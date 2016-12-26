А вы чего от 2017 года ждете?

Уходящий 2016 год запомнится россиянам в основном событиями со знаком минус: продолжающимся падением доходов населения, допинговыми скандалами в спорте, миллиардами полковника Захарченко и собаками премьера Шувалова.

Кто-то скажет: «Главное, что не было войны». Так вон же, в Сирии, все горит огнем и регулярно сообщают о потерях. Хорошие новости приходили только из США: Ди Каприо наконец получил свой «Оскар», а Дональд Трамп неожиданно стал президентом. «ПН» решил спросить читателей, чего они ждут от наступающего года Огненного Петуха.

Вероника ЛУЦЕНКО, старший менеджер ООО «ВИНИЛ-ТЕХНОЛОГИЯ»:

– Хотелось бы хороших новостей и событий, но в первую очередь нужно готовиться к плохому. Нас ждет новая налоговая система. А как мы знаем из практики, в нашей стране налоговых послаблений быть не может. Значит, держимся. Кроме того, уже анонсирована новая система расчета налога на недвижимое имущество граждан. Вы видели, какие там цифры фигурируют? То есть готовим много денег и снова держимся.

Денис ЗАМОЧИН, директор ООО «ЛАСТАР»:

– Я не уверен, но очень надеюсь на то, что в 2017-м люди одумаются. Или им придется одуматься. Европейцы поймут, что пора дружить с соседями, а не со лжемигрантами. Украинцы поймут, что привели к власти проходимцев, отмайданят их и начнут жить лучше. Россияне окончательно поймут, что надеяться надо только на себя, а российское правительство поймет, что окончательно теряет связь с народом и начнет шевелиться. Вот американцы уже все поняли, о чем и заявили 8 ноября.

Ирина ЧАПЛИК, директор агентства CHAPA:

– Каждый год я точно знаю, что хорошего ждать от нового года. Это, собственно, новогодние праздники и длинные каникулы. В эти дни я встречаюсь с друзьями, с которыми целый год не виделась, и занимаюсь домашними делами, на которые не хватило сил во время летнего отпуска.

Валентин АРУШЕВ, директор ООО «VOLGAWAY»:

– У меня очень хороший прогноз! В 2017 году Трамп и Путин создадут «Большую двойку» и начнут «жечь». WADA извинится перед Россией и вернет спортсменам все медали. Европа отменит санкции и компенсирует связанные с ними экономические потери нашей страны. Порошенко припросит вернуть Януковича на пост президента и покается. Нефть подорожает до $500 за баррель, и рубль будет стоит дороже доллара. Страну накроет профицитом бюджета, и все россияне начнут получать солидные ежемесячные выплаты просто так… Извините, я на корпоративе, у нас тут весело, пора бежать.

Михаил КОГАН, директор ЗАО «Резервные технологии»:

– На мой взгляд, согражданам не стоит бояться 2017 года, ничего страшного не произойдет. Федеральное правительство, само собой, продолжит потихонечку закручивать гайки и латать дыры в бюджете за счет населения, но в целом жить будет можно. Я бы посоветовал людям не фиксироваться на негативе, заботиться о своих близких и заниматься самообразованием.