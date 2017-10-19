Поздно пить в Боржоми

Впечатления от путешествия в Грузию.

«ПН» продолжает серию историй об автопутешественниках из Тольятти. Сегодня мы движемся в противоположную от холодной Скандинавии сторону – в Грузию. Екатерина Кротова рассказала нам о том, как вместе с мужем и ребенком они пережили длинный и волнующий вояж в эту страну, и о том, что и наша родина таит в себе нескончаемый потенциал для новых впечатлений.

Вояжеры со стажем

В семье Кротовых организацией и планированием путешествий занимается Екатерина. Вот и 2016 году она взяла на себя всю ответственность за подготовку визита в Грузию.

«Мы много и давно путешествуем на автомобилях за границей. Обычно прилетаем в целевую страну и уже там берем машину на прокат. Посетить Грузию нам хотелось очень давно – друзья буквально все уши прожужжали о том, как прекрасна эта земля. Больше всего нахваливали не столько природу и достопримечательности, сколько людей. Мы долго размышляли: ехать или нет, а если ехать, то каким способом? И вот в сентябре прошлого года решились-таки добраться до бывшей советской республики на автомобиле прямиком из Тольятти», – рассказывает Катя.

Подготовка заняла продолжительное время. Екатерина читала материалы о Грузии, скрупулезно планировала маршрут, занималась бронированием гостиниц и гостевых домов. Кроме того, семейный автомобиль не слишком подходил для длительных путешествий для пары с четырехлетним ребенком, поэтому Кротовы одолжили у друзей LADA Largus. Опасаясь трудностей на границе, они потратили много сил и времени на оформление международной доверенности, переведя ее на английский язык и заверив у нотариуса. Впоследствии оказалось, что на российско-грузинской границе этот документ никому не интересен: досмотр и проверка бумаг довольно формальные.

Наконец путешественники двинулись в путь, который был осложнен многочисленными ремонтными работами и перестройкой на российских федеральных трассах. С одной стороны, пробки выматывали, но с другой – ребята были поражены масштабом работ.

«Конечно, передвигаться в таких условиях сложно. Однако мы порадовались: когда на всех участках, где идет стройка, дорожники закончат свои дела, можно будет путешествовать по отечественным дорогам не хуже, чем по европейским автобанам! Но пока у нас ужасная придорожная инфраструктура. Взять хотя бы кофе. Единственные точки на трассе, где можно купить качественный напиток и вкусно перекусить, – это заправки «Газпрома». А их немного. Питаться же в непонятном «обочечном» общипите мы не рисковали, переживая за здоровье ребенка», – продолжает Екатерина.

Город с другой планеты

Единственным городом, где ребята не забронировали гостиницу, была Элиста. Путешественники не знали, доберутся они до столицы Республики Калмыкия за один день или придется заночевать в Волгограде. Однако первый участок пути в 1,2 тыс. километров был успешно пройден, и Кротовы въехали в обитель российских буддистов.

«Россия подкинула нам море сюрпризов в плане впечатлений. У нас красивейшая природа, которая сильно меняется по мере передвижения: величественные степи, высоченные леса, и потом – бац! – Кавказ с его потрясающими горами. А Элиста – это же вообще другая планета! Вроде бы малюсенький провинциальный населенный пункт, центр которого – вот неожиданность – усеян буддийскими храмами, ритуальными арками и прочими штуковинами, вокруг которых собираются монахи. Мы такого никогда не видели. Там невероятно красиво и интересно. Вот только советую вам не селиться в центральной гостинице «Элиста»: это клоповник, не изменившийся со времен Союза. Лучше ищите маленькие частные отели, там весьма прилично».

Переночевав, путешественники полдня гуляли по буддийской столице, после чего продолжили путь. Уже ночью они приехали во Владикавказ, где, по их словам, кроме как спать, делать больше нечего. Поэтому рано утром Кротовы явились на пограничный пункт.

Четырехлетний дипломат

«Знаете, возможно, той легкости, с которой мы пересекли границу, семья обязана нашему сынишке Марку. Грузины просто растекаются при виде маленьких детей. Приходим с сыном в пограничную будку, а там сидит огромный пограничник-грузин, с виду совершенно недружелюбный. Ну, Марк ему с ходу и выпалил: «Гамарджоба!» Вы бы видели этого дядю! Он моментально «поплыл», тут же поставил все печати и чуть ли не на руках занес нас в Грузию. Так что, если собрались в эту страну, берите детей обязательно. Нет своих – одолжите».

По словам Кати, в Грузию стоит ехать хотя бы из-за Военно-Грузинской дороги, что начинается сразу после пограничного КПП. Красоты там неописуемые, и, разумеется, их очень хочется тут же опубликовать в своем инстаграм-аккаунте. Желание это вынудило путешественников купить у кого-то местную SIM-карту.

«Запомните: не покупайте SIM-карты нигде, кроме как в салоне «Билайн», что в центре Тбилиси на проспекте Руставели. На той карте, что купили мы, деньги кончались моментально», – предупреждает Катя.

Первым делом ребята поехали на гору Казбек. У ее подножья стоит кафе, где можно вкусно поесть, но главное – там можно заказать тур на вершину. Вверх уходит отвесная дорога, по которой на обычном автомобиле подняться невозможно. Поэтому для путешественников вызвали местного «экскурсовода» на мощном внедорожнике. Он-то и поднял тольяттинцев на Казбек.

«Стоит это удовольствие 60 лари – примерно 1800 рублей, и пару тысяч нервных клеток, которые вы теряете при «восхождении». Машина ползет по огромным валунам, меж высеченных скал и обрывов. Несколько раз укачивало, и было очень страшно. Но, поверьте, оно того стоит! Там какая-то невероятная красота: облака, высокогорные луга, пасутся лошади, овечки бегают. А меж всего этого – старинная церковь святой Троицы и монахи, угощающие детей конфетами. Идеалистический сюр какой-то!»

Полиция красоты

Уже к середине дня ребята добрались до Тбилиси, где поселились в небольшом отеле. Город восхитил архитектурой, отношением к гостям и порадовал ценами. Единственное, что не понравилось тольяттинцам, – это организация пешеходных зон: тротуары есть не везде, и приходится передвигаться между припаркованных авто. Кроме того, брусчатые мостовые совсем не пригодны для детских колясок, и транспортное средство Марка постоянно застревало.

«Вытаскивать коляску нам часто помогали полицейские. Про них стоит сказать отдельно. Мне кажется, что в грузинскую полицию отбирают по внешним данным. Они там все словно модели из рекламы: высокие, стройные, с красивыми лицами, неизменно в черных «американских» очках и с сияющей бляхой «Police» на ремне. Но главное – они невероятно дружелюбны. Вообще, полиции в Грузии много, но нет ощущения того, что за тобой «приглядывают». Они там скорее помощники, которые проводят до нужного места, если ты заблудился. Мы спрашивали местных насчет криминала: можно ли оставлять машину без присмотра и все такое. На нас смотрели как на лунатиков: «В Грузии криминала нет!»

Катя настоятельно советует всем, кто окажется в Тбилиси, хотя бы день потратить на посещение Алазанской долины. Находится она недалеко от столицы и кроме природных красот предлагает путешественникам сотни исторических достопримечательностей и многочисленные винодельни, которые можно посещать с дегустационными экскурсиями. Разумеется, после каждой такой дегустации багаж семьи Кротовых утяжелялся очередной бутылкой местного вина.

После Алазанской долины ребята посетили город Мцхета. За 20 лари они наняли экскурсовода, который познакомил путешественников с древней столицей Грузии, а после этого попали в одно из самых знаменитых общепитовских заведений страны.

«Возвращаясь из Мцхеты в Тбилиси, мы увидели огромный двухэтажный ресторан «Салобие», вокруг которого было припарковано множество автомобилей. Решили заехать. Знаете, в Грузии везде вкусно, но так вкусно, как там, пожалуй, не было нигде. И, что немаловажно, плотный ужин с невероятным количеством мяса, овощей, лепешек и приправ обошелся на троих примерно в 1 тыс. рублей», – продолжает Катя.

Немного про вождей

Несмотря на отличный прием со стороны грузин, путешественники все же переживали насчет их истинного отношения к России. Все-таки события 2008 года больно ударили по взаимоотношениям наших стран. Поэтому Екатерина и Дмитрий сами начинали разговоры на политические темы, пытаясь разобраться в настроениях принимающей стороны.

«Знаете, у меня сложилось впечатление, что у грузинского народа есть ген, расщепляющий в мозгу последствия политической пропаганды. А антироссийская пропаганда там, надо признать, очень сильна: в каждый дом даже самого захудалого высокогорного села правительство Грузии установило тарелку, принимающую федеральный канал, на котором нас постоянно ругают. В центре Тбилиси расположен музей оккупации СССР, символом которого является очень трагичная скульптура измученного мальчика. И так далее, и так далее. На нас это давило, а самим грузинам хоть бы хны. Мы, кроме как «гамарджоба», по-грузински больше не выучили ни слова, ведь, куда бы ты ни зашел, с тобой говорят на русском и, что самое главное, крайне доброжелательно. «Русский?» – спрашивают и тут же обнимают! Они говорят, что политика фигня: «Мы с вами братья и никого не слушаем!»

Путешественники заметили, что грузины очень гордятся тем, что Иосиф Сталин их земляк, и отношение к нему практически у всех положительное. Зато мнения насчет Михаила Саакашвили разделились: кто-то считает его предателем, а кто-то несправедливо обиженным героем.

Секрет – в отсутствии секрета

Проведя несколько дней в Тбилиси, наши земляки выехали на автобан и уже через пару часов прибыли в Боржоми. На этот раз они поселились в частном гостевом доме, на горе, в самом центре города. Из дома открывался потрясающий вид на великолепный курортный оазис, но ребят впечатлило совсем другое.

«Мой муж Дима всю дорогу твердил о том, что хочет научиться делать настоящий грузинский шашлык. И вот, познакомившись с хозяином дома Кахой и поняв, что он отличный парень, мы попросили его об уроке. Он послал нас за мясом, а все остальное приготовил сам: соусы, свежий хлеб, арбуз, бутылку шампанского и прочее. Правда, ставя на стол полную 5-литровую бутылку, посетовал, что собственного вина маловато. И началось грузинское застолье.

Оказывается, секрет грузинского шашлыка в том, что секрета нет. Они не маринуют мясо, а насаживают на шампур свежим, посыпая только солью и перцем. Это уже потом, для готового шашлыка используют различные соусы, в основном с базиликом. Безумно вкусно! Теперь мы сами готовим шашлык только так. Мне повезло, что я выбрала в качестве напитка шампанское: по грузинским традициям допивать до дна надо не только бокал, но и бутылку. Так что Каха с Димой уговорили пятилитровку на двоих, и наутро муж был слегка не в форме. А Каха порхал как ни в чем не бывало. Зато мы так близко познакомились с красивейшей грузинской застольной культурой, что тот вечер стал самым большим впечатлением от поездки: пили из рогов и национальных пиал, которые нельзя поставить недопитыми, слушали потрясающие тосты о Боге, мире, дружбе и о нас – гостях хозяина».

Алкогольный перевес

Боржоми знаменит своей минеральной водой. В самом городе эту воду не только можно купить за копейки, но и испить ее совершенно бесплатно: везде установлены фонтанчики с минералкой. Интересный факт: готовя «Боржоми» на экспорт, грузины прогоняют воду через очищающие фильтры. Но для внутренних продаж они заливают бутылки прямо из источника, без дополнительной обработки.

Оправившись от застолья с Кахой, тольяттинцы пресекли всю Грузию и оказались в Батуми. Этот город сильно контрастировал со всем тем, что они видели ранее. Если Тбилиси и Боржоми города исторические, то Батуми превратился в сверхсовременный курорт, с новейшими отелями-небоскребами, многоуровневыми набережными и многочисленными казино.

«Он такой вылизанный, что и на грузинский город не похож. Южная Европа какая-то, с пальмами, бутиками, ночными клубами и фонтанами. Город, конечно, подороже, чем вся остальная Грузия, но тоже терпимо. Например, ресторан в самом центре вкусно покормил нас троих за 1,5 тыс. рублей. Несмотря на сентябрь, в Батуми было очень жарко, и мы все время провели на пляже. Правда, через три дня такого отдыха нам там просто надоело. Прокатились по канатной дороге, сводили ребенка в дельфинарий и поехали обратно, прямиком на границу».

В это раз путешественники неудачно рассчитали время, подъехав к пограничному КПП в середине дня. По этой причине там скопилось так много народа, что ожидание в очереди затянулось на пять часов.

«Особенно раздражали ребята из 15-го региона – наплевав на всех, они без конца лезли без очереди. И только когда вмешались сами пограничники, остановивших поток наглецов, очередь понемногу зашевелилась. Мы очень переживали, что у нас отберут вино, так как везли его сверх разрешенной нормы. Кроме того, в багажнике стоял ящик «Боржоми». Но ни грузинские, ни российские офицеры не обратили внимания на «перевес», – вспоминает Екатерина.

Сверху вид лучше

Несмотря на задержку на границе, к вечеру наши путешественники прибыли в Приэльбрусье, в поселок Терскол, поселившись в замечательном отеле с видом на горы.

«Хозяин отеля оказался каким-то крутым альпинистом. У него в ресторане даже стена славы есть с золотым ледорубом и другими наградами. Короче говоря, атмосфера там такая потрясающая, что нам самим захотелось стать покорителями горных вершин. Но узнав, что один лишь налобный фонарик для высокогорья стоит 8 тыс. рублей, остудили свой пыл и покорили Эльбрус с помощью канатной дороги».

По словам Кати, Эльбрус даже перебил часть впечатлений от Грузии. Горный воздух и фантастические виды на заснеженные вершины, что возвышаются над облаками, поразили путешественников до глубины души.

Однако поездка подошла к концу. Переночевав еще раз в Элисте, тольяттинцы вернулись в родной город, преодолев 4,8 тыс. километров и потратив на экспедицию две недели и 82 тыс. рублей.