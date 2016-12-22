Праздник к нам приходит. Сколько стоят новогодние подарки в Тольятти

Если у мужчины тонкая душевная организация и он равнодушен к холодному оружию, магазин предлагает широкий выбор телескопов, биноклей и прочей оптики.

Предновогодние дни – это в основном не приятное ожидание праздника, а бесконечная суета, ведь нужно успеть не только продумать меню и запасти продукты, но и выбрать подарки, чтобы порадовать своих родственников и друзей. «ПН» решил помочь читателям и предложил свои варианты памятных презентов для мужчин, женщин и детей.

Для него

Традиционно мужчина – защитник и добытчик. Значит, и подарки делаем соответствующие. Например, в сети магазинов подарков «Флинт» для своего охотника можно подобрать неплохой подарочный нож. Ассортимент тут впечатляющий – разные типы стали, множество вариаций гравировки и рукояток. Мельхиоровый кованый нож «Рысь», к примеру, обойдется в 3,9 тыс. рублей, а нож «Филин» из булатной стали – в 4,3 тыс.

Если у мужчины тонкая душевная организация и он равнодушен к холодному оружию, магазин предлагает широкий выбор телескопов, биноклей и прочей оптики. Например, бинокль Celestron UpClose G2 с двадцатикратным увеличением и многослойным просветлением линз стоит 4,9 тыс. рублей. Вдобавок устройство обладает водостойким корпусом, а в комплекте идет мягкий чехол для переноски. Телескопы, разумеется, дороже. В зависимости от модели их цена варьируется в пределах от 6,3 до 21 тыс. рублей.

Допустим, охотиться и смотреть на звезды мужчине неинтересно, тогда, вероятно, ему будет приятно получить в подарок коллекционную пивную кружку – стеклянную или керамическую, с разнообразными гравюрами, стоимостью от 250 до 1,9 тыс. рублей. А для оригиналов шикарным подарком послужит глобус-бар. Во «Флинте» их 11 вариаций, от 6,3 до 19,7 тыс. рублей.

Для нее

По устоявшемуся мнению, лучшие друзья девушек – бриллианты. Ну, или другие украшения. Поэтому при выборе подарка стоит подумать в этом направлении. Так, в сети ювелирных магазинов Pandora в качестве новогоднего презента можно выбрать подвеску-шарм – вариантов здесь множество, на любой вкус. Например, подвеска Snowman Charm в виде снеговика (Новый год все-таки), выполненная из серебра и украшенная цирконием, стоит 3,9 тыс. рублей.

Для дам, которые предпочитают нечто более роскошное, ювелирный магазин «Наше золото» предлагает среди прочего изящные серьги из белого и розового золота 585-й пробы, украшенные 134 бриллиантами в 0,42 карата, стоимостью 25,5 тыс. рублей.

Подарки тем представительницам прекрасного пола, которые любят косметику и парфюмерию, стоит искать, разумеется, в сети магазинов «Л’Этуаль». Вот только мужчине, вероятно, будет проблематично разобраться во всех тонкостях ассортимента, и риск ошибиться возрастает. Как раз на этот случай магазин предлагает приобрести подарочные сертификаты различного номинала – от 300 до 10 тыс. рублей. Всего восемь вариантов, а в качестве бонуса карту можно заказать онлайн.

Для маленьких и не очень

Сегодня магазины с детскими товарами предлагают такой обширный ассортимент, что легко растеряться. Одних конструкторов Lego – 20 вариантов: Lego Star Wars, Lego Minecraft, даже есть Lego Princess специально для девочек!

Для детей постарше в «Детском мире» обнаруживается большой выбор разнообразного радиоуправляемого транспорта. Так, модель автомобиля Mercedes Benz M350 стоит 2,5 тыс. рублей, набор из двух танков на пульте управления – 6,5 тыс., а объект мечтаний даже взрослого мужчины – радиоуправляемый вертолет – стоит здесь 3,3 тыс. за марку ИК Gyro-109 Black Edition с гироскопом.

Различные куклы с большим выбором аксессуаров обойдутся в том же «Детском мире» от 300 рублей до 2,7 тыс. Мягкие игрушки представлены на любой вкус и кошелек: начиная от небольших подвесок со звуком за 600 рублей, заканчивая, к примеру, большим магистром Йодой из саги «Звездные войны» стоимостью 6 тыс. рублей.