SKODA RAPID — автомобиль праздника

С 27 по 29 июля 2017 года на акватории Куйбышевского водохранилища уже в четвертый раз состоится Фестиваль водных видов спорта.

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, академической гребле, плаванию на открытой воде. В спортивной программе фестиваля примут участие более 500 человек.

Автомобиль праздника — Обновленный SKODA RAPID центре закрытия фестиваля водных видов спорта, праздничное мероприятие состоится 29 июля на гребной базе ПАО «АВТОВАЗ» по адресу: Лесопарковое шоссе,57 с 10:00 до 14:00.

В программе торжественной церемонии закрытия Фестиваля организаторы предусмотрели веселые развлечения для детей и родителей:

— знакомство с обновленным SKODA RAPID

— фрисби и твистер специально для гостей с призами и подарками

— пробное выполнение нормативов комплекса ГТО;

— туристская полоса с преодолением препятствий;

— мас-рестлинг (якутская борьба с перетягиванием палки);

— флэшмоб со гостями и участниками мероприятия;

— плавание на открытой воде;

— серф-бои с подушками;

— фото зона, фотографирование с чемпионами Мира и Европы по парусному спорту и гребле на байдарках и каноэ, академической гребле;

— мастер класс от чемпионов Мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ;

— показательные выступления парусного отделения СДЮСШОР № 14 «Жигули» на воде;

— зорблинг, катамараны, прыжки на надувной подушке в воду;

— зона отдыха (фуд-зона, лежаки, коврики для всех);

— экспозиция яхт, байдарок и каноэ;

и другие сюрпризы ожидают всех любителей водных видов спорта!!!

Пришло время почувствовать летнее настроение вместе с обновленным SKODA RAPID, приходи с друзьями и поддержи победителей летних водных видов спорта!