Упал, встал, снова упал

Сколько стоит научиться съезжать с гор.

Февраль и март – два лучших месяца для катания на лыжах и сноуборде. В этот период еще достаточно снега для «покатушек» и погода мягче, чем в предыдущие месяцы. На прошлой неделе «ПН» решил выяснить, можно ли научиться твердо стоять на склоне без помощи инструктора и какой из видов зимнего спорта дешевле и безопаснее.

Вечный вопрос

Лыжи, как снаряжение для спуска с горы, появились на свет гораздо раньше сноуборда. В конце XVIII века норвежцы смекнули, что слетать со склонов на деревянных палках гораздо быстрее, чем спускаться вниз пешком. А первый сноуборд представлял собой детскую игрушку, которую американец Шерман Поппен склеил из двух лыж и подарил своей дочери.

Сегодня и горные лыжи, и сноуборд относятся к экстремальным видам спорта и пользуются у тольяттинцев большой популярностью. Что касается экипировки, как сноубордистам, так и лыжникам понадобится теплая и непромокаемая одежда: куртка с мембраной (от 5 тыс. рублей), брюки (от 4 тыс.). Также желательно купить защитные шорты (1,5 тыс. рублей), шлем (2,5 тыс. рублей), маску (1 тыс. рублей).

В окрестностях Тольятти функционируют несколько трасс, но лишь одна из них бесплатная. Федоровский экстрим-парк (21 км), возведенный усилиями инициативной молодежи, открыт круглосуточно. Трасса не очень длинная, на ней нет ни подъемников, ни освещения, но благодаря ее доступности к ней в буквальном смысле не зарастает народная тропа.

Самая дорогая платная трасса принадлежит компании «Спин-Спорт» и находится в Портпоселке. Здесь надо будет заплатить 50 рублей за карту и подъемник (один час 300 рублей в будни и 450 рублей в выходные). Для сравнения: пять часов безлимитного подъемника в горнолыжном комплексе «Авальман» в Жигулевске (20 км от Тольятти) обойдутся в 400 рублей. На горнолыжном склоне «Волжский утес» (22 км от Тольятти) и в горнолыжном комплексе «СОК» (61 км от Тольятти) ски-пасс на три часа в будни стоит 600 рублей.

Накатом по лыжне

Инструкторы утверждают, что на лыжах можно научиться кататься за три недели регулярных занятий. Индивидуальное обучение стоит 800 рублей в час. Впрочем, можно ограничиться видеоуроками на YouTube и учиться кататься на горных лыжах самостоятельно, говорят, это вполне рабочий вариант. Однако лыжи – скоростной снаряд, мгновенно набирающий скорость, что повышает риск на полном ходу влететь в дерево. Поэтому специалисты рекомендуют все же хотя бы два-три занятия провести с инструктором на склоне.

Стоимость полного горнолыжного комплекта – от 18 тыс. рублей. Однако можно взять лыжи напрокат за 300 рублей в день, что избавит от таких проблем, как уход и хранение.

Боком вниз

Встать на сноуборде в теории можно и без помощи инструктора, причем всего за неделю. На практике же автору «ПН» потребовалось в два раза больше времени, чтобы уверенно стоять на доске: проблема в том, что вниз по склону приходится ехать боком или спиной, постоянно распределяя равновесие между ногами. И хотя первые попытки встать на сноуборд проходят в режиме «упал – встал – снова упал», прогресс в освоении доски не заставит себя долго ждать. Полный комплект нового сноуборда обойдется в 15 тыс. рублей, аренда – те же 300 рублей в день.

Сотрудники проката лыж и сноубордов подсчитали, что за сезон на обслуживание сноуборда приходится тратить около 1,6 тыс. рублей: со временем стирается парафин, появляются царапины, канты нуждаются в заточке. Для личного сноуборда желательно купить чехол (1,5 тыс. рублей), основные функции которого не ограничиваются хранением и безопасной транспортировкой доски – обычно в таком чехле достаточно места для одежды, защиты и даже ботинок. В него также можно положить экшн-камеру. Причем не обязательно отдавать 20 тыс. рублей за Go Pro – можно сэкономить 15 тыс. и купить отличный китайский аналог, например, Xiaomi YI.