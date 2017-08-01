SKODA RAPID — автомобиль праздника
В рамках Фестиваля пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, академической гребле, плаванию на открытой воде. В спортивной программе фестиваля примут участие более 500 человек.
Автомобиль праздника — Обновленный SKODA RAPID центре закрытия фестиваля водных видов спорта, праздничное мероприятие состоится 29 июля на гребной базе ПАО «АВТОВАЗ» по адресу: Лесопарковое шоссе,57 с 10:00 до 14:00.
В программе торжественной церемонии закрытия Фестиваля организаторы предусмотрели веселые развлечения для детей и родителей:
— знакомство с обновленным SKODA RAPID
— фрисби и твистер специально для гостей с призами и подарками
— пробное выполнение нормативов комплекса ГТО;
— туристская полоса с преодолением препятствий;
— мас-рестлинг (якутская борьба с перетягиванием палки);
— флэшмоб со гостями и участниками мероприятия;
— плавание на открытой воде;
— серф-бои с подушками;
— фото зона, фотографирование с чемпионами Мира и Европы по парусному спорту и гребле на байдарках и каноэ, академической гребле;
— мастер класс от чемпионов Мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ;
— показательные выступления парусного отделения СДЮСШОР № 14 «Жигули» на воде;
— зорблинг, катамараны, прыжки на надувной подушке в воду;
— зона отдыха (фуд-зона, лежаки, коврики для всех);
— экспозиция яхт, байдарок и каноэ;
и другие сюрпризы ожидают всех любителей водных видов спорта!!!
Пришло время почувствовать летнее настроение вместе с обновленным SKODA RAPID, приходи с друзьями и поддержи победителей летних водных видов спорта!