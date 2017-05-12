Руки вверх

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Сколько стоит пострелять в Тольятти.

Празднование Дня Победы не заставило выбраться из дома, наверное, только самых ленивых. Георгиевские ленточки, цветы и форма – то, без чего просто невозможно представить 9 Мая. Что уж говорить о военной технике и солдатах с настоящим оружием. Согласитесь, выглядит эффектно? И может вызвать желание научиться стрелять. «ПН» выяснил, как стать участником военно-спортивной игры и где в Тольятти можно пострелять из автомата Калашникова.

Патроны с краской

«Поиграть в войнушку» и пострелять во врагов из ненастоящего оружия любит каждый мальчишка. Да и девочки редко отказываются от подобных развлечений. Если детство кончилось, а потребность в таких шалостях осталась, ее можно с легкостью удовлетворить. Снять напряжение и зарядиться энергией поможет пейнтбол – спортивная игра, имитирующая перестрелку с помощью пневматического оружия и шариков с краской. Бегают участники действа на открытых полях или же в помещениях с препятствиями и укрытиями.

Аренда базового комплекта амуниции, в которую входят оружие, маска, камуфляж и 200 шаров, в клубе «Пиф Паф» на игровой день стоит 500 рублей. Пейнтбол, конечно, безопасен, однако нередко от выстрелов на теле остаются синяки. Во избежание даже таких несущественных травм можно воспользоваться дополнительной амуницией. Каждая вещь для дополнительной защиты обойдется еще в 200 рублей.

Стандартный комплект снаряжения на одного человека в пейнтбольном клубе «Викинги» на три часа игры будет стоить 600 рублей. Если же вы считаете себя профессионалом, то за 1 тыс. рублей можно получить 500 шаров, базовую амуницию и четыре часа игры.

Лазерный прицел

Тем, кого пугают синяки и необходимость защитной атрибутики, а также возможность в процессе игры испачкаться краской, стоит обратить внимание на лазертаг. Принцип игры тот же, что и в пейнтболе, отличается только оружие. В лазертаге используется оборудование, действие которого основано на работе инфракрасного излучателя и датчиков, расположенных на голове участников. Таким образом, никаких болевых ощущений при ранении не будет, что позволяет играть даже маленьким детям. «Пораженный» игрок не может продолжать бой – оружие отключается, тем самым исключается возможность обмана других участников.

Повоевать в клубе «13 район» один час стоит 300 рублей с человека, два – 500 рублей, три – 600 рублей. Пострелять дешевле можно в военно-патриотическом клубе «Медведь» в выходные дни. Час будет стоить 250 рублей, два – 400 рублей. А СПК «Арена 63» предлагает аж три часа игры на одного человека в любой день всего за 500 рублей.

Реальная стрельба

Если вы все же не любитель подобных «детских» игр, а хотите почувствовать в руке настоящую сталь, то вам стоит отправиться в стрелковый комплекс «Ловчий плюс». Здесь интересующие обнаружат большой выбор настоящего стрелкового оружия, которое можно использовать по назначению по вменяемым ценам. Например, 20 выстрелов из автомата Калашникова обойдутся в 600 рублей, а 25 выстрелов из спортивного ружья 12 калибра – в 875 рублей. Кроме того, тут можно научиться стрелять, пройдя один из предлагаемых курсов: курс развлекательной стрельбы «Современная дуэль» (3,7 тыс. рублей), курс «Дикий Запад» (5,3 тыс. рублей).

Научить стрелять, как ни странно, предлагает и автошкола имени Мурзина. В распоряжении организации – 50-метровая стрелковая галерея, боевое оружие и мишени. Организация также занимается и обучением: так, вводный курс стоит 500 рублей, группа начальной подготовки – 800, месячный абонемент на занятия – 1,5 тыс., курс самообороны с использованием травматического оружия – 3,5 тыс.