«100 крупнейших»: что произошло с таблицами?

И кто в этом виноват?

В главном спецвыпуске «Понедельника» «100 крупнейших предприятий Тольятти», который традиционно выходит в последние недели перед Новым годом, мы впервые за все время с момента его первого выхода (а идет в печать он уже более 15 лет) совершили досадную ошибку: в таблицах данные по валовой прибыли оказались такие же, как по чистой. Нас подвели «эксперты»: ответственный сотрудник организации «Самарастат», которой редакция ежегодно платит за подготовку этих данных, забыл нажать на ctrc+C, копируя данные по чистой прибыли, и вставил в отчет еще раз данные по валовой. После ряда довольно жестких претензий в Самарском отделении федеральной организации засуетились, подготовили новые цифры и прислали письмо с извинениями. Вот выдержка из этой «объяснительной»:

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения, произошедшим в процессе автоматизированной выгрузки информации из базы данных «Годовая бухгалтерская отчетность организаций» за 2015–2016 годы в ранее отправленном ответе на вышеуказаный запрос показатели 2400 «Чистая прибыль» и 2100 «Валовая прибыль» были некорректно заменены показателем 2110 «Выручка». Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Руководитель «Самарастат» Д.Г. Бажуткин».

Изучая новые данные, мы обратили также внимание и на весьма заметное изменение списка компаний, вошедших в рейтинг. На основании этого можно сделать вывод, что ошибок в первом отчете (который и ушел в печать на минувшей неделе) со стороны «Самарастат» было допущено больше, чем перечислено в извинительном письме. Довольно странно, что при современном уровне автоматизации и официальном запросе для публикации в СМИ прошлогодних данных (более современную информацию здесь предоставить пока не могут), федеральная организация допускает такие ошибки.

100 крупнейших предприятий Тольятти по валовой прибыли

100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли