НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА ОТ АННЫ РОМАНОВОЙ. Радио 106,9 FM

Гении не такие, как остальные люди, и все-таки они тоже люди. И у них есть свои слабости.





Ганс Христиан Андерсен, типичный ипохондрик, не переставал жаловаться на плохое здоровье. Его дневники походят на истории болезни. Его самочувствие особенно ухудшалось, если ему отказывали в признании: «Моя душа счастлива только тогда, когда все мною восхищаются. Достаточно одного сомневающегося голоса, как я падаю духом!».

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В расцвете своей творческой деятельности Моцарт получал за один концерт 500 гульденов – прожиточный минимум семьи из пяти человек на месяц. И тут же спускал все деньги на бильярд.

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Рембрандт не мог вести дела, поскольку был заядлым коллекционером: он покупал ковры, полотна, жемчуг, оружие, рыцарские доспехи, китайский фарфор и венецианское стекло, что, в конечном счете, привело его к банкротству.

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Страстью многих великих людей была еда. К примеру, Отто фон Бисмарк был настолько неумерен в еде, что к 30 годам он был уже таким толстым, что родные опасались, что передвигаться он сможет только при помощи кресла на колесах или тележки.

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Фридрих Великий тоже не мог удержаться от обильной еды, но его слабостью была еда с неимоверным количеством пряностей. Он так перчил еду, что у присутствующих при его трапезе это вызывало приступы чихания и кашля.

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Гете не выносил табачного дыма. Однажды он уволил свою нерадивую повариху. В отместку она в отсутствие бывшего хозяина проникла в его кабинет и выкурила там трубку самого крепкого табака.

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Фридрих II ненавидел женщин. Во времена его правления женщины во дворец не допускались совсем. Зато он испытывал нежнейшую привязанность к собакам: на королевском заводе всегда было от 50 до 80 борзых.

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