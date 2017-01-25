«Подснежник» расцветает. В Тольятти открывается новый центр отдыха

30 января, на базе отдыха «Подснежник» в Портпоселке начнет работу новейший спортивно-оздоровительный комплекс.

Уникальное заведение, подобных которому, по словам руководства комплекса, в Тольятти, в общем-то, и нет, обещает стать излюбленным местом отдыха горожан. Об этом можно судить уже хотя бы по тому, что на церемонию официального открытия буквально за двое суток записалось больше двухсот человек.





Удивительные для Тольятти архитектурные решения, в которых выполнен комплекс, – это, безусловно, не главный его плюс, но внешний вид: огромные панорамные окна, плавные изгибы здания, цветовые решения – начинают радовать глаз еще до того, как туда попадаешь. А основные достоинства сооружения, разумеется, находятся внутри.

Комплекс этот поистине универсален. Для полноценного активного отдыха семьей или дружной компанией здесь представлены несколько видов саун (хамам, русская и финская бани), соляная комната, фитнес (пилатес на реформерах), бассейн с джакузи, гидромассажем, детской зоной (от трех до семи лет) и водяной горкой (от 10 лет). Бассейн, максимальная глубина которого составляет два метра, оснащен новейшими очистительными системами.

Для мероприятий любого уровня и масштаба – от конференций и банкетов до спортивных состязаний – в «Подснежнике» есть два конференц-зала: один (от 200 человек) со сценой, высочайшего класса проектором и экраном, второй – более камерный – с большим телевизионным экраном и комфортной акустикой. По словам администрации комплекса, в малом зале будут проводиться интересные детские мероприятия – спектакли, открытые чтения сказок, мастер-классы и так далее. Кроме прочего, отдыхающие могут заглянуть в кафе-бар с европейской кухней.

«Это место, куда можно поехать отдохнуть всей семьей, – говорят представители администрации комплекса, – поплавать в бассейне, сходить в ту сауну, которую любишь именно ты. Например, если мама предпочитает хамам, а папа с сыном – русскую баню – пожалуйста, здесь все это находится рядом. Плюс ко всему у нас есть такие уникальные услуги, как соляная комната, которая повышает иммунитет и потрясающим образом воздействует на дыхательную систему. А также есть комната релаксации со специальными подогревающимися лежаками, где можно полностью расслабиться и отключиться от всех забот. Есть фитобар с безалкогольными напитками в аквазоне – посетив сауну, семья может там собраться за столом и выпить чашку чаю».