Пятьсот рублей за всех

О тонкостях автомобильного путешествия из Тольятти в Узбекистан.

Чем дальше от нас те времена, когда многочисленные национальные республики жили в составе одной большой страны, тем интереснее посещать их в туристических целях. Герои сегодняшнего повествования в октябре 2015 года выбрали в качестве объекта изучения родину тюбетеек, плова и дешевой рабочей силы – Узбекистан. Десятидневное автопутешествие в эту страну, идейными вдохновителями которого стали тольяттинцы Александр Горохов и Алексей Возилов, подарило его участникам череду приключений, массу эмоций и мешки денег. «ПН» продолжает рассказывать о дальних автомобильных поездках наших земляков.

С шарами, но без них

Первоначально в это приключение вкладывался «высокий» смысл. Адмирал «Жигулевской кругосветки», организатор фестиваля «Тремоло» Алексей Возилов предложил: «Саня, а давай соберем толпу и полетаем над горами Узбекистана и Киргизии на воздушном шаре». Идея пришлась по вкусу, и уже скоро Александр и Алексей с группой товарищей паковали вещи. Сам шар вместе с его владельцем из Самары тоже должен был ехать в составе экспедиции.

Ребята подготовили две машины: Александр предоставил свой Toyota Land Cruiser 80, а еще один участник из Самары – Nissan Pathfinder. Борта автомобилей украсили яркими наклейками, из содержания которых можно было понять цель автопробега. Сделано это было в том числе и для того, чтобы проще проходить полицейские и пограничные кордоны: аппликации придавали даже такой короткой автоколонне некий официальный статус.

Однако в последний момент, когда до старта оставалось буквально несколько дней, пришли плохие вести. Оказалось, что небо Узбекистана почему-то закрыли для частной авиации, всех типов воздухоплавательных аппаратов и даже дронов. Причем за нарушение режима грозили вполне серьезные санкции, вплоть до тюремного срока. Горохов и Возилов сидеть в узбекской тюрьме не желали, а потому над путешествием нависла опасность отмены.

«Я решил, что так негоже, – рассказывает Александр. – Пускай полетать не получится, но страну посмотреть надо, поэтому настоял на продолжении сборов. В итоге мы выдвинулись все тем же составом, с двумя членами экипажа в каждой машине. Шар брать, естественно, не стали. Друзья из других городов вылетели на самолете в Ташкент, где мы объединились. Но прежде чем добраться до столицы Узбекистана, колонна проделала двухдневный путь по России и Казахстану».

Возилов решает

Сначала экспедиция добралась до Уральска – ближайшего от Тольятти города на территории Казахстана. Зная, что казахские гаишники очень охочи до российских рублей, Александр и его коллега, водитель второго автомобиля, ни разу не нарушили ПДД. Но придерживаться требований дорожных знаков было очень сложно психологически.

«Представьте себе: пустая степь от горизонта до горизонта и совершенно прямая дорога на многие сотни километров. Даже не дорога – настоящий автобан. По две полосы в обе стороны, разделенные бетонным парапетом. Машин почти нет, и нога так и хочет вдавить педаль газа. Но мы старались, как могли: 90 – значит 90, 20 – значит 20. Впрочем, это не помогло».

Александра остановили местные гаишники и тут же заявили о якобы имеющемся нарушении. Тольяттинец начал с ними спорить: мол, докажите, у меня вон регистратор в машине. В итоге, поняв, что парень настырный и дело затягивается, «правоохранители» предложили просто дать им денег и спокойно продолжать движение. На вопрос «сколько» инспектор скалькулировал сумму в 5 тыс. рублей, объяснив высокую цену количеством машин и пассажиров. В этот момент из салона выскочил Алексей Возилов.

«Он спрашивает: «Чего хотят?» Отвечаю: «Денег». Леша интересуется суммой и когда слышит, что речь идет о пяти тысячах, включает «адмирала». «Пятьсот рублей за всех и ни рубля больше!» – говорит он гаишнику. Тот уходит в машину к начальнику, чтобы посоветоваться. В общем, харизма Возилова возымела действие, и нас отпустили за пять сотен. Кстати говоря, на всем остальном пути до приграничного Шымкента больше ни разу не остановили. Видимо, те полицейские передали остальным, что с колонной, у которой на борту нарисованы воздушные шары, лучше не связываться», – вспоминает Александр.

Орлы, зайцы и козленок

Казахстан – страна очень большая, и, пересекая ее, путешественники дважды останавливались на ночлег. Они с самого начала решили, что не будут пользоваться гостиницами и мотелями. Ребята вставали прямо в степи, организовывая палаточный лагерь с большим шатром, в котором принимали пищу и веселились.

«Мы подготовились к полностью автономному существованию, – продолжает Александр. – Помимо палаток, у нас были столы, стулья, газовое оборудование, свет и прочие штуки для комфортного туризма. Кроме того, в машинах имелось все и для трассы, и для бездорожья: лебедки, запасные колеса и ремонтное оборудование. Кончено, путешествовать двумя бортами гораздо спокойнее. Случись поломка или авария – ты не один в чужой стране».

В казахских степях, казалось, не водится никого, кроме гаишников и орлов. Последние сидели на любой штуке, торчащей их земли: дорожное ограждение, знаки, столбы и просто палки обязательно оккупировались огромными птицами. Вероятно, с них орлам легче взлетать, плюс над землей не так жарко. Ночью выяснилось, что есть и другие животные.

«Мы услышали рокот трактора. Вскоре он появился неподалеку и стал странным образом петлять по степи, приближаясь к нам. Стало немного не по себе. А когда он наконец встал около лагеря и из него выпрыгнули ребята с ружьями, мы сильно напряглись. Но молодые, чуть подвыпившие и почти не говорящие по-русски парни оказались очень даже дружелюбными. На пальцах они объяснили, что охотятся на зайцев. Выпили с нами и укатили в ночь…»

Байконур проезжали поздно вечером, и потому мечта Александра посмотреть на стартовый стол не сбылась. Зато путешественникам довелось увидеть популярную в Азии игру – кокпар. Суть ее в том, что с десяток всадников на полном скаку пытаются вырвать друг у друга единственного козленка и доставить его в указанное место. Победитель получает весьма солидный приз.

«Мы «позевали» минут пятнадцать, глядя на это «шоу», да и уехали», – признается Александр.

Деньги в мешках

Казахстанские пограничники не сильно отличались от гаишников в плане любви к денежным знакам. Они придумали мутные схемы с хождением туриста по разным кабинетам и постам с какими-то листочками и записками. Все это должно было вынудить пилигримов откупиться от нудной процедуры. Но наши ребята проявили стойкость и перешли на узбекскую сторону бесплатно. А вот пограничники-узбеки, как Верещагин, мзды не берут. Государственные должности в этой стране настолько почетны и так хорошо оплачиваются, что пограничники, полицейские и прочие государевы люди боятся взяток, как огня, и потому денег с Александра и его друзей не требовали ни разу. И это притом, что ребятам местные деньги буквально некуда было девать.

«В Ташкенте, до которого от границы довольно близко, нас встречали в доме друзей. Мы разместились, отдохнули и решили поменять доллары, которые купили еще в России, на местную валюту – сумы. Для этого хозяин дома выбрал самого надежного члена компании, которым, естественно, оказался Возилов, и предложил передать баксы ему. Кто-то дал $200, кто-то $100 или $50. Вернулся Леша через полчаса с двумя огромными мешками денег. Их было так много, что мы не знали, как делить. В итоге раздавали кучками, на глазок прикидывая количество пачек относительно вложенных долларов. Получилось килограммов по пять на каждого. Между прочим, расплачивались потом тоже на глазок, как в том анекдоте: «Мы сегодня поели в ресторане на четырехсантиметровую пачку» или «Купили фруктов на полсантиметра». В общем, $10 – это сантиметр узбекского «пресса». Ничего не поделаешь – в стране гиперинфляция».

Персы-гастарбайтеры

Ташкент встретил наших героев комфортной октябрьской погодой и великолепной кухней. За несколько дней пребывания в городе Александр объелся пловом и прочими национальными деликатесами, посетил целый ряд достопримечательностей и питейных заведений.

«Говорят, русские много пьют. Вы бы видели, как пьют водку узбеки – как воду. Она никогда не кончается на столе, а наливают ее неизменно до краев. Однажды мы так «хорошо» посидели с местными, что я сутки болел. Тем не менее в Ташкенте мне все очень понравилось: и еда, и люди, и водка…»

Затем экспедиция двинулась к высокогорному озеру Бричмулла. На территории полузаброшенной прибрежной турбазы тольяттинцы разбили лагерь и приступили к наслаждению местными красотами.

«Там было очень ветрено, но очень красиво. Бирюзовая вода озера, раскинувшегося в ущелье, между величественных гор, – зрелище поистине потрясающее», – делится впечатлениями Александр.

Переночевав у озера, компания отправилась в тур по историческим городам: Самарканд, Навои, Бухара, Хива и другим. В дороге они попали в сильную песчаную бурю, но в целом путешествие по азиатским культурным центрам прошло без серьезных происшествий. Вот только оказалось, что в Узбекистане есть серьезные проблемы с соляркой. Land Cruiser Александра «питается» бензином и газом, который продавали на каждом шагу. А вот Pathfinder требовал дизельного топлива, которое отпускают либо по специальным талонам, либо военному транспорту. Ни талонами, ни погонами путешественники похвалиться не могли. Оказалось, что все не так сложно. Просто нужно подойти к хозяину заправки и сказать: «Уважаемый, от души прошу». И канистры с топливом тут же прикочевывали из подсобок и сараев в кузов внедорожника.

«Чем дальше от Ташкента, тем больше ты погружаешься в действующую азиатскую древность, с ее укладом жизни и ценностями. Просто поразительно, в каких древних хибарах до сих пор живет народ. Кажется, что находишься в «музейной» части города, но на самом деле это обычный для них спальный район.

Заметил, что многие древние башни и минареты стоят криво, и отпустил шутку: мол, сразу видно, что узбеки строили. Мой местный знакомый на полном серьезе запротестовал: «Это, говорит, не мы строили, а персы-гастарбайтеры. А узбеки хорошо строят». Но как бы там ни было, архитектура узбекских городов очень красивая».

Несмотря на отдаленность от столицы и кричащую архаичность, жители западного Узбекистана хорошо говорят по-русски, а к нашим туристам относятся с уважением. Правда, по некоторым гендерным вопросам у нас серьезные расхождения.

«Собралась в баню, сняли номер. С нами была наша девушка. Все прилично – плавки, купальники. Но хозяин бани, когда узнал про даму, бесплатно выдал ей отдельный номер, а с нами не пустил. Говорит: «Если кто-то узнает, что я вместе с мужчинами пустил женщину, меня со свету сживут». Вообще, если в столице или Самарканде запросто можно встретить местную девушку в мини, то в отдаленных областях это нонсенс. Пришлось нашей подруге париться одной».

Корабли в пустыне

Окончив свое знакомство с узбекскими городами, путешественники засобирались домой. Но так как время и средства позволяли еще немного задержаться, Александр предложил компаньонам прокатиться до исчезающего Аральского моря. Те согласились. Компания доехала до города Муйнак, который когда-то стоял на берегу, а его градообразующим предприятием был гигантский рыбзавод с собственным консервным цехом. Надо сказать, что местные жители каким-то непостижимым образом разводят рыбу до сих пор, в искусственных озерах. Но до настоящего Аральского берега по прямой теперь более ста километров, и расстояние это постоянно растет.

«Именно в Муйнаке можно увидеть знаменитые на весь мир ржавые корабли в пустыне. Зрелище действительно впечатляющее. От них просто по навигатору поехали в пустыню, в сторону Аральского моря. По дороге моя машина здорово закопалась в зыбучих песках. Думаю, если бы я был один, то выкапывался бы много-много часов, ведь там лебедкой просто не за что зацепиться. Я же «залебедился» о Pathfinder. Заночевали прямо в пустыне. Развлечения ради жгли колючку саксаул.

По дороге к побережью мы встретили невероятный природный памятник: огромное плато, словно стена, возвышалось перед нами. Потихонечку поднимаешься и едешь по этой верхотуре. Поразительное зрелище, особенно когда понимаешь, что совсем недавно здесь было морское дно. Да и сам умирающий Арал оказался не таким уж маленьким. Там есть горизонт, как у нормального моря, и волны. Кораблей только нет. На берегу предприимчивые китайцы с помощью местной рабсилы добывают из суперсоленой воды какой-то драгоценный микроорганизм для косметики. Для этого они строят примитивные палаточные городки на берегу и там как-то живут. В общем, впечатлений масса. Сразу после Аральского моря мы пересекли границу Казахстана в западной части страны и без приключений добрались до дома».

Десятидневное путешествие обошлось Александру примерно в $700, а его автомобилю – около 7 тыс. километров пробега. Буквально на днях Александр уезжает в очередное автопутешествие – на этот раз в Грузию. А в планах – экспедиция вокруг Азовского моря.