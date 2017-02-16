НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА ОТ АННЫ РОМАНОВОЙ – Радио 106,9 FM

Все знают, что Генри Форд изобрел конвейер, а Наполеон проиграл войну с Россией из-за морозов. Но так ли это на самом деле?

Арабские цифры придумали не арабы. На самом деле они пришли к нам из Индии. Арабы просто принесли оттуда эту форму записи чисел.

_________________________________________________________________________

Моцарт вовсе не жил всю свою жизнь в бедности и нищете. На самом деле он получал очень приличные гонорары. За один час преподавания на фортепьяно он выставлял счет в два гульдена. Для сравнения: его служанка получала 12 гульденов в год. За выступление на концерте он запрашивал, по его собственным словам, «не менее тысячи гульденов».

_________________________________________________________________________

Генри Форд не изобретал конвейер. Еще в 1902 году, то есть за шесть лет до первой «модели Т» Форда, его конкурент Ренсом Олдс использовал конвейер – его машины на деревянных тележках перемещались по заводскому цеху. На фабрике Олдса делали до 2,5 тыс. автомобилей в год.

_________________________________________________________________________

В течение почти всей русской кампании Наполеона погода была, пожалуй, даже более теплой, чем обычно. Сохранились свидетельства очевидцев, которые утверждают: средние показатели температуры в октябре, когда французы уже начали отступать к Киеву и Варшаве, составляли +10 °C, в Ревеле и Риге – +7 °C. Так что, морозы ни при чем: Наполеон проиграл из-за собственных стратегических ошибок.

_________________________________________________________________________

Крестики вместо подписи ставили вовсе не от неграмотности. Многие сотни лет образованные европейцы ставили сначала крестик, а справа или слева от него уже прописывали полное имя: крест был символом «божьей души». Только в XVI веке распространилось мнение, что негоже использовать крест для коммерческих целей, и люди начали подписывать документы просто своим именем.

_________________________________________________________________________

Скальпирование – не изобретение индейцев. Обычай снимать кожу с головы в качестве трофея и символа триумфа был у скифов и народов Западной Сибири. Американские индейцы не отличались такой жестокостью. Некоторые историки вообще сомневаются, что индейцы прибегали к скальпированию до прихода белых людей. Именно белые, а отнюдь не краснокожие, начали снимать кожу с головы поверженных врагов, поскольку для получения назначенной премии им надо было что-то предъявить.

_________________________________________________________________________