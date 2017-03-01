Полоса препятствий. Что случилось с главным входом в «Фанни парк»

Сначала перед входом в «Фанни парк» был вырыт котлован, потом установлены заборы, а сейчас путь преграждает огромная гора снега.

В Автозаводском районе тихо тлеет конфликт между двумя известными организациями. Уже почти год вход в «Фанни парк», находящийся со стороны ТЦ «Русь», недоступен для горожан: сначала там велись строительные работы, потом появлялись заборы, а сейчас путь преграждает гора снега. «ПН» разобрался в ситуации и узнал, кто мешает жителям города использовать самый удобный вход в парк и почему.

Замкнутый круг

Еще в декабре в редакцию «ПН» стали поступать жалобы от жителей города. По их словам, работники ТЦ «Русь на Волге» с марта 2016 года регулярно преграждают вход в «Фанни парк» со стороны торгового центра, чем вызывают недовольство у привыкших его использовать горожан.

Как сообщают наши источники, 2 августа работниками ТЦ были заварены ворота, находящиеся со стороны «Руси». После устранения администрацией парка этой проблемы снятием соседней секции забора прямо около нового входа был вырыт котлован. Свои действия администрация ТЦ объяснила проведением ремонтных работ. Надо сказать, что преградить путь горожанам таким способом не удалось: привыкшие проходить через парк люди просто перепрыгивали или пытались обойти яму. Во избежание нарушения техники безопасности и повреждения высоковольтных кабелей котлован пришлось зарыть.

Позже параллельно снятой секции появился забор, обойти который было невозможно. Снималась соседняя секция, тут же ставился новый забор – в общем, замкнутый круг. Сейчас же, в зимнее время, перед входом высится гора снега.

Камень преткновения

Оказалось, что конфликт начался после оформления «Русью на Волге» в частную собственность земельного участка, расположенного со стороны парковой зоны и используемого в качестве парковки. Недовольство владельцев торгового центра было вызвано тем, что парк оказывает своим посетителям услуги по парковке на их территории, за которую ежемесячно выплачивается налог.

С одной стороны, позиция «Руси» понятна: своей парковки у детского парка нет и никогда не было. Само собой, люди, приезжающие отдохнуть и покататься на аттракционах, оставляют автомобили около ТЦ. С другой – претензия выглядит странно. Во-первых, работа парка сезонная – с мая по октябрь, все остальное время года горожане используют его в основном, чтобы сократить свой путь, а специально приезжающих прогуляться единицы. Во-вторых, клиенты парка зачастую становятся и посетителями расположенного рядом торгового центра. Отдохнув в парке, они отправляются на фудкорт, прогуливаются по отделам или же покупают продукты в «Перекрестке». Таким образом, между двумя организациями образуется клиентский поток, который каждой из них идет на пользу.

В рамках закона

Вышестоящие органы помочь разрешить конфликт двух хозяйствующих субъектов не могут. Дело в том, что все преграды появляются на частной территории торгового центра, соответственно, права администрации парка как собственников никто не нарушает, а значит, и состава преступления в данных действиях нет. Зато общественные права можно рассмотреть более внимательно.

Парковка около ТЦ является общественным местом. В соответствии со статьей 262 Гражданского кодекса РФ «Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный участок» граждане могут находиться на земельном участке, находящемся в частной собственности, если данная территория не имеет ограждений, других знаков запрещающего характера или проход через нее происходит без причинения ущерба или беспокойства хозяину. Таким образом, парковать автомобили и передвигаться по этому участку могут все желающие, независимо от того, пришли они в ТЦ, парк или просто проходили мимо, до тех пор, пока «Русь» не установит ограждение и не сделает, например, платную парковку.

Право входа

«Администрацией ТРК сделано несколько предложений администрации «Фанни парка» о сотрудничестве. Мы всегда открыты, готовы к диалогу и выработке взаимовыгодных конструктивных решений. Так как диалог еще не окончен, мы ждем решения от администрации парка. Вопрос о нарушении прав тольяттинцев, направленный в наш адрес, является некорректным. История торгового центра «Русь на Волге» говорит об обратном: вся деятельность ТЦ направлена на постоянное улучшение предоставляемых услуг, повышение комфорта и удобства пребывания горожан и гостей города в нашем торговом комплексе», – комментирует ситуацию администрация «Руси».

«Урегулировать конфликт путем переговоров нам так и не удалось: администрация торгового центра требует частичной выплаты налога на землю. Предлагаемая сумма для нас неподъемна, поэтому решить проблему мирно, наверное, невозможно», – в свою очередь рассказывает заместитель генерального директора «Фанни парка» Ирина Шарабаева.

Для многих незнакомых с ситуацией посетителей все происходящее выглядит как минимум странно. И это действительно так. Две крупные организации, не один десяток лет мирно соседствовавшие на данной территории, устраивают полосы препятствий для горожан, которые, кстати, пытаются их преодолеть, и не могут договориться.

Стоит отметить, что тольяттинцы вопрос о нарушении гражданских прав некорректным не считают. Инициативная группа собрала подписи и обратилась в администрацию города, где им посоветовали выйти на общественные слушания.

Валерия Вавилина