Все рядом Тольятти глазами Алексея Стрекалова

В Тольятти меня все устраивает. Когда переехал, думал, что это максимум на год, дома все наладится и смогу вернуться, и вот уже почти три года я здесь.

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Кто: программист, 25 лет

Откуда: Донецк

Сколько прожил в Тольятти: 3 года

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Вечером 2 февраля противоборствующие стороны снова открыли огонь около Донецка. Под обстрел попала транспортная развязка, известная как «Мотель». Есть погибшие и раненые мирные жители, полностью разрушено одно здание и повреждены несколько автомобилей. Неделей позже украинец Алексей Стрекалов рассказал «ПН» о поисках работы в Тольятти, проблемах с общественным транспортом и об американском футболе.

Хуже целлюлита

Я приехал в Тольятти в ноябре 2014 года. Дома, в Донецке, в связи с военными действиями мне не удавалось найти работу по специальности – после окончания института полгода сидел на шее у родителей, задумывался даже о том, чтобы пойти воевать. Однако мои взгляды не совпадают с идеологией, которая сейчас господствует на Украине, так что единственным подходящим вариантом для меня был переезд в Россию. Можно было, конечно, поехать в другие украинские города, так было бы даже проще, ведь зарплату выплачивают в долларах. Но, если честно, там донецким не очень-то и рады. Среди местных ходит такое выражение: «Донецкие хуже целлюлита». Поэтому искать работу на Украине я не думал.

Отправил резюме в несколько российских городов: Екатеринбург, Нижний Новгород, Тольятти, Ростов, Курск, Рязань. Сразу откликнулись из Тольятти, буквально за неделю одобрили мою кандидатуру, и вот я программист в «Жигулевской долине».

О городе я знал немногое – какие-то химпредприятия, АВТОВАЗ делает машины, хоккейная «Лада» в порядке, футбольная не очень. Кроме того, рассылая резюме, я не знал, что Тольятти находится так далеко от Донецка. Уже после того как решение было принято, открыл карту и понял, что ехать сюда 1300 км и почти два дня, но пути назад не было.

Думал, смогу вернуться

Когда переехал, думал, что это максимум на год, дома все наладится и смогу вернуться, и вот уже почти три года я здесь. Тем не менее в Тольятти меня все устраивает: город компактный, нет проблем с общественным транспортом. В Донецке девять районов, а здесь их всего три, и все рядом, очень удобно. У нас уехать утром в институт было непросто, сейчас же путь до работы занимает у меня максимум полчаса.

Два раза в год я езжу домой: на новогодние праздники и летом, потому что вся семья осталась на Украине. Родители были рады моему переезду, но перебраться вслед за мной отказались. Никто из знакомых даже в гости приехать не соглашается – говорят далеко.

Война дома не утихает, стреляют часто, люди гибнут до сих пор. Так, недавно был обстрел «Мотеля» в Донецке, это минут пять-семь от нашего дома, если ехать на машине. Местные жители уже привыкли, мой отец, например, просто вставляет в уши беруши и спит. Говорит: «Стреляют, и пусть стреляют. Попадут так попадут». И он, наверное, по-своему прав – тем, кто не может уехать, остается только смириться.

С людьми мне везло

С людьми мне всегда везло – и дома, и здесь. Все хорошо относятся, когда узнают, что я из Донецка. Круг моего общения – это ребята с работы и парни из команды по американскому футболу, я занимаюсь им с 2008 года. На Украине этот вид спорта появился давно и развит лучше, чем в Тольятти. Когда устраивался тут на работу, первым делом (еще из дома) нашел местную команду по американскому футболу – WildCats. Списался с ребятами, они рассказали, что здесь все отлично. Приукрасили, конечно, но ничего, я с удовольствием тренируюсь с ними все это время.

До переезда я ездил с украинской командой на игры в Челябинск, Екатеринбург, Пермь и Москву. Сейчас побывал еще в Волгограде, Нижнем Новгороде, Пензе и Ростове. Екатеринбург понравился мне больше всего. Но как бы там ни было за эти три года я ни разу не пожалел, что оказался в Тольятти.

Валерия Вавилина