Пельмени с горлодером

Тольятти глазами Энрике де Оливейра Феррари.

Кто: преподаватель, 22 года

Откуда: Бразилия, Сан-Леополду

Сколько прожил в Тольятти: 3 недели

Бразилия известна не только статуей Христа-Искупителя, которая стала одним из новых семи чудес света, но и невероятными карнавалами, танцами, футбольной сборной и сериалами. Кроме того, именно там производят лучший в мире кофе. На прошедшей неделе уроженец этой страны Энрике Феррари рассказал «ПН» об отношении к иностранцам, рэпе, ценах на продукты и своих планах на зиму в России.

Гулять и рисовать

Я даже и подумать не мог, что когда-нибудь окажусь в России. Четыре года преподавал английский язык в Бразилии, а потом решил поместить свою анкету на сайте AIESEK (общество, которое ищет преподавателей-иностранцев по всему миру). Там меня заметили и предложили работу в Современной Гуманитарной Бизнес Академии.

Сначала тольяттинцы показались мне очень мрачными людьми, и я расстроился, потому что мне сложно общаться с пессимистами. Но вскоре выяснилось, что первое впечатление было обманчивым. На самом деле местные очень дружелюбны, просто хорошо это скрывают (смеется. – Авт.).

Я часто хожу в магазины, гуляю, а так как совсем не говорю по-русски, иногда возникают сложности. Окружающие всегда стараются помочь, показать, некоторые даже нарисовать. В Бразилии отношение к иностранцам не такое. Мои соотечественники совсем не говорят по-английски и если встречают человека, который не знает португальский, даже не будут обращать внимания на его просьбы.

Кататься и копать

Когда я ехал из аэропорта, меня поразили огромные поля подсолнечника вокруг Тольятти – дома его не встретишь в таких количествах. А самое большое впечатление произвел Замок Гарибальди. Он необычный и величественный. Конечно, я был на Волге и скажу, что она не хуже любого океана. Еще мы ездили на дачу к другу в Федоровку, там я даже повозился с лопатой в огороде – совершенно необычный опыт.

Не меньше меня заинтересовал каток, который находится прямо в парке. Если честно, уже жду, когда его зальют и можно будет кататься. Вообще, у меня есть to do list – дела на время проживания в России. Например, посетить Технический музей АВТОВАЗа и сходить в лес. Однако самые большие надежды я возлагаю на зиму, поэтому «зимних» дел больше всего: покататься на коньках и сноуборде, слепить снеговика, погулять по заледеневшей реке. Мечтаю встретить здесь Новый год и Рождество: я никогда не видел снег, а новогодние праздники в Бразилии – это обычно самые жаркие летние дни. Конечно, я привез с собой куртку и уже ходил в ней неделю назад, когда было +10 градусов. Да уж, зимой она меня не спасет.

Готовить и покупать

Из русских певцов мне понравился рэпер Фараон. Он крутой! Кстати, в Бразилии все знают Витаса. Правда, не как певца, а как личность. Кто-то запустил в интернет его клип на песню «Седьмой элемент», в котором он делает смешные движения языком. Теперь появилось множество мемов, Facebook просто взрывается. Странный парень этот Витас.

Само собой, я согласен с расхожим мнением, что русские женщины самые красивые в мире: высокие, статные, ухоженные – настоящие модели. Когда звонил своему другу в Бразилию, первым делом сказал, что девушки здесь на самом деле невероятные.

Не удивляйтесь, но мое любимое русское блюдо – пельмени с горлодером. Это самое вкусное, что я когда-либо ел. Вообще, мы употребляем в пищу много риса, любим фасоль (только у нас не продают консервированную, хотя это очень удобно). Еще не ожидал, что найду здесь сгущенку. А оказалось, в России она даже вкуснее, чем в Бразилии.

Что касается цен, продукты в России очень дешевые. Так, на эквивалент 15 бразильских реалов здесь я купил еды чуть ли не на неделю. Дома этих денег мне хватает на один день.