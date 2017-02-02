НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА ОТ АННЫ РОМАНОВОЙ. Радио 106,9 FM

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Многие люди в 30 лет оглядываются на свою жизнь и понимают, что еще не успели сделать ничего толкового. И в голове появляется мысль, что время ушло и теперь остается смириться с положением дел.

Список тех, кто не сразу стал успешным.

Урсула Бернс, генеральный директор Xerox, до 32 лет занимала в компании Xerox младшие должности. Она стала первой чернокожей женщиной, возглавившей американскую корпорацию.

Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», до 31 года была матерью-одиночкой на пособии. Теперь она самый продающийся автор в Великобритании. За пять лет она достигла статуса мультимиллионера.

Амансио Ортега, владелец Zara, до 37 лет работал помощником в магазине. А потом в гостиной своего дома открыл трикотажную фабрику, где вместе с женой шил халаты, ночные рубашки и женское белье. Однажды клиент отменил заказ на партию белья, и, чтобы спасти бизнес, супруги решили продавать его самостоятельно – так в 1975 году у них появился первый магазинчик. В 2012 году агентство Bloomberg признало Ортегу богатейшим человеком в Европе: его холдинг владеет текстильными брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Zara Home и Stradivarius.

Харрисон Форд, актер и продюсер, до 30 лет был плотником. Потом его случайно встретил Джордж Лукас и пригласил на съемки фильма «Американские граффити».

Мэри Кэй Эш работала торговым агентом. Ей было 45 лет, когда она решила уволиться и написать книгу о женщинах и бизнесе. В процессе написания книга превратилась в бизнес-план ее идеальной компании, и она решила продавать товары по уходу за кожей.

Генри Форд собрал свой первый автомобиль, когда ему было 30 и основал Ford Motor Company в 40 лет. Наибольший успех пришел с выпуском модели Ford T в 1908 году, когда Форду было 45 лет.

Рэй Крок, основатель «Макдоналдс», до 52 лет продавал бумажные стаканчики. У него был диабет и артрит, он был глуховат, и ему вырезали желчный пузырь. Когда ему потребовалось $15 тыс. наличными, чтобы выкупить лицензию на распространение «Макдоналдса», ни один банк не дал ему кредит – пришлось заложить дом и страховку. После этого Крок прожил еще 30 лет и заработал $600 млн.