Николай Назайкинский

«Доходы топовых автоблогеров не меньше миллиона рублей в месяц»

Как попасть в топ отечественных автожурналистов и создать новую хайповую тему, что нужно для того, чтобы легко перемещаться в пространстве, можно ли доверять проплаченным тест-драйвам, а также с какими автомобильными брендами приятнее всего работать, о каршеринге, гонорарах и курьезных случаях – обо всем этом и многом другом «ПН» рассказывает известный автоблогер и журналист Николай Назайкинский.

– Николай, удивительное рядом: ты начинал свою карьеру именно в «ПН», и, насколько мне известно, наш директор Саймаков сильно придирался к твоим текстам. А теперь ты один из самых известных российских автоблогеров и журналистов. Андрей посыпает голову пеплом, но при этом уверен, что именно его критика помогла тебе прогрессировать. Расскажи про свой, скажем так, творческий путь. Как ты попал в топ отечественных автожурналистов?

– «Карьера» – это слишком громкое слово. В конце нулевых я устроился менеджером по продаже рекламы на портал Tlt.ru и в качестве инструмента по привлечению клиентов на сайт предложил руководству «ИнфоЛады» писать про новые автомобили в формате тест-драйвов, тем самым завлекая дилеров на информационный ресурс. В то время у региональных дилерских центров были хорошие бюджеты, но они по инерции предпочитали наружную рекламу контекстной. Имея опыт написания посредственных юмористических заметок в «Живом журнале», тройку по русскому языку и не обладая базовыми знаниями о машинах, я решительно взялся за дело.

Моим первым тестовым автомобилем стал Ford Mondeo, который вместе с чутким «надсмотрщиком» предложила мне компания «Викинги». Этот седан казался мне космическим аппаратом, особенно после личной «ушатанной» BMW третьей серии 1978 года выпуска. Я так и написал. И дело пошло. В результате всей этой бурной деятельности Tlt.ru получил много новых материалов, но мало денег, поскольку «продажник» из меня, как оказалось, никакой.

Однако меня заметили в газетах «Автосреда» и «Понедельник», для которых я стал писать заметки об автомобилях. Андрей Саймаков предложил мне формат «тайного покупателя» – человека, который как бы хочет купить машину, проходит на ней тест-драйв, а потом язвительно описывает работу сотрудников салона и сам автомобиль. Работа закипела, статьи начали выходить в «ПН» и, что еще важнее, вызвали ответную реакцию у сотрудников отделов маркетинга некоторых дилерских центров и рядовых читателей.

Параллельно с этим я завел себе блог на популярном автомобильном портале Autonews.ru (проект РБК), где несколько моих постов «выстрелили», попали на главную страницу федерального портала и стали одними из самых обсуждаемых на сайте.

– Ты прославился своими неординарными путешествиями. Поездка в Мурманск на кабриолете, бесконечные сложные маршруты по Штатам – вот это вот все. Есть мнение, что ты создал новую хайповую тему. Это был осознанный выбор?

– Когда я задумывал эти трипы, понятия «хайп» еще не существовало. Просто у меня было желание отправиться в автомобильное путешествие, про которое потом самому будет интересно написать. Вдохновляясь, как это ни банально, популярной передачей Top Gear, я генерировал различные идеи вроде зимней поездки в Мурманск на кабриолете. Каким образом тогда компания Jaguar Land Rover выдала мне роскошный Jaguar XK cabrio под такой безбашенный проект, до сих пор не понимаю. Но все прошло хорошо, я сделал материал на Autonews.ru, про меня сняли программу на мурманском ВГТРК, сделали передачу на радио, написали многие интернет-порталы. Правда, уже только потом я понял, что успешность проекта определяется не твоей собственной публикацией, а тем, как много про тебя напишут СМИ. Важно стать информационным поводом для других изданий.

Полтора года назад, когда мне посчастливилось поехать на 550-сильном Jaguar F-type из Москвы в Сочи, меня просто ради любопытства останавливали ростовские сотрудники дорожной полиции и просили стартануть с места прямо от их поста. В результате, взяв за основу мою сатирическую заметку об этой ситуации, которую я, к слову, опубликовал в своем личном аккаунте на Facebook, некоторые федеральные издания выпустили новость с заголовком в стиле «ради блогера на суперкаре ростовские дорожные полицейские перекрыли трассу М4 «Дон». Пришлось заниматься урегулированием ситуации с пресс-службой ростовской ГИБДД. Вот это уже был настоящий хайп.

– Судя по твоему Instagram, ты быстро перемещаешься в пространстве. Сегодня в Тагиле, а через пару дней в Техасе. Как тебе это удается? Ты вообще бываешь дома? Не устаешь от руля?

– В Тагиле я не был, а Техас проезжал по касательной – через северную его часть, которая у местных даже Техасом не считается. Сейчас стараюсь меньше находиться за рулем и больше – дома. Хотя не буду кривить душой, на Новый год уже запланировал поездку из Москвы до Сицилии, а прошлым летом прямо от московского подъезда доехал до озера Лох-Несс в Шотландии. Конечно, с возрастом сильнее устаешь от длительной дороги, какая бы хорошая машина у тебя ни была, но тяга к приключениям оказывается сильнее усталости.

Нам очень повезло находиться рядом с единой Европой – для того чтобы пересечь границу, надо иметь только документ на автомобиль, паспорт с визой и страховку (green card). Никаких деклараций, никаких залогов за автомобиль, как принято во многих странах третьего мира. Заехал в Европу через Польшу или Прибалтику – и тебе открыты все дороги. Меня ни разу не останавливали полицейские ни в Европе, ни в США, зато, когда я еду из Москвы в Тольятти, то без двух-трех проверок документов и каверзных вопросов от сотрудников ГИБДД дело не обходится.

А в пространстве помогает перемещаться журналистская работа. Регулярные выезды за границу – главное ее преимущество. Тебя могут отправить протестировать автомобиль не только в США и Европу, но и в Японию, Китай, ЮАР.

– Расскажи о внутренней кухне в журналистике: кто обычно платит за «банкет»? Какие требования предъявляют к журналисту, претендующему на звание автоблогера? Насколько твои впечатления от авто близки к тому, что есть на самом деле? И можно ли вообще доверять проплаченным тест-драйвам?

– За «банкет» всегда платит принимающая сторона – компания, которая организует презентацию своей новой модели. В пакет обычно входят виза, билеты, проживание в 4-5-звездочных отелях, питание в ресторанах. Взамен автомобильная компания получает материал в том издании, от которого в командировку едет журналист. Если это блогер – то в его блоге.

Что касается отношений между журналистами и блогерами, то первые считают вторых никчемными созданиями, которые не разбираются в автомобилях и продают свое частное мнение тому, кто больше заплатит, а вторые считают первых просто снобами. Но больше сейчас зарабатывают именно блогеры.

Про доверие автомобильным обзорам хороший вопрос. Не секрет, что любое издание и практически каждый блогер полностью зависят от рекламных контрактов. Соответственно, если у издания есть финансовые отношения, например, с Mercedes-Benz, то как журналист может написать что-то негативное про автомобиль со звездой на капоте? Это невозможно. Поэтому практически все обзоры машин носят, по сути, рекламный характер. Исключением, с моей точки зрения, можно назвать тексты «Авторевю», и то не всегда.

– Как ты получил свой первый заказ на тест-драйв? С какими брендами приятнее всего работать? Случались ли у тебя ДТП на тестовых машинах и как все разрешалось?

– Первый мой серьезный тест-драйв случился практически сразу после того, как я устроился работать в Autonews.ru. Меня зимой отправили в Бурятию с компаний Nissan – тестировать японские кроссоверы (в редакции никто не хотел ехать морозить свой нос за 5,5 тыс. км от Москвы). С тех пор с Nissan у меня дружеские отношения, как, впрочем, и с другими брендами, например, Jeep, Peugeot, Skoda, Jaguar Land Rover, Ford, BMW, Mercedes-Benz. Что касается ДТП с автомобилями из пресс-парков, то таких случаев огромное количество, но вот у меня никаких серьезных происшествий не было. И надеюсь, не будет.

– У тебя есть личный автомобиль? Что думаешь о сервисах каршеринга, популярных в Москве? Они способны полноценно заменить владение личным авто?

– В Москве у меня нет личного автомобиля – вполне хватает возможностей столичного общественного транспорта и такси. Если произвести несложные подсчеты, то владение личным транспортным средством в большинстве случаев обходится заметно дороже, чем использование такси. Однако чем больше у тебя ежедневный пробег и чем больше твоя семья, тем выгоднее становится приобретение личного автомобиля.

Что касается сервисов каршеринга, то сейчас их очень много появилось в Москве, и некоторые мои коллеги уже ими пользуются. Мне же проще передвигаться на метро, чем терять время в многочасовых пробках на вечно перекопанных улицах Москвы.

– Ты всегда укладываешься в бюджет поездки или доплачиваешь из гонорара? Кстати, какой самый большой гонорар ты получал за время твоей работы автоблогером?

– Очень часто бюджет поездки превышает полученный гонорар. Вообще, автомобильные путешествия, с точки зрения заработка, наименее прибыльные – большие расходы при скромных доходах. Гораздо эффективнее делать хайповые материалы не выходя из кабинета.

Про гонорары мне еще рано говорить – я не такой уж раскрученный журналист. А контракты некоторых топовых автоблогеров, с которыми мне доводилось общаться, достигают нескольких миллионов рублей. Есть к чему стремиться.

– Бывали ли ситуации, когда авто просто ломалось посреди дороги, а ты в это время был, скажем, в горах Кавказа, где нет никакой связи и Wi—Fi не ловит? Твои действия в таких обстоятельствах?

– Один раз на проселочной дороге в Рязанской области я проколол колесо у Jeep Wrangler, а поставить новое не смог, потому что запаска была прикреплена к багажной двери в том числе нестандартным болтом (секретка), ключа на который в машине не оказалось. Пришлось искать телефоны местных эвакуаторов, что сделать в воскресенье вечером оказалось не так-то просто. Если нет вообще никакой связи, надо ловить проезжающие мимо автомобили. Вам помогут.

– Со стороны кажется, что Россия сильно отстает от Запада в технологиях. Например, у нас практически не развивается отрасль обслуживания электромобилей, нет налоговых преференций для их покупателей, практически отсутствует инфраструктура. Это правда? Действительно ли уже в среднесрочной перспективе электромобили заместят собой машины с ДВС?

– Если бы правительства разных стран не стимулировали продажи электрокаров различными способами, в том числе налоговыми вычетами, бесплатными парковками и возможностью проезда по полосе, предназначенной для общественного транспорта, то сегодня не было бы массового производства электрокаров.

Разумеется, выгодные условия покупки и использования электрокаров породили развитие инфраструктуры и бизнеса в целом. Например, в США сейчас насчитывается более 16 тыс. публичных зарядных станций на 43 тыс. портов! Тренд всех последних международных автосалонов – развитие всеми крупными автомобильными производителями электрических технологий, вплоть до отказа от моделей с двигателями внутреннего сгорания. В России, к сожалению, кроме разговоров о развитии электрического транспорта, пока ничего не происходит.