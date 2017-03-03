НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА ОТ АННЫ РОМАНОВОЙ. Радио 106,9 FM

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Русский язык: самые распространенные ошибки.

В разговорной речи допустимо говорить «сто грамм» или «пять килограмм». Но если вы составляете официальный документ или текст, то лучше выбрать литературную форму – «граммов» или «килограммов». Единственное исключение из этого правила – это устойчивое сочетание «фронтовые сто грамм».

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Существительные, обозначающие некоторые национальности, в родительном падеже множественного числа не имеют окончания. Правильно будет «грузин», а не «грузинов», «осетин», а не «осетинов», «цыган», а не «цыганов» и «турок», а не «турков».

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Если вам никак не удается запомнить «чулок» или «чулков» и то же самое происходит с носками, запомните простое правило: чулки длинные, а окончание у них короткое: нет чулок. А вот носки, наоборот, короткие, а окончание имеют длинное: нет носков.

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В разговорной речи можно говорить «оладушков». Но правильно говорить «оладий».

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В длинных макаронах окончания нет – «макарон». А в окончаниях овощей и фруктов нужно говорить «апельсинов» и «помидоров». Есть названия овощей и фруктов, у которых нулевое окончание считается недопустимым даже в устной речи. Нельзя, например, «взвесить полкило банан».

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Где ставить ударение в туфлях и яслях? Литературная норма – ударение на первый слог: «нет ту́фель» и, как ни странно, «я́слей» тоже нет.

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Как сказать: поезд сошел «с рельс» или «с рельсов»? Верный вариант более полный: «Поезд сошел с рельсов».

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Одеть или надеть? Чаще всего мы говорим «одеть». Но одеть можно только кого-то – например, ребенка. Одежду мы НАдеваем. Если вы говорите «я одеваю варежки», представьте себе, что вы надеваете на свои варежки еще какую-то одежду – чтобы они не замерзли.

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Есть в русском языке так называемые недостаточные глаголы, от которых невозможно образовать некоторые формы. Например, от глаголов «победить», «пылесосить», «висеть», «почудить», «убедить», «ощутить» и других нельзя образовать форму первого лица единственного числа будущего времени. Нельзя сказать «я пропылесошу» или «я пропылесосю». Рекомендуется говорить «я сделаю уборку с помощью пылесоса».