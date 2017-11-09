Туда и обратно

Авантюрное автопутешествие тольяттинского толкиниста.

Наш земляк Виталий Рубченко еще в детстве стал фанатом литературной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец». Позже его так впечатлили виды Средиземья, показанные в одноименном фильме, что Виталий даже засобирался в Новую Зеландию, туда, где снимали большую часть киноэпопеи. К сожалению, добраться до отдаленного островного государства ему пока не удалось – далеко и дорого. И тут выяснилось, что и на нашем континенте есть место, послужившее естественной декорацией для многих сцен фантазийной саги. Речь об испанском городе Толедо.

Ночь тяжелых решений

Рассказывая свою историю, Виталий не скрывает, что его путешествие было не чем иным, как безумной авантюрой. Но сначала наш герой, как хоббит Бильбо, получил предложение и решился на долгий автомобильный вояж практически в одночасье.

«В Москве живет мой старинный друг Иван. Мы не виделись уже много лет, изредка поздравляя друг друга с праздниками, – рассказывает Виталий. – И вот в очередной раз летом 2014 года я шлю ему пожелания по случаю дня рождения, а он отвечает, что собирается отметить 30-летний юбилей путешествием в Европу. Причем ответил он, будучи уже на полпути в Белоруссию, но в шутку предложил догнать его и поехать вместе. Скорее всего я бы не даже не задумался об этом, не скажи он, что одним из городов маршрута станет испанский Толедо. Вот тут-то меня и «торкнуло».

После предложения Виталий промучился всю ночь не в силах уснуть. Он взвешивал за и против, оценивал риски и подсчитывал финансы. Наутро решил дозвониться до Ивана, чтобы тот отговорил друга. Мол, все равно не успеешь – я уже на границе. Но Иван сообщил, что один день его семья проведет в Минске, а весь следующий – в Бресте, где живут родственники жены.

«Как же я разозлился на него в этот момент! Он должен был меня успокоить, но вместо этого сделал еще хуже. Тогда я обратился за помощью к своей девушке (сейчас уже жене) Оле. Был уверен, что она обругает меня за глупую идею и попросту не отпустит. Вместо этого она спросила: «Когда выезжаем?» – вспоминает Виталий.

Весь день потратили на сборы: покупали нужные в дорогу вещи, проверяли техническое состояние нашей LADA Granta, делали международную страховку. У ребят была открыта шенгенская виза, но их беспокоил тот факт, что виза Виталия заканчивалась буквально через полторы недели. Решили так: если не пропустят – оно и к лучшему. Зато будет время посмотреть Белоруссию и потусить денек в Москве.

Адские сутки шофера

Ребята выдвинулись вечером. Чтобы не задерживать Ивана, решили до Бреста двигаться без остановок на ночлег. Перед стартом Виталий подремал пару часов, а в дорогу запасся большим термосом кофе. Ситуация усугублялась тем, что Ольга водить машину не умела – у нее попросту не было прав.

«До рассвета я вел машину вполне уверенно. Дорога была пустой, и я гнал как сумасшедший. Довольно рано проскочили Москву и выехали на Белорусское шоссе. Но с первыми лучами солнца организм стал меня подводить. Не то что бы хотелось спать – я просто превратился в зомби. Две ночи без сна и, главное, сильнейшие переживания погрузили меня в такое неприятное состояние, когда каждое движение или решение на дороге дается с трудом. Я перестал ощущать время и дистанцию до других машин и, идя на обгон, буквально молился. Хорошо, что Оля в это время спала, а то бы заставила меня все прекратить. Я выпил весь двухлитровый запас кофе и на заправке залил термос снова. Честно говоря, то, как мы въехали в Белоруссию и уже поздно ночью добрались до Бреста, я толком и не помню. Все как в тумане. Это были просто кошмарные сутки».

Московские друзья остановились в частном доме своих родственников. Предполагалось, что тольяттинцы будут жить в гостинице где-нибудь неподалеку. Но когда Иван увидел, в каком состоянии приехал Виталий, он договорился с родней, и горе-путешественников уложили спать в сенях.

«Я даже не поужинал – буквально «потерял сознание», как только голова коснулась подушки. Для того чтобы найти отель и заселиться, не было физических сил. Из-за неожиданного старта путешествия мы попросту забыли о такой «мелочи», как бронирование».

Виталий проспал до середины дня. Оля и москвичи успели ознакомиться с городом, но дождались, пока Виталий проснется, чтобы вместе посетить главную святыню – Брестскую крепость.

«Знаете, люди с возрастом становятся сентиментальными. Но тогда, в 2014-м, выдавить из меня слезу мог только лук. Однако в Брестской крепости я несколько раз разыгрывал сценку «что-то в глаз попало». Списал бы это на изменения в мозгу, произошедшие после первого «адского» этапа путешествия, но Ванька тоже украдкой пускал слезу, а девчонки и вовсе рыдали. Я хочу низко поклониться братьям-белорусам. Спасибо, что так заботитесь о нашей общей истории».

Брестская крепость – не единственное, что впечатлило Виталия. Он до сих пор считает белорусские дороги самыми ровными, а белорусские обочины – самыми чистыми в Европе.

Удачное стечение обстоятельств

Вернувшись с прогулки, объединенная команда путешественников стала строить планы с учетом вновь влившихся участников. Первой приятной для тольяттинцев неожиданностью стала новость, что их LADA Granta в Европу не поедет.

«Я больше всего переживал из-за того, что придется двигаться колонной. Знал, что у Вани какой-то Volkswagen, и боялся, что буду вечно отставать на своем вазовском авто. Но получилось вот что: Иван и его жена Вера решили отдохнуть от детей и оставили их с бабушкой. Предполагалось, что в Бресте к ним присоединятся белорусские родственники, но у тех изменились обстоятельства. А «каким-то» Volkswagen оказался микроавтобус Transporter. Разумеется, гнать два автомобиля для четверых – это перебор. Transporter оказался великолепной машиной – комфортной, динамичной и при этом вполне экономичной, и я получал огромное удовольствие каждый раз, когда наступала моя смена за рулем».

Granta осталась дожидаться хозяев во дворе все того же частного дома гостеприимной белорусской родни. Так что за стоянку и охрану платить не пришлось. С гостиницами все тоже сложилось вполне удачно. Москвичи забронировали отели и гостевые дома задолго до путешествия. Теперь нужно было «вписать» тольяттинских пилигримов. Почти во всех «перевалочных точках» удалось найти весьма демократичные предложения неподалеку от забронированных москвичами мест, а в Польше хозяин гостевого дома и вовсе вселил наших героев с соседнюю с Иваном и Верой комнату.

«Деньги – самая важная составляющая любого автопутешествия. Признаться, у меня на тот момент не было серьезных накоплений. Потому я немного занял и на всякий случай завел кредитную карту. Но когда ко мне присоединилась Оля, бюджет экспедиции вырос на треть – до 130 тыс. рублей. Помогли ее родители. Кстати говоря, обратно мы привезли почти 40 тыс. Экономили только на ночлеге, а в остальном ни в чем себе не отказывали».

О чем молчат поляки

Утром компания подкатила к пограничному КПП. Белорусский офицер, разглядывая паспорта тольяттинцев, сказал, что ему-то все равно, а вот поляки, скорее всего, не пропустят Виталия из-за заканчивающейся визы. Начались долгие минуты ожидания.

«В очереди мы познакомились с ребятами из Питера, которые недавно побывали на Украине. Они нам всяких ужасов порассказали, а еще предупредили, что поляки нас, русских, теперь еще больше не любят из-за событий в Незалежной. После этого мы начали представлять себе Польшу неким европейским Мордором».

Польский пограничник действительно долго допрашивал Виталия и в конце концов припугнул, что если тот не вернется до окончания визы, то может надолго забыть о путешествиях в «старую добрую». Наконец все формальности были пройдены, и Transporter выкатился на польский асфальт.

Путешественники довольно быстро добрались до пригорода Варшавы – деревни Раши́н, где заселились в гостевой дом. Оставив микроавтобус на стоянке, они отправились в польскую столицу на общественном транспорте.

«В те дни в Варшаве было много украинцев: повсюду вышиванки и мова. Я, несмотря на ситуацию между нашими странами, никогда не относился к украинцам плохо. Но после рассказа ребят из Питера мы были немного напряжены. Однако сами поляки воспринимали нас как обычных туристов и какого-то недовольства не выражали. И все же уже под вечер произошел «инцидент». Мы сидели в очередном кафе, пили местные напитки и смеялись над тем, что «магазин» в переводе на польский звучит как «склеп». И тут к нам подсел подвыпивший дядя и стал ругаться: мол, мы хотим захватить его страну. Иван вежливо попросил аргументировать. Тот ответил, что вон, мол, вас сколько тут – скоро вся Украина и Белоруссия в Польшу переедет. Когда же ему сообщили, что перед ним русские туристы, он не смутился и сказал: «Вы тоже хотите нас захватить. Только уже по-настоящему». Короче, испортил вечер».

Самый дорогой город

Рано утром Transporter взял курс на Прагу. Этот участок путешественники преодолели за 10 часов. Чем глубже в Европу проникал микроавтобус, тем ниже становились цены на топливо. «Говорить о какой-то глобальной разнице не приходится – бензин там везде недешевый. Но все же Польша в этом смысле отличается от западноевропейских стран в худшую сторону», – вспоминает Виталий.

Ночь путешественники встретили в бюджетной, но уютной гостинице на окраине чешской столицы. Уставшие ребята поужинали продуктами, купленными в магазине на трассе, и решили отложить экскурсию по Праге до утра.

«То, что мы хорошо отдохнули, помогло нам исследовать Прагу от и до. Город все-таки большой, и прогулка по нему требует значительных сил. Я уже бывал там раньше и потому исполнял роль экскурсовода. Остальные же ребята были под таким мощным впечатлением, что даже хотели остаться в Праге дольше, отменив или переложив бронь в других городах. Но я напомнил, что у меня буквально тикают часы до окончания визы. Пришлось сворачиваться».

Следующей точкой на маршруте был Страсбург. Выехав из Праги вечером, ребята добрались до этого города к обеду. Парни сменяли друг друга за рулем и спали прямо в салоне, разложив кресла.

«Страсбург – город старинный, с интересной историей. Но после Праги он впечатлить уже не мог. Мы буквально за три часа пробежались по основным достопримечательностям и поспешили лечь спать. Ведь завтра нас ждал Париж».

Остановиться в самом Париже наши герои не могли – цены даже в самом дешевом отеле там невероятные, да и парковка очень дорогая. Поэтому путешественники поселились в небольшом мотеле в местечке Палезо и отправились в столицу моды на электричке.

«Что говорить, Париж – это Париж! Город, безусловно, великолепный. Но, по правде сказать, мне в нем отчего-то было неуютно. Возможно, дело в погоде: когда мы приехали, начался мелкий дождь, который шел почти сутки. Зато мы погуляли по Лувру, посидели в Соборе Парижской Богоматери и даже поднялись на Эйфелеву башню. Париж, безусловно, оказался самым дорогим городом из всех».

Бомжи не мы

Попрощавшись со столицей Франции, наши герои приступили к покорению самого длинного участка пробега по Европе. Между Парижем и Мадридом предполагалась всего одна короткая остановка на ночлег в пригороде Бордо. Но вот беда: Виталий и Ольга не смогли найти бронь в местных мотелях. В итоге ребятам пришлось ночевать прямо в микроавтобусе на стоянке.

«Рано утром кто-то, скорее всего персонал стоянки, вызвал полицию. Офицер никак не мог поверить, что мы не бродяги, и хотел нас арестовать. Видимо, такими помятыми мы были, а наши документы случайно оказались в мотеле, в номере москвичей. Мы почти смирились с мыслью об аресте, но тут, как орлы во «Властелине колец», появились красивые и ухоженные Иван с Верой и на хорошем английском убедили полицейского, что мы не бомжи».

Прежде чем въехать в Мадрид, ребята проехали через другие испанские города. Особенно Виталия впечатлили Сеговия и Сан Ильдефонсо.

«Мы видели римские акведуки, которым 2 тыс. лет, обедали в трактире, в котором столовались купцы эпохи Возрождения, посещали замки древних королей. Испания покорила меня своей природой и историческим наследием. На фоне ее богатств все прочие страны немножечко ушли в тень», – говорит Виталий.

Наконец на горизонте замаячил Мадрид. Первое, чем запомнился Виталию этот город, – девушки с пониженной социальной ответственностью.

«Окраины Мадрида похожи на Самару: такие же грязные и неуютные многоэтажки. Но вот таких проституток я в Самаре не видел. Девчонки стоят почти голые, демонстрируя грудь и все остальное, а в руках у них таблички с ценой. Мы с Ваней веселились, а наши дамы просили не отвлекаться от дороги».

Мекка толкнистов

Volkswagen Transporter определили на подземную стоянку, а сами путешественники осели в очередной гостинице. Погуляв денек по столице Испании, ребята нашли ее скучной. Было решено как можно скорее ехать в заветный Толедо, но на поезде. Скоростной состав тратит на дорогу чуть больше часа, тогда как ехать на машине втрое дольше. Кроме того, Толедо настолько дорог, что парковаться и жить в нем слишком накладно.

«Да, Толедо дорогой город. Но он того стоит, – говорит Виталий. – Надо понимать, что это место так сильно сконцентрировало в себе тысячелетнюю историю, что туристов там – словно мух на варенье. Но ни цены, ни многолюдность на этих улочках не смогли испортить мне погружение в ту самую атмосферу. Понять меня смогут только истинные ценители фэнтези. Создатели «Властелина колец» рассмотрели в этом городе именно те черты, о которых писал Толкин. А после того как фильм вышел в прокат, Толедо стал Меккой для всех толкинистов. Потому-то каждая лавка торгует фигурками эльфов, орков и хоббитов. Повсюду оружейные мастерские с доспехами и клинками в стиле «Властелина». Разумеется, кольца всевластия есть на любой вкус и размер пальца. Правда, все это стоит чертовски дорого, и я купил лишь пару безделушек».

Вечером ребята вернулись в Мадрид, а на следующий день посетили Толедо вновь. Виталий же побывал там трижды, оставив уставших компаньонов в столице. Но пора было возвращаться. Закупившись вином, хамоном и сувенирами, наши герои двинулись в обратный путь.

Путешествие длиной почти в 11 тыс. километров заняло полторы недели и стоило тольяттинцам около 90 тыс. рублей. Виталию удалось обойтись без кредитной карты и вернуть то, что он занял перед поездкой. Правда, в Тольятти его ждал неприятный сюрприз: его бешеную гонку до Бреста видеофиксаторы ГИБДД оценили в 5,5 тыс. рублей.