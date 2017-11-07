100 рублей за доллар

Грозит ли российской валюте глобальная девальвация?

Новые антироссийские санкции, введенные США, вызвали некоторые флуктуации на отечественных рынках. В целом сами рынки реагировали спокойнее, чем можно было предположить, но ряд отраслевых экспертов разразился алармистскими материалами с рефреном: ждите обрушения курса рубля и усиления экономического кризиса. Вернется ли курс национальной валюты к «доукраинским» показателям, смогут ли власти сдержать инфляцию, насколько вообще реальны экономические «страшилки» и есть ли повод для тревоги – в новой логической цепочке «ПН».





1. Что произошло?

26 октября Госдепартамент США обнародовал новый санкционный список. В него попали 33 российские компании из оборонной отрасли и «разведывательных» организаций. Новые санкции вступят в силу 29 января 2018 года, как того требует принятый в августе закон «О противодействии противникам Америки». Для попавших в списки это будет выражаться в ограничениях на финансирование и ужесточении визовой политики. При этом подпавшим под санкции будет почти невозможно выйти из-под них: новый закон дает возможность Конгрессу США заблокировать решение президента об их снятии. И теперь санкционный режим в отношении России пришел действительно надолго.

2. Ну и что тут такого? Нам не привыкать!

Действительно, среди чиновников бытует мнение, что американские санкции, в том числе и новые, пусть и нанесут какой-то экономический ущерб, но весьма ограниченный. Еще часто говорят про «смешные» санкции. Однако чем дальше развиваются события, тем меньше хочется смеяться.

«Здесь важно помнить, что новый санкционный пакет, затрагивающий оборонный сектор, необходимо рассматривать вкупе с августовскими санкциями, поставившими под запрет покупку российского госдолга, – говорят эксперты. – Ведь Минфин устранял дефицит бюджета с помощью продажи ОФЗ заграничным фондам, активно покупающим бумаги из-за высокой доходности. Добавим к этому запрет на доступ к западным средствам нашему оборонному комплексу и получим «картину маслом» с вытекающим вопросом: где взять деньги? Учитывая, что лоббистские возможности оборонного сектора в России колоссальны, деньги найдут. И скорее всего в Национальном резервном фонде, который за последний год и так сократился более чем в два раза. Учитывая аппетиты «оборонки», Нацфонд истощится за год».

3. У нас же растет золотовалютный фонд. Оттуда возьмем!

Да, золотовалютные резервы России к 1 сентября увеличились почти до $424 млрд – об этом свидетельствуют данные Центробанка. Однако запрет на покупку Западом российского госдолга закрывает дорогу к его рефинансированию, когда для выплаты старых долгов берутся новые займы. Эта обычная практика теперь для нас недоступна. Учитывая предстоящие выплаты по долгам «Роснефти», «Газпрома» и остальных контролируемых государством корпораций, придется распечатать накопленные валютные резервы, а это ударит по рублю: когда приток заграничных финансов окончательно перекроется, регулятор будет вынужден пойти на девальвацию валюты и устранение дефицита бюджета «дешевыми деньгами».

4. Но власти же не позволят упасть рублю накануне выборов?

«Причем здесь наши власти? У них свои планы, а у рынка – свои. Девальвация будет мощнейшая, – уверен известный финансовый аналитик Степан Демура. – Мой прогноз такой. На нашем рынке будет два-три месяца относительного затишья. Может быть, рубль даже обновит свой локальный максимум по отношению к доллару, а потом полетим с песнями и плясками – увидим 100 рублей за доллар, затем 125 рублей, а до конца 2019 года можем увидеть и 500. Мы входим в мощнейшую рецессию, по сравнению с которой то, что было в 2007–2008 годах, – цветочки. У мировых индексов остался один небольшой поход наверх. Он может занять квартал, может – пять месяцев. А потом начнется самый мощный в истории рынков обвал со всеми вытекающими для рубля».

5. Официальные данные говорят, что наша экономика стабильна.

Да, так написано в отчетах правительства и ЦБ. Вроде бы возобновился рост ВВП, рубль довольно продолжительное время устойчив, инфляция опустилась до рекордно низких показателей за всю постсоветскую историю, а ключевая ставка вернулась к докризисному уровню 2013 года. ЦБ сообщал, что при принятии решения об изменении ставки рассматриваются три ориентира: инфляционное таргетирование, курсовая стабильность и поддержка экономики. В своем недавнем заявлении регулятор подчеркнул, что постепенное смягчение денежно-кредитной политики увеличит рост потребления и, значит, положительно скажется на росте ВВП.

«Однако достаточно посмотреть на прогнозы наших официальных экономистов, монетарных властей за последние несколько лет, чтобы понять: они мало чего стоят. Обычно все происходит с точностью до наоборот, – уверены независимые аналитики. – Здесь вполне применимо давно сложившееся у россиян убеждение: если власти говорят, что все хорошо, значит, очередной экономический крах не за горами».

6. И каким будет сценарий возможного кризиса?

«В первую очередь посыплется рубль. Возникнет проблема невозможности финансирования целого ряда госпрограмм ввиду недостатка средств в бюджете России. Будет еще сильнее ограничен доступ к технологиям. Также возможны корпоративные дефолты. У наших «любимых» олигархов и так пассивы превышают активы, а этот шаг конгресса США только усугубляет ситуацию, – считает Степан Демура. – Затем ожидается падение рынков и бегство из рискованных активов. Несмотря на то, что доллар на словах – самый ненавидимый актив, спекулянты побегут именно в доллары. Этот прогноз могут посчитать пессимистичным те, кто ничего не понимает в экономике. А тот, кто в экономике понимает, может хорошо заработать».