроить детей» и «что делать на следующий день после праздника».

Например, новогодняя программа, банкет, проживание от двух дней и трехразовое питание на базе отдыха «Усинская» будут стоить от 6,8 тыс. рублей. Те же условия предоставляет санаторий-профилакторий «Алые паруса», только стоимость начинается уже от 7,6 тыс. Еще на 2 тыс. рублей дороже обойдется подобное празднование на базе отдыха «Стрежень».

К слову, все программы состоят из общих элементов: ведущие, танцевальные и музыкальные коллективы, фокусники, аниматоры, дискотеки, фейерверки и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Для тех, кто хочет запомнить новогоднюю ночь на целый год, есть и менее экономичные варианты. Например, двое суток с 31 декабря до 2 января в гостинично-ресторанном комплексе «Ранчо» двум взрослым обойдутся в 24 тыс. рублей за номер. А что? Практически вписывается в запланированные 17 тыс. рублей.

Однако не обязательно уезжать далеко, чтобы провести время на природе. В черте города находится «Парк Отель». Правда, номера на новогодний заезд уже заняты, однако встретить праздничную ночь в гостиничном ресторане «Хороший» еще можно – банкетное меню и новогодняя программа с живой музыкой обойдутся в 4 тыс. рублей с человека.